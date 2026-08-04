ЗАПОТОЦКИЙ ЛАДИСЛАВ

ЗАПОТОЦКИЙ ЛАДИСЛАВ (чеш. Ladislav Zápotocký) - чешский по­ли­тический дея­тель, жур­на­лист.

Из се­мьи порт­но­го, отец А. За­по­тоц­ко­го.

При­над­ле­жал к чис­лу пер­вых чешских со­циа­ли­стов, в 1873 году один из ор­га­ни­за­то­ров стач­ки чешских ра­бо­чих в Пра­ге. С конца 1872 года со­труд­ни­чал в журнале «Dělnické listy», в 1874 году ос­но­вал газету «Budoucnost», с начала 1876 года до октября 1881 года её ре­дак­тор. В 1874 году ответственный ре­дак­тор немецких со­циа­ли­стических га­зет «Arbeiterfreund» и «Sozialpolitische Rundschau», из­да­вав­ших­ся для немецких ра­бо­чих Северной Че­хии.

В 1874 году один из ру­ко­во­ди­те­лей под­го­то­вительного комитета по про­ве­де­нию уч­ре­дительного съез­да Со­ци­ал-де­мо­кра­тической ра­бо­чей пар­тии Ав­ст­рии. В 1878 году уча­ст­во­вал в соз­да­нии Че­хо­сло­вац­кой со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской ра­бо­чей пар­тии. В 1881 году аре­сто­ван, по­сле от­бы­тия на­ка­за­ния вы­слан из Пра­ги.

С 1900 года воз­глав­лял праж­ский проф­со­юз же­лез­но­до­рож­ни­ков. С 1906 года из-за бо­лез­ни ото­шёл от ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти.