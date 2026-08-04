ЗАРАТУШТРА
ЗАРАТУШТРА - Заратустра (авестийское Zaraθuštra, пехлеви Zardušt, греч. Ζωροάστρης, фарси Зäртошт; наиболее вероятное значение иранского имени, являющегося именем-оберегом, - «(обладающий) старым верблюдом»).
Историчность Заратуштры достоверно не установлена, хотя большинство учёных признают его реальным лицом. Также до сих пор остаётся дискуссионным вопрос об основных сюжетах и самой датировке жизни Заратуштры, о локализации его родины.
Согласно традиционной пехлевийской хронологии, восходящей в том числе к сочинениям «Затспрам» и «Арда Вираз Намаг», а также позднейшим сочинениям мусульманских авторов Масуди и Бируни, Заратуштра жил «за 258 лет до Искандара» (Александра Македонского), в VII-VI веках до н.э. Лингвистический анализ Гат - первостепенной по духовному значению древнейшей части Авесты, автором которой считается Заратуштра, - позволяет датировать эпоху его деятельности XII-X веками до н.э. Согласно Ясне, Заратуштра - сын Пурушаспы (буквально - имя-оберег «Серолошадный»), четвёртого человека, выжавшего священный сок хаомы (см. Сома), и Дугдовы (буквально - имя-оберег «Та, чьи коровы выдоены»); по другим версиям, Заратуштра происходил из восточноиранского рода Спитама. Первоначально Заратуштра выступал с проповедью на родине (в Восточном Иране, возможно, в районе между Оксом и Яксартом, или в Средней Азии), но не был признан своей общиной. В течение первых 10 лет проповедь Заратуштры была принята лишь его двоюродным братом Маидйойманхой; согласно пехлевийским источникам, Заратуштра подвергся преследованиям со стороны местного правителя чародея Дурашрава и вынужден был уйти из родных мест. Позднее покровителями и последователями Заратуштры стали царь (кави) Виштаспа, способствовавший распространению зороастризма в Иране, его супруга царица Хутаоса, царские приближённые братья Фрашаоштру Хвогуву и Джамаспу Хвогуву.
О семейной жизни Заратуштры известно, что он был женат трижды: первая жена родила сына и 3 дочерей (замужество младшей из них описано в Ясне 53), вторая - 2 сыновей, третья осталась бездетной. Известно имя младшей дочери Заратуштры - Пуручиста; один из сыновей Заратуштры именуется по имени отца - Заратуштри Спитама, без указания личного имени. Согласно пехлевийскому сочинению «Датистан-и-Диник», Заратуштра был убит Тур-и Братарвахшем, одним из врагов, преследовавших его всю жизнь.
В позднейшей традиции событийная канва жизни Заратуштры мифологизируется, обогащаясь новыми деталями: изложением предсказаний о рождении Заратуштры; рассказом о чудесном зачатии Заратуштры семенем Пурушаспы, образованным на основе молока коровы, вкусившей листьев «благого дерева»; о смехе Заратуштры в момент рождения; о чудесах, совершённых Заратуштрой в детстве и отрочестве; наконец, о призвании Заратуштры к проповеди в 30-летнем возрасте в праздник Маидйой-зарема при священной реке Ванхвидаитья божеством Благой Мысли Вохумана и последующем получении откровения от неведомого ранее верховного божества Ахурамазды.
Уже в Младшей Авесте образ Заратуштры был подвергнут мифологической переработке: одни тексты изображают его культурным героем, учредителем социальной структуры общества (Яшт XIII, 88-89), другие - провозвестником таинств новой веры, спасителем не посвящённого в высшие истины человечества (Яшты V и XIX, «Денкарт»). Согласно Младшей Авесте, Заратуштра просил содействия в насаждении новой веры у божеств древнеиранского пантеона Ардвисуры Анахиты, Хаомы, Митры и Веретрагны, но собственно Гаты не содержат упоминаний о них.
В поздних сочинениях «Денкарт» (VII, 1, 14) и «Затспрам» (VI, 14) образ Заратуштры полностью мифологизирован: Ахурамазда создал его духовную сущность (фраваши) в начале бытия и поместил её в ствол древа жизни Хаомы, а через 6 тысяч лет, в период ожесточения вселенской борьбы добра и зла, Заратуштра был призван способствовать победе добра на Земле, получил телесное воплощение и был озарён неземным светом истины (миф о сошествии огня (света) истины, хранимого в мировом древе, к людям имеет позднеиндоевропейские истоки).
Главным в проповедях Заратуштры было учение о зависимости миропорядка и торжества справедливости в мировой борьбе добра и зла от свободного выбора человека, его активного участия в этой борьбе на стороне добра (ср. древнеиндийское учение карма-йоги). Проповедуя зороастрийскую этическую триаду - благих мыслей, благих слов и благих дел, - Заратуштра идеализировал также «праведную» оседлую хозяйственную деятельность, которую он противопоставлял «неправедному» кочевническому образу жизни; согласно одной из Гат, Заратуштра ниспослан на Землю и для того, чтобы научить людей ухаживать за скотом. Являясь посредником между божеством и людьми, Заратуштра передал своим ученикам Авесту - священное откровение Ахурамазды. Последователям Ахурамазды Заратуштра обещал посмертное блаженство, пособникам зла - муки и осуждение на Страшном суде, который будет вершить Ахурамазда в конце мира. Пророк предсказывал, что конец света наступит при жизни современного ему поколения; по Младшей Авесте, гибель мира должна произойти через 3 тысячи лет, когда праведные будут спасены саошйантом - воплощением Заратуштры.
Образ Заратуштры-Зороастра приобрёл известность в Древней Греции, а через её культурное опосредование в последующем стал известен всей европейской цивилизации, в V веке до н.э., благодаря упоминанию древнегреческого автора Ксанфа Лидийского. Согласно Диогену Лаэртию, уже Ксанфом Лидийским была предложена обновлённая этимология имени Заратуштры, возводящая его к двум греческим словам, означающим «чистый, несмешанный» и «звезда» (греч. соответственно ζωρος, αστρον). Предложенная этимология обусловила прочную ассоциативную связь между образом Заратуштры и астрономией, астрологией, алхимией. В эпоху эллинизма образ Заратуштры породил множество вторичных синкретических мифов, которые иногда сохраняли архаичные иранские черты. Античный автор I - начала II веков н.э. Дион Хрисостом передал легенду о том, что Заратуштра в поисках истины удалился на уединённую гору, куда обрушилось с небес великое пламя, но Заратуштра вышел из него невредимым и наделённым искомой мудростью (вариант мифа о сошествии Божественной истины в огненной форме). Ф. Ницше вложил в уста Заратуштры мрачную проповедь индивидуалистически толкуемой свободы духа («Так говорил Заратустра»).