ЗАПРОС ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ЗАПРОС ПАРЛАМЕНТСКИЙ - форма парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти, представляющая собой обращение парламентария (группы парламентариев) к правительству, его главе или члену, иногда к иному публично-властному органу или его руководителю с требованием дать информацию по острому политическому вопросу или объяснить причины своих действий (бездействия) в связи с какими-либо событиями в жизни страны.
Парламентский запрос следует отличать от вопроса парламентария, который преследует цель получить информацию по какому-либо делу, интересующему данного парламентария или его избирателей, и ответ на который может быть предельно кратким: «да» или «нет».
Парламентский запрос, будучи поддержан палатой парламента, включается в её повестку дня с установлением срока для ответа. За ответом может последовать обсуждение предмета парламентского запроса в палате, которое в государствах с парламентарной или смешанной формой правления может завершиться голосованием доверия правительству, его главе или члену. В некоторых странах парламентские запросы именуются интерпелляциями. Они могут быть письменными и устными. В Германии парламентский запрос именуется большим запросом в отличие от малого запроса, имеющего целью получение от Федерального правительства какой-либо справки фактического характера; большой запрос включается в повестку дня бундестага по требованию какой-либо фракции или не менее 5% от общего числа депутатов, если Федеральное правительство отказывается дать ответ вообще или в ближайшие 3 недели.
В Федеральном собрании России различаются парламентский запрос, который может быть направлен только палатой, и депутатский запрос, инициатором которого может быть любой член Совета Федерации или депутат Государственной думы.
В соответствии с Федеральным законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (1994) парламентский запрос может направляться в адрес Председателя Правительства Российской Федерации, члена Правительства, Генерального прокурора Российской Федерации, Председателя Центрального банка Российской Федерации, Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и председателей других избирательных комиссий (председателей комиссий референдума), Председателя Счётной палаты Российской Федерации, руководителей иных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования по вопросам, входящим в их компетенцию. Парламентский запрос принимается большинством голосов от общего числа членов соответствующей палаты. Должностное лицо, которому направлен парламентский запрос, должно дать ответ на него в устной (на заседании соответствующей палаты) или в письменной форме не позднее чем через 15 дней со дня получения запроса или в иной, установленный палатой срок. Ответ должен быть подписан тем должностным лицом, которому направлен парламентский запрос, либо лицом, временно исполняющим его обязанности. Письменный ответ на парламентский запрос оглашается председательствующим на заседании соответствующей палаты. Копии письменного ответа направляются всем членам палаты, от имени которой был направлен парламентский запрос.
Запрос депутатский направляется парламентариями самостоятельно тем же должностным лицам по вопросам их компетенции и не требует оглашения на заседании соответствующей палаты. Должностное лицо, которому направлен запрос, должно дать ответ на него в письменной форме не позднее чем через 30 дней со дня его получения или в иной, согласованный с инициатором запроса срок. Инициатор запроса имеет право принимать непосредственное участие в рассмотрении поставленных им в запросе вопросов, в том числе на закрытых заседаниях соответствующих органов.
Вмешательство парламентариев в оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную деятельность органов дознания, следователей и судебную деятельность не допускается.