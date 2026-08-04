ЗАРАЙСК

ЗАРАЙСК - го­род в Рос­сии, на юго-вос­то­ке Московской области, центр За­рай­ско­го района.

Со­глас­но ар­хео­ло­гическим дан­ным, в XII - конце XIV веков на тер­ри­то­рии современного Зарайска, на бе­ре­гу р. Мо­на­стыр­ка - при­то­ка р. Осётр, су­ще­ст­во­ва­ло сель­ское по­се­ле­ние , ко­то­рое, ви­ди­мо, за­пус­те­ло в ре­зуль­та­те ор­дын­ских на­бе­гов XIII-XV веков. Ле­ген­ды о су­ще­ст­во­ва­нии го­ро­да Зарайска с XIII века, из­ло­жен­ные в «По­вес­тях о Ни­ко­ле За­раз­ском» (XVI век; со­став­ля­ют пер­вую часть «По­вес­ти о ра­зо­ре­нии Ря­за­ни Ба­ты­ем»), не под­твер­жда­ют­ся другими ис­точ­ни­ка­ми. Жизнь на тер­ри­то­рии современного Зарайска во­зоб­но­ви­лась, ве­ро­ят­но, в конце XV века.

В начале XVI века воз­ник по­гост Ни­ко­лы Чу­до­твор­ца За­раз­ско­го (Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца За­рай­ско­го) во­круг од­но­именной церк­ви (пер­вое упо­ми­на­ние в 1509/10 году). В 1527 году цер­ковь бы­ла со­жже­на во вре­мя на­бе­га на русские зем­ли крым­ско­го ца­ре­ви­ча Ис­лам-Ги­рея. В 1527 (или 1528) - 1531 годах по ука­зу великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча по­стро­ен ка­мен­ный кремль. Во­круг не­го вско­ре воз­ник по­сад. В 1535, 1541, 1542 и 1570 годах кремль вы­дер­жи­вал оса­ды во вре­мя на­бе­гов крым­ских ха­нов. Ме­ж­ду 1575 и 1595 годами по­сад был об­не­сён ост­ро­гом, а в конце 1596 или 1597 года ото­бран у Ни­коль­ско­го со­бо­ра и пе­ре­дан в ве­де­ние при­ка­зов, в нём сло­жи­лась со­слов­ная по­сад­ская об­щи­на.

В Смут­ное вре­мя в хо­де Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов близ Зарайска со­стоя­лось несколько сра­же­ний пов­стан­цев с пра­ви­тельственными вой­ска­ми. В 1608 году в хо­де интервенции Ре­чи По­спо­ли­той на­ча­ла XVII века го­род за­хва­чен от­ря­дом А.И. Ли­сов­ско­го, ко­то­рый про­дер­жал­ся здесь око­ло го­да. В 1609 году ос­во­бо­ж­дён ря­зан­ским опол­че­ни­ем П.П. Ля­пу­но­ва. В 1610 году вое­во­да Зарайска князь Д.М. По­жар­ский су­мел от­ра­зить на­па­де­ние на го­род войск Лже­дмит­рия II.

В середине XVII века, ут­ра­тив стра­те­гическое обо­рон­ное зна­че­ние, Зарайск пре­вра­тил­ся в круп­ный центр тор­гов­ли (пре­ж­де все­го хле­бом) и ре­мес­ла (куз­неч­ное и ко­же­вен­ное де­ло). Че­рез Зарайск про­ле­гал Ас­т­ра­хан­ский тракт - важ­ней­шая тор­го­вая до­ро­га, свя­зы­вав­шая Мо­ск­ву с Ниж­ним По­вол­жь­ем, а так­же до­ро­га, вед­шая в пло­до­род­ное По­до­нье. Вы­ход­ца­ми из за­рай­ско­го ку­пе­че­ст­ва яв­ля­лись Бах­ру­ши­ны, Со­ро­ко­умов­ские, Шус­то­вы и др.

Уезд­ный го­род Московской губернии (1708-1778), Ря­зан­ской губернии (1778-1929; до 1796 года - Ря­зан­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). Про­клад­ка но­во­го Ря­зан­ско­го трак­та (1847) и от­кры­тие дви­же­ния по Мо­с­ков­ско-Ря­зан­ской железной дороге (1865) (обе до­ро­ги про­шли в сто­ро­не от Зарайска) при­ве­ли к упад­ку тор­гов­ли. Со второй половине XIX века на­ча­лось раз­ви­тие промышленности. В 1870 году к Зарайску по­строе­на вет­ка Мо­с­ков­ско-Ря­зан­ской железной дороги. С 1929 года рай­он­ный центр Московской об­лас­ти.

Один из не­мно­гих в Рос­сии пол­но­стью со­хра­нив­ших­ся крем­лей - пря­мо­уголь­ная в пла­не кир­пич­ная кре­пость, час­тич­но об­ли­цо­ван­ная бе­лым кам­нем, с че­тырь­мя мно­го­гран­ны­ми уг­ло­вы­ми и тре­мя 4-уголь­ны­ми про­езд­ны­ми баш­ня­ми; сте­ны за­вер­ша­лись трёх­гор­бы­ми, ред­ко­го ти­па зуб­ца­ми (в 1650-1651 годах при ре­мон­те кре­по­сти архитектором Б. Ав­гу­сто­вым пре­об­ра­зо­ва­ны в ар­ка­ту­ру). В нём рас­по­ло­же­ны 5-гла­вый бес­столп­ный Ни­коль­ский со­бор (1681; ис­то­рические фор­мы вос­ста­нов­ле­ны в 1959-1961 годах под руководством архитектора Г.П. Бе­ло­ва; на гла­вах про­рез­ные кре­сты XVII века) и не­оба­роч­ный со­бор Ио­ан­на Пред­те­чи (1901-1904, архитектор К.М. Бы­ков­ский), а так­же зда­ние городского ма­ги­ст­ра­та (начало XIX века). На тер­ри­то­рии крем­ля об­на­ру­же­ны ар­хео­ло­гические ма­те­риа­лы XII-XVII веков, ис­сле­до­ва­лась За­рай­ская сто­ян­ка .

