ЗАПРОС ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ЗАПРОС ПАРЛАМЕНТСКИЙ - фор­ма пар­ла­мент­ско­го кон­тро­ля за дея­тель­но­стью ис­пол­ни­тель­ной вла­сти, пред­став­ляю­щая со­бой об­ра­ще­ние пар­ла­мен­та­рия (груп­пы пар­ла­мен­та­ри­ев) к пра­ви­тель­ст­ву , его гла­ве или чле­ну, ино­гда к ино­му пуб­лич­но-вла­ст­но­му ор­га­ну или его ру­ко­во­ди­те­лю с тре­бо­ва­ни­ем дать ин­фор­ма­цию по ост­ро­му по­ли­тическому во­про­су или объ­яс­нить при­чи­ны сво­их дей­ст­вий (без­дей­ст­вия) в свя­зи с какими-либо со­бы­тия­ми в жиз­ни стра­ны.

Парламентский запрос сле­ду­ет от­ли­чать от во­про­са пар­ла­мен­та­рия, ко­то­рый пре­сле­ду­ет цель по­лу­чить ин­фор­ма­цию по какому-либо де­лу, ин­те­ре­сую­ще­му дан­но­го пар­ла­мен­та­рия или его из­би­ра­те­лей, и от­вет на ко­то­рый мо­жет быть пре­дель­но крат­ким: «да» или «нет».

Парламентский запрос, бу­ду­чи под­дер­жан па­ла­той пар­ла­мен­та , вклю­ча­ет­ся в её по­ве­ст­ку дня с ус­та­нов­ле­ни­ем сро­ка для от­ве­та. За от­ве­том мо­жет по­сле­до­вать об­су­ж­де­ние пред­ме­та парламентского запроса в па­ла­те, ко­то­рое в го­су­дар­ст­вах с пар­ла­мен­тар­ной или сме­шан­ной фор­мой прав­ле­ния мо­жет за­вер­шить­ся го­ло­со­ва­ни­ем до­ве­рия пра­ви­тель­ст­ву, его гла­ве или чле­ну. В не­ко­то­рых стра­нах парламентские запросы име­ну­ют­ся ин­тер­пел­ля­ция­ми. Они мо­гут быть письменными и уст­ны­ми. В Гер­ма­нии парламентский запрос име­ну­ет­ся боль­шим за­про­сом в от­ли­чие от ма­ло­го за­про­са, имею­ще­го це­лью по­лу­че­ние от Фе­де­раль­но­го пра­ви­тель­ст­ва какой-либо справ­ки фак­тического ха­рак­те­ра; боль­шой за­прос вклю­ча­ет­ся в по­ве­ст­ку дня бун­дес­та­га по тре­бо­ва­нию какой-либо фрак­ции или не ме­нее 5% от об­ще­го чис­ла де­пу­та­тов, ес­ли Фе­де­раль­ное пра­ви­тель­ст­во от­ка­зы­ва­ет­ся дать от­вет во­об­ще или в бли­жай­шие 3 недели.

В Фе­де­раль­ном со­б­ра­нии Рос­сии раз­ли­ча­ют­ся парламентский запрос, ко­то­рый мо­жет быть на­прав­лен толь­ко па­ла­той, и де­пу­тат­ский за­прос, ини­циа­то­ром ко­то­ро­го мо­жет быть лю­бой член Со­ве­та Фе­де­ра­ции или де­пу­тат Государственной ду­мы.

В со­от­вет­ст­вии с Фе­де­раль­ным за­ко­ном «О ста­ту­се чле­на Со­ве­та Фе­де­ра­ции и ста­ту­се де­пу­та­та Го­су­дар­ст­вен­ной Ду­мы Фе­де­раль­но­го Со­б­ра­ния Российской Федерации» (1994) парламентский запрос мо­жет на­прав­лять­ся в ад­рес Пред­се­да­те­ля Пра­ви­тель­ст­ва Российской Федерации, чле­на Пра­ви­тель­ст­ва, Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Российской Федерации, Пред­се­да­те­ля Цен­траль­но­го бан­ка Российской Федерации, Пред­се­да­те­ля Цен­траль­ной из­би­ра­тель­ной ко­мис­сии Российской Федерации и пред­се­да­те­лей других из­би­ра­тель­ных ко­мис­сий (пред­се­да­те­лей ко­мис­сий ре­фе­рен­ду­ма), Пред­се­да­те­ля Счёт­ной па­ла­ты Российской Федерации, ру­ко­во­ди­те­лей иных фе­де­раль­ных ор­га­нов государственной вла­сти, ор­га­нов государственной вла­сти субъ­ек­тов Российской Федерации и ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, а так­же Пен­си­он­но­го фон­да Российской Федерации, Фон­да со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния Российской Федерации, Фе­де­раль­но­го фон­да обя­зательного медицинского стра­хо­ва­ния по во­про­сам, вхо­дя­щим в их ком­пе­тен­цию. Парламентский запрос при­ни­ма­ет­ся боль­шин­ст­вом го­ло­сов от об­ще­го чис­ла чле­нов со­от­вет­ствую­щей па­ла­ты. Долж­но­ст­ное ли­цо, ко­то­ро­му на­прав­лен парламентский запрос, долж­но дать от­вет на не­го в уст­ной (на за­се­да­нии со­от­вет­ст­вую­щей па­ла­ты) или в письменной фор­ме не позд­нее чем че­рез 15 дней со дня по­лу­че­ния за­про­са или в иной, ус­та­нов­лен­ный па­ла­той срок. От­вет дол­жен быть под­пи­сан тем долж­но­ст­ным ли­цом, ко­то­ро­му на­прав­лен парламентский запрос, ли­бо ли­цом, вре­мен­но ис­пол­няю­щим его обя­зан­но­сти. Письменный от­вет на парламентский запрос ог­ла­ша­ет­ся пред­се­да­тель­ст­вую­щим на за­се­да­нии со­от­вет­ст­вую­щей па­ла­ты. Ко­пии письменного от­ве­та на­прав­ля­ют­ся всем чле­нам па­ла­ты, от име­ни ко­то­рой был на­прав­лен пар­ла­мент­ский за­прос.

За­прос де­пу­тат­ский на­прав­ля­ет­ся пар­ла­мен­та­рия­ми са­мо­стоя­тель­но тем же долж­но­ст­ным ли­цам по во­про­сам их ком­пе­тен­ции и не тре­бу­ет ог­ла­ше­ния на за­се­да­нии со­от­вет­ст­вую­щей па­ла­ты. Долж­но­ст­ное ли­цо, ко­то­ро­му на­прав­лен за­прос, долж­но дать от­вет на не­го в письменной фор­ме не позд­нее чем че­рез 30 дней со дня его по­лу­че­ния или в иной, со­гла­со­ван­ный с ини­циа­то­ром за­про­са срок. Ини­циа­тор за­про­са име­ет пра­во при­ни­мать не­по­сред­ст­вен­ное уча­стие в рас­смот­ре­нии по­став­лен­ных им в за­про­се во­про­сов, в том числе на за­кры­тых за­се­да­ни­ях со­от­вет­ст­вую­щих ор­га­нов.

Вме­ша­тель­ст­во пар­ла­мен­та­ри­ев в опе­ра­тив­но-ро­зы­ск­ную, уго­лов­но-про­цес­су­аль­ную дея­тель­ность ор­га­нов доз­на­ния, сле­до­ва­те­лей и су­деб­ную дея­тель­ность не до­пус­ка­ет­ся.

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