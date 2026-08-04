ЗАРАТУШТРА

ЗАРАТУШТРА - Заратустра (авестийское Zaraθuštra, пехлеви Zardušt, греч. Ζωροάστρης, фарси Зäртошт; наиболее вероятное значение иранского имени, являющегося именем-оберегом, - «(обладающий) старым верблюдом»).

Ис­то­рич­ность Заратуштры дос­то­вер­но не ус­та­нов­ле­на, хо­тя боль­шин­ст­во учё­ных при­зна­ют его ре­аль­ным ли­цом. Так­же до сих пор ос­та­ёт­ся дис­кус­си­он­ным во­прос об основных сю­же­тах и са­мой да­ти­ров­ке жиз­ни Заратуштры, о ло­ка­ли­за­ции его ро­ди­ны.

Со­глас­но тра­диционной пех­ле­вий­ской хро­но­ло­гии, вос­хо­дя­щей в том числе к со­чи­не­ни­ям «Затс­прам» и «Ар­да Ви­раз На­маг», а так­же позд­ней­шим со­чи­не­ни­ям му­сульманских ав­то­ров Ма­су­ди и Би­ру­ни, Заратуштра жил «за 258 лет до Ис­кан­да­ра» ( Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го ), в VII-VI веках до н.э. Лин­гвис­ти­че­ский ана­лиз Гат - пер­во­сте­пен­ной по ду­хов­но­му зна­че­нию древ­ней­шей час­ти Аве­сты, ав­то­ром ко­то­рой счи­та­ет­ся Заратуштра, - по­зво­ля­ет да­ти­ро­вать эпо­ху его дея­тель­но­сти XII-X веками до н.э. Со­глас­но Яс­не, Заратуштра - сын Пу­ру­шас­пы (буквально - имя-обе­рег «Се­ро­ло­шад­ный»), чет­вёр­то­го че­ло­ве­ка, вы­жав­ше­го свя­щен­ный сок хао­мы (см. Со­ма), и Ду­гдо­вы (буквально - имя-обе­рег «Та, чьи ко­ро­вы вы­дое­ны»); по другим вер­си­ям, Заратуштра про­ис­хо­дил из восточноиранского ро­да Спи­та­ма. Пер­во­на­чаль­но Заратуштра вы­сту­пал с про­по­ве­дью на ро­ди­не (в Восточном Ира­не, воз­мож­но, в рай­оне ме­ж­ду Ок­сом и Як­сар­том, или в Средней Азии), но не был при­знан сво­ей об­щи­ной. В те­че­ние пер­вых 10 лет про­по­ведь Заратуштры бы­ла при­ня­та лишь его двою­род­ным бра­том Ма­идйой­ман­хой; со­глас­но пех­ле­вий­ским ис­точ­ни­кам, Заратуштра под­верг­ся пре­сле­до­ва­ни­ям со сто­ро­ны ме­ст­но­го пра­ви­те­ля ча­ро­дея Ду­раш­ра­ва и вы­нуж­ден был уй­ти из род­ных мест. Позд­нее по­кро­ви­те­ля­ми и по­сле­до­ва­те­ля­ми Заратуштры ста­ли царь (ка­ви) Виш­тас­па, спо­соб­ст­во­вав­ший рас­про­стра­не­нию зо­роа­ст­риз­ма в Ира­не, его суп­ру­га ца­ри­ца Ху­тао­са, цар­ские при­бли­жён­ные братья Фра­ша­ош­тру Хво­гу­ву и Джа­мас­пу Хво­гу­ву.

О се­мей­ной жиз­ни Заратуштры из­вест­но, что он был же­нат три­ж­ды: пер­вая же­на ро­ди­ла сы­на и 3 до­че­рей (за­му­же­ст­во млад­шей из них опи­са­но в Яс­не 53), вто­рая - 2 сы­но­вей, тре­тья ос­та­лась без­дет­ной. Из­вест­но имя млад­шей до­че­ри Заратуштры - Пу­ру­чи­ста; один из сы­но­вей Заратуштры име­ну­ет­ся по име­ни от­ца - За­ра­туш­три Спи­та­ма, без ука­за­ния лич­но­го име­ни. Со­глас­но пех­ле­вий­ско­му сочинению «Да­ти­стан-и-Ди­ник», Заратуштра был убит Тур-и Бра­тар­вах­шем, од­ним из вра­гов, пре­сле­до­вав­ших его всю жизнь.

