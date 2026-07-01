ЗАРАЙСКИЙ КРЕМЛЬ, МУЗЕЙ

Государственный историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский Кремль».

Зарайский кремль считается памятником архитектуры середины XVI века, хотя за время своего существования неоднократно ремонтировался и реконструировался. В связи с этим кремль утратил до некоторой степени свой изначальный вид. Вместе с тем многочисленные мелкие изменения за века создали неповторимый облик этой жемчужины архитектуры Старого Зарайска .

Историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский Кремль» существует уже почти сто лет. В собрание музея входят коллекции живописи, скульптуры, графики, прикладного и декоративного искусства России, Западной Европы, Японии и Китая. Русская живопись XVIII - начала ХХ вв. представлена работами И.Е. Репина, Л. Бакста . Живопись и графика советского периода представлены работами Ф.Д. Константинова, М.Г. Абакумова, В.С. Пименова. Среди произведений западноевропейской живописи имена художников А. Молинари, И. Барду. Декоративно-прикладное искусство включает образцы русской и западноевропейской мебели XVII - начала ХХ века, образцы русского и западноевропейского, китайского и японского фарфора, стекла и бронзы. В коллекцию тканей включены образцы народной вышивки, кружева, ткачества, предметов крестьянской одежды Рязанской губернии, городского костюма конца XIX - начала ХХ века. Жемчужина Зарайска - единственный сохранившийся полностью в Подмосковье кремль XVI века, возле него - уникальная верхнепалеолитическая стоянка.

Иллюстрации:

Государственный историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский Кремль»;

Зарайский кремль;

Собор Николая Чудотворца.