ЗАРАУТ-САЙ

ЗАРАУТ-САЙ - на­скаль­ные рос­пи­си, ко­то­рые от­но­сят к чи­слу древ­ней­ших в Средней Азии.

На­хо­дят­ся в уще­лье За­ра­ут-сай (2 тысячи метров над уров­нем мо­ря), в хреб­те Ку­ги­танг­тау, юго-за­пад­ном от­ро­ге Гис­сар­ско­го хреб­та (Уз­бе­ки­стан).

От­кры­ты в 1939 году, об­сле­до­ва­ние и ко­пи­ро­ва­ние Г.В. Пар­фё­но­ва при уча­стии художников А.Ю. Ро­гин­ской в первой половины 1940-х годов, позд­нее об­сле­до­ва­лись А.А. Фор­мо­зо­вым (1964), Дж. Ка­би­ро­вым и др. Изо­бра­же­ния вы­пол­не­ны ми­неральной крас­кой крас­но­ва­тых от­тен­ков на сте­нах и по­тол­ках кар­сто­вых ниш и гро­тов, основная часть - в гро­те За­ра­ут-ка­мар при вхо­де в уще­лье на высоте бо­лее 8 м. Си­лу­эт­ные тре­уголь­ные ан­тро­по­морф­ные фи­гу­ры на тон­ких нож­ках, с раз­лич­ны­ми, в том числе от­хо­дя­щи­ми от ту­ло­ви­ща, Г-об­раз­ны­ми ат­ри­бу­та­ми (ис­сле­до­ва­те­ли ви­дят в них ря­же­ных в на­кид­ках), «фер­то­об­раз­ные» пер­со­на­жи и че­ло­веч­ки с ту­ло­ви­щем в ви­де пря­мой ли­нии и длин­ны­ми хво­ста­ми, зоо­морф­ные фи­гу­ры (бы­ки, гор­ные коз­лы, сай­га­ки, джей­ра­ны, вин­то­ро­гие коз­лы, хищ­ни­ки). Вы­де­ля­ют­ся 3 ком­по­зи­ции, пред­став­ляю­щие сце­ны охо­ты на ди­ких бы­ков и джей­ра­нов. По мне­нию боль­шин­ст­ва ис­сле­до­ва­те­лей, основной ком­плекс соз­дан в ме­зо­ли­те или не­оли­те, встре­ча­ют­ся ре­лигиозные и другие арабские над­пи­си X-XIII веков.