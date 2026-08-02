ЗАРАФШАН
ЗАРАФШАН - город в центральной части Узбекистана, в Навоийском вилаяте (области).
Население 65,3 тысяч человек (2007). Расположен в пустыне Кызылкум, на западных склонах гор Тамдытау, на автомобильной трассе Навои - Учкудук.
Основан в 1967 году в связи с разработкой крупного Мурунтауского месторождения золота. В 1972 году получил статус города. Музей истории освоения пустыни Кызылкум. Зарафшан - место проведения спортивных состязаний международного значения (в 2003 году - чемпионаты Азии по пауэрлифтингу, в 2004 году - по тяжёлой атлетике, парусному спорту и др.).
Крупнейшее предприятие города - Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК; разработка золоторудных и других месторождений); в его состав входят также узбекско-американское предприятие «Зарафшан-Ньюмонт» (добыча золота), ювелирный завод, Кызылкумский фосфоритный комплекс (добыча и переработка фосфоритов на базе Джерой-Сардаринского месторождения) и др.
Производство строительных материалов; трикотажная фабрика «Агама». К городу от р. Амударья проложен водовод (1969; длина 220 км; вода перекачивается насосными станциями и поднимается на высоту 600 м).