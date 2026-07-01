ЗАРАУТ-САЙ
ЗАРАУТ-САЙ - наскальные росписи, которые относят к числу древнейших в Средней Азии.
Находятся в ущелье Зараут-сай (2 тысячи метров над уровнем моря), в хребте Кугитангтау, юго-западном отроге Гиссарского хребта (Узбекистан).
Открыты в 1939 году, обследование и копирование Г.В. Парфёнова при участии художников А.Ю. Рогинской в первой половины 1940-х годов, позднее обследовались А.А. Формозовым (1964), Дж. Кабировым и др. Изображения выполнены минеральной краской красноватых оттенков на стенах и потолках карстовых ниш и гротов, основная часть - в гроте Зараут-камар при входе в ущелье на высоте более 8 м. Силуэтные треугольные антропоморфные фигуры на тонких ножках, с различными, в том числе отходящими от туловища, Г-образными атрибутами (исследователи видят в них ряженых в накидках), «фертообразные» персонажи и человечки с туловищем в виде прямой линии и длинными хвостами, зооморфные фигуры (быки, горные козлы, сайгаки, джейраны, винторогие козлы, хищники). Выделяются 3 композиции, представляющие сцены охоты на диких быков и джейранов. По мнению большинства исследователей, основной комплекс создан в мезолите или неолите, встречаются религиозные и другие арабские надписи X-XIII веков.