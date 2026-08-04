ЗАРАЙСК
ЗАРАЙСК - город в России, на юго-востоке Московской области, центр Зарайского района.
Согласно археологическим данным, в XII - конце XIV веков на территории современного Зарайска, на берегу р. Монастырка - притока р. Осётр, существовало сельское поселение, которое, видимо, запустело в результате ордынских набегов XIII-XV веков. Легенды о существовании города Зарайска с XIII века, изложенные в «Повестях о Николе Заразском» (XVI век; составляют первую часть «Повести о разорении Рязани Батыем»), не подтверждаются другими источниками. Жизнь на территории современного Зарайска возобновилась, вероятно, в конце XV века.
В начале XVI века возник погост Николы Чудотворца Заразского (Николая Чудотворца Зарайского) вокруг одноименной церкви (первое упоминание в 1509/10 году). В 1527 году церковь была сожжена во время набега на русские земли крымского царевича Ислам-Гирея. В 1527 (или 1528) - 1531 годах по указу великого князя московского Василия III Ивановича построен каменный кремль. Вокруг него вскоре возник посад. В 1535, 1541, 1542 и 1570 годах кремль выдерживал осады во время набегов крымских ханов. Между 1575 и 1595 годами посад был обнесён острогом, а в конце 1596 или 1597 года отобран у Никольского собора и передан в ведение приказов, в нём сложилась сословная посадская община.
В Смутное время в ходе Болотникова восстания 1606-1607 годов близ Зарайска состоялось несколько сражений повстанцев с правительственными войсками. В 1608 году в ходе интервенции Речи Посполитой начала XVII века город захвачен отрядом А.И. Лисовского, который продержался здесь около года. В 1609 году освобождён рязанским ополчением П.П. Ляпунова. В 1610 году воевода Зарайска князь Д.М. Пожарский сумел отразить нападение на город войск Лжедмитрия II.
В середине XVII века, утратив стратегическое оборонное значение, Зарайск превратился в крупный центр торговли (прежде всего хлебом) и ремесла (кузнечное и кожевенное дело). Через Зарайск пролегал Астраханский тракт - важнейшая торговая дорога, связывавшая Москву с Нижним Поволжьем, а также дорога, ведшая в плодородное Подонье. Выходцами из зарайского купечества являлись Бахрушины, Сорокоумовские, Шустовы и др.
Уездный город Московской губернии (1708-1778), Рязанской губернии (1778-1929; до 1796 года - Рязанское наместничество). Прокладка нового Рязанского тракта (1847) и открытие движения по Московско-Рязанской железной дороге (1865) (обе дороги прошли в стороне от Зарайска) привели к упадку торговли. Со второй половине XIX века началось развитие промышленности. В 1870 году к Зарайску построена ветка Московско-Рязанской железной дороги. С 1929 года районный центр Московской области.
Один из немногих в России полностью сохранившихся кремлей - прямоугольная в плане кирпичная крепость, частично облицованная белым камнем, с четырьмя многогранными угловыми и тремя 4-угольными проездными башнями; стены завершались трёхгорбыми, редкого типа зубцами (в 1650-1651 годах при ремонте крепости архитектором Б. Августовым преобразованы в аркатуру). В нём расположены 5-главый бесстолпный Никольский собор (1681; исторические формы восстановлены в 1959-1961 годах под руководством архитектора Г.П. Белова; на главах прорезные кресты XVII века) и необарочный собор Иоанна Предтечи (1901-1904, архитектор К.М. Быковский), а также здание городского магистрата (начало XIX века). На территории кремля обнаружены археологические материалы XII-XVII веков, исследовалась Зарайская стоянка.
Рядом с кремлём находятся гостиный двор (конец XVIII века) и Троицкая церковь в стиле позднего барокко (1776, 1786-1788; трапезная перестроена и расширена в 1808 году). В 1778 году Зарайск получил регулярный план с прямоугольной сетью улиц и небольшими ромбовидными площадями. Облик центра определяет малоэтажная застройка в стиле классицизма XVIII-XIX веков. Одно из старейших зданий - гостиный двор (конец XVIII века, восстановлен в 1977 году). Церкви - Благовещения (1777 - начало XIX века; иконостас с элементами стиля рококо; колокольня 1825 года, перестроена в 1863 году), Ильинская (1819-1835, трапезная и колокольня перестроены во второй половине XIX века). Одной из высотных доминант города является водонапорная башня (1914). Бюст дважды Героя Совесткого Союза морского разведчика В.Н. Леонова (1950). Памятник Д.М. Пожарскому (2003, скульптор Ю.Ф. Иванов). Мемориал в честь уроженцев Зарайска – генерала сербской армии А.П. Меженинова и генерал-лейтенанта Ф.Э. Келлера (2003; авторы - военком С.Г. Рябов, художник Е.П. Шишков). Филиалы и представительства московских вузов, в том числе Государственного университета технологий и управления, Современной гуманитарной академии. Историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль», Дом-музей А.С. Голубкиной (1974; на территории - бюст Голубкиной, 1999, скульптор Ю.Ф. Иванов), общественный музей В.Н. Леонова (2004).
Производство офсетных пластин («Зарайский офсет»), кожаной обуви («Зарайск-обувь», в том числе мужская обувь под маркой «Ralf Ringer»; фабрика основана в 1858 году А. Редерсом первоначально как туфельная мастерская), постельных принадлежностей («Перопух» - один из крупных российских производителей; фабрика основана в середине XIX века Редерсом), стройматериалов; переработка отработанных свинцовых аккумуляторных батарей («Метком») и др.
Близ Зарайска сохранились церкви Преображения в сёлах Журавна (1698-1710, перестроена в 1827 году) и Струпна (вероятно, вторая четверть XVIII века); Рождества Богородицы в сёлах Радушино (1772) и Прудки (1849); Спасская в с. Ильицыно (1786); Духовская в с. Моногарово (1763, перестроена в 1820 году; рядом с церковью могила М.А. Достоевского - отца Ф.М. Достоевского, в 2005 году на могиле установлены крест и памятная плита), Смоленская в с. Карино (1824-1839; проект И. Курбатова, 1816), Покровская в с. Злыхино (1858-1860), Успения в с. Рожново (1876-1884), Благовещения в с. Клин-Бельдин (1904-1907). Близ Зарайска расположен музей «Усадьба Ф.М. Достоевского в деревне Даровое» (восстановленный деревянный флигель, принадлежавший Достоевским, парк; памятник Ф.М. Достоевскому, 1993, скульптор Ю.Ф. Иванов). Мемориал в дер. Назарьево на родине Маршала Советского Союза К.А. Мерецкова (1987; художник Е.П. Шишков).