В позд­ней­шей тра­ди­ции со­бы­тий­ная кан­ва жиз­ни Заратуштры ми­фо­ло­ги­зи­ру­ет­ся, обо­га­ща­ясь но­вы­ми де­та­ля­ми: из­ло­же­ни­ем пред­ска­за­ний о ро­ж­де­нии Заратуштры; рас­ска­зом о чу­дес­ном за­ча­тии Заратуштры се­ме­нем Пу­ру­шас­пы, об­ра­зо­ван­ным на ос­но­ве мо­ло­ка ко­ро­вы, вку­сив­шей ли­сть­ев «бла­го­го де­ре­ва»; о сме­хе Заратуштры в мо­мент ро­ж­де­ния; о чу­де­сах, со­вер­шён­ных Заратуштрой в дет­ст­ве и от­ро­че­ст­ве; на­ко­нец, о при­зва­нии Заратуштры к про­по­ве­ди в 30-лет­нем воз­рас­те в празд­ник Ма­идйой-за­ре­ма при свя­щен­ной ре­ке Ван­хви­да­и­тья бо­же­ст­вом Бла­гой Мыс­ли Во­ху­ма­на и по­сле­дую­щем по­лу­че­нии от­кро­ве­ния от не­ве­до­мо­го ра­нее вер­хов­но­го бо­же­ст­ва Аху­ра­маз­ды.

Уже в Млад­шей Аве­сте об­раз Заратуштры был под­верг­нут ми­фо­ло­гической пе­ре­ра­бот­ке: од­ни тек­сты изо­бра­жа­ют его куль­тур­ным ге­ро­ем, уч­ре­ди­те­лем со­ци­аль­ной струк­ту­ры об­ще­ст­ва (Яшт XIII, 88-89), дру­гие - про­воз­ве­ст­ни­ком та­инств но­вой ве­ры, спа­си­те­лем не по­свя­щён­но­го в выс­шие ис­ти­ны че­ло­ве­че­ст­ва (Яш­ты V и XIX, «Ден­карт»). Со­глас­но Млад­шей Аве­сте, Заратуштра про­сил со­дей­ст­вия в на­са­ж­де­нии но­вой ве­ры у бо­жеств древнеиранского пан­те­о­на Ар­дви­су­ры Ана­хи­ты, Хао­мы, Мит­ры и Ве­рет­раг­ны, но соб­ст­вен­но Га­ты не со­дер­жат упо­ми­на­ний о них.

В позд­них со­чи­не­ни­ях «Ден­карт» (VII, 1, 14) и «Затс­прам» (VI, 14) об­раз Заратуштры пол­но­стью ми­фо­ло­ги­зи­ро­ван: Аху­ра­маз­да соз­дал его ду­хов­ную сущ­ность (фра­ва­ши) в на­ча­ле бы­тия и по­мес­тил её в ствол дре­ва жиз­ни Хао­мы, а че­рез 6 тысяч лет, в пе­ри­од ожес­то­че­ния все­лен­ской борь­бы до­б­ра и зла, Заратуштра был при­зван спо­соб­ст­во­вать по­бе­де до­б­ра на Зем­ле, по­лу­чил те­лес­ное во­пло­ще­ние и был оза­рён не­зем­ным све­том ис­ти­ны (миф о со­ше­ст­вии ог­ня (све­та) ис­ти­ны, хра­ни­мо­го в ми­ро­вом дре­ве, к лю­дям име­ет позд­не­ин­до­ев­ро­пей­ские ис­то­ки).

