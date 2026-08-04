ЗАПОТОЦКИЙ ЛАДИСЛАВ
ЗАПОТОЦКИЙ ЛАДИСЛАВ (чеш. Ladislav Zápotocký) - чешский политический деятель, журналист.
Из семьи портного, отец А. Запотоцкого.
Принадлежал к числу первых чешских социалистов, в 1873 году один из организаторов стачки чешских рабочих в Праге. С конца 1872 года сотрудничал в журнале «Dělnické listy», в 1874 году основал газету «Budoucnost», с начала 1876 года до октября 1881 года её редактор. В 1874 году ответственный редактор немецких социалистических газет «Arbeiterfreund» и «Sozialpolitische Rundschau», издававшихся для немецких рабочих Северной Чехии.
В 1874 году один из руководителей подготовительного комитета по проведению учредительного съезда Социал-демократической рабочей партии Австрии. В 1878 году участвовал в создании Чехословацкой социал-демократической рабочей партии. В 1881 году арестован, после отбытия наказания выслан из Праги.
С 1900 года возглавлял пражский профсоюз железнодорожников. С 1906 года из-за болезни отошёл от активной политической деятельности.