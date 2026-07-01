ЗАРА ЯКОБ

ЗАРА ЯКОБ - эфиопский мыслитель.

Считается основоположником философско-религиозного свободомыслия на Африканском Роге. Сведения о Зара Якобе содержатся в его единственном сохранившемся произведении - автобиографии , озаглавленной «Исследование», а также в одноименном трактате его ученика Вальда Хэйвата.

Родился близ Аксума в семье бедного ремесленника, чей род возводился к аксумскому духовенству. В повседневной жизни его имя было Варке, Зара Якобом был наречен при крещении. Во время обучения чтению у мамхера (духовного наставника) Зара Якоб показал себя способным учеником, и отец отдал его в школу церковного пения (Зема бет), но у ребенка не оказалось ни слуха, ни голоса, и через 3 месяца он перешел к мамхеру, который преподавал ему в течение года стихосложение (кэне) и грамматику. Следующие 10 лет Зара Якоб изучал толкование Священного Писания и таким образом поднялся на высшую ступень традиционной богословской учености; став одним из дэбтэра, начал учительствовать. В это время царь Сисиний (1604-1632) насаждал в стране католичество. Зара Якоб был ложно обвинен в призывах к восстанию за возрождение традиционной веры и изгнание «франков» (т.е. португальцев). Ему пришлось бежать из Аксума, скрываться до кончины Сисиния, а затем скитаться по Эфиопии. В области Энфраз он нанялся наставником детей к богатому человеку по имени Хабта Эгзиабхер, взял в жены его рабыню Хирут, которой хозяин дал свободу.

Жесткое религиозно-политическое противостояние монофизитов и католиков в правление Сисиния, а затем восстановление в правах традиционной для эфиопов веры при Василиде (1632-1667) повлияли на формирование мировоззрения Зара Якобы, близкого к европейскому деизму. Веруя в Единого Бога, Творца всего сущего, наделившего человека непогрешимым разумом и бессмертной душой, Зара Якоб усомнился во внешней, обрядовой стороне религии. В «Исследовании» он отрицает институт монашества , объявляя его противным человеческому естеству, посты, почитание праздников и т.п. Молитву Зара Якоб рассматривал как сугубо личное дело, которому благочестивый человек должен предаваться постоянно. Вальда Хэйват конкретизировал эту доктрину, подкрепив ее множеством примеров и притч.

Трактаты Зара Якобы и Вальда Хэйвата сохранились в единственной рукописи, датируемой первой половиной XIX века. Католический миссионер Дж. да Урбино, находившийся в Эфиопии с октября 1846 по апрель 1855 года, утверждал, что приобрел ее у солдата и собственноручно скопировал заинтересовавшее его сочинение Зара Якобы. Затем обе рукописи оказались в коллекции эфиописта А. д'Аббади (1810-1897), который описал их в составленном им каталоге. После передачи собрания д'Аббади в Национальную библиотеку Франции (1902) было осуществлено издание обоих трактатов. Исследователи единодушны в том, что значение трактатов выходит далеко за рамки эфиопистики.

В 1916 году К. Конти Россини обнаружил и опубликовал свидетельство эфиопа по имени Такла Хайманот, ставшего католическим священником, который предположил, что «франкмасонские» по духу сочинения Варке (т.е. Зара Якобы) написал Дж. да Урбино. Хотя Конти Россини воздержался от категорических выводов, ряд исследователей, в том числе Б.А. Тураев, сочли это заявление достаточным, чтобы признать «Исследования» Зара Якобы и его ученика фальсификацией. В начале 30-х годов XX века О. Миттвох писал о том, что некоторые положения трактата Зара Якобы практически текстуально восходят к миссионерскому сочинению Ф. Бургада «Карфагенские вечера, или Диалоги между католическим священником, муфтием и кади», которое перевел на геэз Дж. да Урбино. Эти аргументы окончательно убедили колебавшихся ученых, в том числе И.Ю. Крачковского. Однако в 60-х годах эфиопские ученые Амсалу Аклилу и Алемайеху Могес, проанализировав цитаты из Священного Писания, встречающиеся у Зара Якобы и Вальда Хэйвата, а также лингвистический строй их сочинений, стали настаивать на том, что Дж. да Урбино не мог в такой степени владеть языком геэз (особенно в стихосложении) и демонстрировать знание Библии , которое характерно для эфиопского книжника, а не для католического миссионера. Кроме того, они отыскали примеры религиозного свободомыслия в поэтических произведениях другого дэбтэра. Попутно выяснилось, что Миттвох преувеличил сходство между отдельными пассажами из «Карфагенских вечеров» и «Исследованием» Зара Якобы. В частности, отношение к исламу в обоих памятниках может объясняться некоторыми общехристианскими стереотипами. Наконец, в середине 70-х годов К. Самнер с помощью методов математической лингвистики (в том числе частотного анализа) окончательно доказал, что трактаты, приписываемые Зара Якобе и его ученику, действительно написаны двумя разными людьми и что стилистически и грамматически оба они существенно отличаются от тех переводов на геэз, которые были выполнены Дж. да Урбино.