Глав­ным в про­по­ве­дях Заратуштры бы­ло уче­ние о за­ви­си­мо­сти ми­ро­по­ряд­ка и тор­же­ст­ва спра­вед­ли­во­сти в ми­ро­вой борь­бе до­б­ра и зла от сво­бод­но­го вы­бо­ра че­ло­ве­ка, его ак­тив­но­го уча­стия в этой борь­бе на сто­ро­не до­б­ра (ср. древ­не­ин­дий­ское уче­ние кар­ма-й­о­ги). Про­по­ве­дуя зо­роа­ст­рий­скую эти­че­скую триа­ду - бла­гих мыс­лей, бла­гих слов и бла­гих дел, - Заратуштра идеа­ли­зи­ро­вал так­же «пра­вед­ную» осед­лую хо­зяйственную дея­тель­ность, ко­то­рую он про­ти­во­пос­тав­лял «не­пра­вед­но­му» ко­чев­ни­че­ско­му об­ра­зу жиз­ни; со­глас­но од­ной из Гат, Заратуштра ни­спос­лан на Зем­лю и для то­го, что­бы нау­чить лю­дей уха­жи­вать за ско­том. Яв­ля­ясь по­сред­ни­ком ме­ж­ду бо­же­ст­вом и людь­ми, Заратуштра пе­ре­дал сво­им уче­ни­кам Аве­сту - свя­щен­ное от­кро­ве­ние Аху­ра­маз­ды. По­сле­до­ва­те­лям Аху­ра­маз­ды Заратуштра обе­щал по­смерт­ное бла­жен­ст­во, по­соб­ни­кам зла - му­ки и осу­ж­де­ние на Страш­ном су­де, ко­то­рый бу­дет вер­шить Аху­ра­маз­да в кон­це ми­ра. Про­рок пред­ска­зы­вал, что ко­нец све­та на­сту­пит при жиз­ни со­вре­мен­но­го ему по­ко­ле­ния; по Млад­шей Аве­сте, ги­бель ми­ра долж­на про­изой­ти че­рез 3 тысячи лет, ко­гда пра­вед­ные бу­дут спа­се­ны са­ошйан­том - во­пло­ще­ни­ем За­ра­туш­тры.

Об­раз Заратуштры-Зо­роа­ст­ра при­об­рёл из­вест­ность в Древ­ней Гре­ции , а че­рез её куль­тур­ное опо­сре­до­ва­ние в по­сле­дую­щем стал из­вес­тен всей ев­ропейской ци­ви­ли­за­ции, в V веке до н.э., бла­го­да­ря упо­ми­на­нию древнегреческого ав­то­ра Ксан­фа Ли­дий­ско­го. Со­глас­но Дио­ге­ну Ла­эр­тию, уже Ксан­фом Ли­дий­ским бы­ла пред­ло­же­на об­нов­лён­ная эти­мо­ло­гия име­ни Заратуштры, воз­во­дя­щая его к двум греческим сло­вам, оз­на­чаю­щим «чис­тый, не­сме­шан­ный» и «звез­да» (греч. со­от­вет­ст­вен­но ζωρος, αστρον). Пред­ло­жен­ная эти­мо­ло­гия обу­сло­ви­ла проч­ную ас­со­циа­тив­ную связь ме­ж­ду об­ра­зом Заратуштры и ас­тро­но­ми­ей, ас­т­ро­ло­ги­ей, ал­хи­ми­ей. В эпо­ху эл­ли­низ­ма об­раз Заратуштры по­ро­дил мно­же­ст­во вто­рич­ных син­кре­тических ми­фов, ко­то­рые ино­гда со­хра­ня­ли ар­ха­ич­ные иранские чер­ты. Ан­тич­ный ав­тор I - начала II веков н.э. Ди­он Хри­со­стом пе­ре­дал ле­ген­ду о том, что Заратуштра в по­ис­ках ис­ти­ны уда­лил­ся на уе­ди­нён­ную го­ру, ку­да об­ру­ши­лось с не­бес ве­ли­кое пла­мя, но Заратуштра вы­шел из не­го не­вре­ди­мым и на­де­лён­ным ис­ко­мой муд­ро­стью (ва­ри­ант ми­фа о со­ше­ст­вии Бо­же­ст­вен­ной ис­ти­ны в ог­нен­ной фор­ме). Ф. Ниц­ше вло­жил в ус­та Заратуштры мрач­ную про­по­ведь ин­ди­ви­дуа­ли­сти­че­ски тол­куе­мой сво­бо­ды ду­ха («Так го­во­рил За­ра­ту­ст­ра»).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)