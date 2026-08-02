ЗАРАФШАН

ЗАРАФШАН - го­род в центральной час­ти Уз­бе­ки­ста­на, в На­во­ий­ском ви­лая­те (об­лас­ти).

Население 65,3 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен в пус­ты­не Кы­зыл­кум, на западных скло­нах гор Там­ды­тау, на ав­то­мо­биль­ной трас­се На­вои - Уч­ку­дук.

Ос­но­ван в 1967 году в свя­зи с раз­ра­бот­кой круп­но­го Му­рун­тау­ско­го ме­сто­ро­ж­де­ния зо­ло­та. В 1972 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да. Му­зей ис­то­рии ос­вое­ния пус­ты­ни Кы­зыл­кум. Зарафшан - ме­сто про­ве­де­ния спор­тив­ных со­стя­за­ний ме­ж­ду­народного зна­че­ния (в 2003 году - чем­пио­на­ты Азии по пау­эр­лиф­тин­гу, в 2004 году - по тя­жё­лой ат­ле­ти­ке, па­рус­но­му спор­ту и др.).

Круп­ней­шее пред­при­ятие го­ро­да - На­во­ий­ский гор­но-ме­тал­лур­гический ком­би­нат (НГМК; раз­ра­бот­ка зо­ло­то­руд­ных и других ме­сто­ро­ж­де­ний); в его со­став вхо­дят так­же узбекско-американское пред­при­ятие «За­раф­шан-Нью­монт» (до­бы­ча зо­ло­та), юве­лир­ный за­вод, Кы­зыл­кум­ский фос­фо­рит­ный ком­плекс (до­бы­ча и пе­ре­ра­бот­ка фос­фо­ри­тов на ба­зе Дже­рой-Сар­да­рин­ско­го ме­сто­ро­ж­де­ния) и др.

Про­изводство стро­ительных ма­те­риа­лов; три­ко­таж­ная фаб­ри­ка «Ага­ма». К го­ро­ду от р. Аму­да­рья про­ло­жен во­до­вод (1969; дли­на 220 км; во­да пе­ре­ка­чи­ва­ет­ся на­сос­ны­ми стан­ция­ми и под­ни­ма­ет­ся на высоту 600 м).

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