Ря­дом с крем­лём на­хо­дят­ся гос­ти­ный двор (конец XVIII века) и Тро­иц­кая церковь в сти­ле позд­не­го ба­рок­ко (1776, 1786-1788; тра­пез­ная пе­ре­строе­на и рас­ши­ре­на в 1808 году). В 1778 году Зарайск по­лу­чил ре­гу­ляр­ный план с пря­мо­уголь­ной се­тью улиц и не­боль­ши­ми ром­бо­вид­ны­ми пло­ща­дя­ми. Об­лик цен­тра оп­ре­де­ля­ет ма­ло­этаж­ная за­строй­ка в сти­ле клас­си­циз­ма XVIII-XIX веков. Од­но из ста­рей­ших зда­ний - го­сти­ный двор (конец XVIII века, вос­ста­нов­лен в 1977 году). Церк­ви - Бла­го­ве­ще­ния (1777 - начало XIX века; ико­но­стас с эле­мен­та­ми сти­ля ро­ко­ко; ко­ло­коль­ня 1825 года, пе­ре­строе­на в 1863 году), Иль­ин­ская (1819-1835, тра­пез­ная и ко­ло­коль­ня пе­ре­строе­ны во второй половине XIX века). Од­ной из вы­сот­ных до­ми­нант го­ро­да яв­ля­ет­ся во­до­на­пор­ная баш­ня (1914). Бюст два­ж­ды Ге­роя Совесткого Сою­за мор­ско­го раз­вед­чи­ка В.Н. Ле­о­но­ва (1950). Па­мят­ник Д.М. По­жар­ско­му (2003, скульп­тор Ю.Ф. Ива­нов). Ме­мо­ри­ал в честь уро­жен­цев Зарайска – генерала серб­ской ар­мии А.П. Ме­же­ни­но­ва и генерал-лейтенанта Ф.Э. Кел­ле­ра (2003; ав­то­ры - во­ен­ком С.Г. Ря­бов, художник Е.П. Шиш­ков). Фи­лиа­лы и пред­ста­ви­тель­ст­ва московских ву­зов, в том числе Государственного университета тех­но­ло­гий и управ­ле­ния, Современной гу­ма­ни­тар­ной ака­де­мии. Ис­то­ри­ко-архитектурный, ху­дожественный и ар­хео­ло­гический му­зей «За­рай­ский кремль», Дом-му­зей А.С. Го­луб­ки­ной (1974; на тер­ри­то­рии - бюст Го­луб­ки­ной, 1999, скульп­тор Ю.Ф. Ива­нов), об­щественный му­зей В.Н. Ле­о­но­ва (2004).

Про­изводство оф­сет­ных пла­стин («За­рай­ский оф­сет»), ко­жа­ной обу­ви («За­райск-обувь», в том числе муж­ская обувь под мар­кой «Ralf Ringer»; фаб­ри­ка ос­но­ва­на в 1858 году А. Ре­дер­сом пер­во­на­чаль­но как ту­фель­ная мас­тер­ская), по­стель­ных при­над­леж­но­стей («Пе­ро­пух» - один из круп­ных российских про­из­во­ди­те­лей; фаб­ри­ка ос­но­ва­на в середине XIX века Ре­дер­сом), строй­ма­те­риа­лов; пе­ре­ра­бот­ка от­ра­бо­тан­ных свин­цо­вых ак­ку­му­ля­тор­ных ба­та­рей («Мет­ком») и др.

Близ Зарайска со­хра­ни­лись церк­ви Пре­об­ра­же­ния в сё­лах Жу­рав­на (1698-1710, пе­ре­строе­на в 1827 году) и Струп­на (ве­ро­ят­но, вторая четверть XVIII века); Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­роди­цы в сё­лах Ра­ду­ши­но (1772) и Пруд­ки (1849); Спас­ская в с. Иль­и­цы­но (1786); Ду­хов­ская в с. Мо­но­га­ро­во (1763, пе­ре­строе­на в 1820 году; ря­дом с цер­ко­вью мо­ги­ла М.А. Дос­то­ев­ско­го - от­ца Ф.М. Дос­то­ев­ско­го, в 2005 году на мо­ги­ле ус­та­нов­ле­ны крест и па­мят­ная пли­та), Смо­лен­ская в с. Ка­ри­но (1824-1839; про­ект И. Кур­ба­то­ва, 1816), По­кров­ская в с. Злы­хи­но (1858-1860), Ус­пе­ния в с. Рож­но­во (1876-1884), Бла­го­ве­ще­ния в с. Клин-Бель­дин (1904-1907). Близ Зарайска рас­по­ло­жен му­зей «Усадь­ба Ф.М. Дос­то­ев­ско­го в де­рев­не Да­ро­вое» (вос­ста­нов­лен­ный де­ревянный фли­гель, при­над­ле­жав­ший Дос­то­ев­ским, парк; па­мят­ник Ф.М. Дос­то­ев­ско­му, 1993, скульп­тор Ю.Ф. Ива­нов). Ме­мо­ри­ал в дер. На­зарь­е­во на ро­ди­не Мар­ша­ла Советского Сою­за К.А. Ме­рец­ко­ва (1987; художник Е.П. Шиш­ков).