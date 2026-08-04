ЗАПОТОЦКИЙ АНТОНИН
ЗАПОТОЦКИЙ АНТОНИН (чеш. Antonín Zápotocký) - чешский государственный и политический деятель.
Сын Л. Запотоцкого. По профессии каменотёс.
В 1900-1914 годах функционер Чехословацкой социал-демократической рабочей партии (ЧСДРП) в Кладненском районе Чехии, редактор её печатных органов.
Во время Первой мировой войны служил в австро-венгерской армии. В декабре 1919 года стал одним из инициаторов консолидации революционной оппозиции в ЧСДРП, так называемой марксистской левицы, преобразованной в 1921 году в Коммунистическую партию Чехословакии (КПЧ).
В 1920 году был заключён в тюрьму за участие в организации всеобщей забастовки в Кладно. В 1922-1925 годах генеральный секретарь КПЧ. В 1925-1938 годах депутат Национального собрания и член Политбюро ЦК КПЧ. В 1929-1938 годах секретарь Центрального совета промышленных союзов (Красных профсоюзов). Участвовал в работе 2, 6 и 7-го конгрессов Коммунистического интернационала.
В 1939 году арестован при попытке нелегального перехода польской границы. До 1940 года находился в тюрьме в Праге, в 1940-1945 годах - в концентрационном лагере Заксенхаузен. В 1945-1957 годах член Президиума (в 1945-1954 годах Политбюро) ЦК КПЧ, в 1945-1953 годах председатель Центрального совета профсоюзов, депутат Национального собрания. В 1948-1953 годах председатель правительства ЧССР, в 1953-1957 годах президент ЧССР.