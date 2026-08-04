ЗАПОТОЦКИЙ АНТОНИН

ЗАПОТОЦКИЙ АНТОНИН (чеш. Antonín Zápotocký) - чешский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Сын Л. За­по­тоц­ко­го. По про­фес­сии ка­ме­но­тёс.

В 1900-1914 годах функ­цио­нер Че­хо­сло­вац­кой со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской ра­бо­чей пар­тии (ЧСДРП) в Клад­нен­ском районе Че­хии, ре­дак­тор её пе­чат­ных ор­га­нов.

Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны слу­жил в ав­ст­ро-венгерской ар­мии. В декабре 1919 года стал од­ним из ини­циа­то­ров кон­со­ли­да­ции ре­во­люционной оп­по­зи­ции в ЧСДРП, так называемой мар­кси­ст­ской ле­ви­цы, пре­об­ра­зо­ван­ной в 1921 году в Ком­му­ни­сти­че­скую пар­тию Че­хо­сло­ва­кии (КПЧ).

В 1920 году был за­клю­чён в тюрь­му за уча­стие в ор­га­ни­за­ции все­об­щей за­бас­тов­ки в Клад­но. В 1922-1925 годах ге­не­раль­ный сек­ре­тарь КПЧ. В 1925-1938 годах депутат Национального со­б­ра­ния и член По­лит­бю­ро ЦК КПЧ. В 1929-1938 годах сек­ре­тарь Центрального со­ве­та промышленных сою­зов (Крас­ных проф­сою­зов). Уча­ст­во­вал в ра­бо­те 2, 6 и 7-го кон­грес­сов Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла.

В 1939 году аре­сто­ван при по­пыт­ке не­ле­галь­но­го пе­ре­хо­да польской гра­ни­цы. До 1940 года на­хо­дил­ся в тюрь­ме в Пра­ге , в 1940-1945 годах - в кон­цен­тра­ци­он­ном ла­ге­ре За­ксен­хау­зен. В 1945-1957 годах член Пре­зи­диу­ма (в 1945-1954 годах По­лит­бю­ро) ЦК КПЧ, в 1945-1953 годах председатель Центрального со­ве­та проф­сою­зов, депутат Национального со­б­ра­ния. В 1948-1953 годах председатель пра­ви­тель­ст­ва ЧССР, в 1953-1957 годах пре­зи­дент ЧССР.