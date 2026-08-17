ЗАПОРОЖСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Наступательная операция соединений Юго-Западного фронта 10-14 октября 1943 года, составная часть битвы за Днепр , результатом которой явился разгром запорожской группировки вермахта.

Обстановка на начало операции и подготовка к ней

С конца лета 1943 года Красная Армия на Украине непрерывно наступала. 23 сентября 1943 года части 6-й (командующий - генерал-лейтенант И. Т. Шлёмин) и 12-й (командующий - генерал-майор А. И. Данилов) армий вышли к Днепру. Им удалось захватить плацдарм на его западном берегу, что позволило начать переброску войск на него. В этих условиях особую опасность представлял Запорожский плацдарм, удерживаемый группой армий «Юг» (командующий – генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн ). На данном участке противник собрал крупные силы – 5 пехотных и 1 моторизованная дивизии, с частями усиления. Они насчитывали до 35 тысяч солдат и офицеров, до 600 орудий и миномётов, до 200 танков и штурмовых орудий.

Советские войска располагали преимуществом по всем вышеперечисленным пунктам: в пехоте и артиллерии более чем в два раза, в танках – более чем в полтора раза. Однако они были измотаны многодневным непрерывным наступлением, имелись серьёзные недостатки в снабжении. Тем не менее, командование Юго-Западного фронта решило с ходу разгромить запорожскую группировку вермахта. К операции привлекались 3-я (командующий - генерал-лейтенант Д. Д. Лелюшенко ) и 8-я (командующий - гвардии генерал-полковник И. И. Масленников ) гвардейские, 12-я армии. Воздушную поддержку оказывала 17-я воздушная армия (командующий - генерал-лейтенант авиации В. А. Судец).

Ход боевых действий

Наступление на Запорожье началось 10 октября 1943 года. На протяжении последующих нескольких суток войска трёх армий прорывали глубоко эшелонированную немецкую оборону – сначала внешний, а затем и последующие рубежи. 13 октября 1943 года части вышли на окраины города Запорожье . Генерал Малиновский принял решение провести штурм города ночью, с чем согласились другие представители командования, несмотря на несоответствие этого классическому военному искусству.

Немецкое командование не ожидало начала наступления, которое началось в десять часов вечера. Основной удар нанесла 8-я гвардейская армия. Первыми в город ворвались подразделения 39-й танковой бригады 23-го танкового корпуса. Выбив врага с южной окраины, танки с десантом на броне с боем пробились к центральной части. В штурме Запорожья активно участвовали бойцы партизанских и подпольных формирований. К концу 14 октября город полностью перешёл под контроль Красной Армии.

Результаты операции

Быстрое наступление Красной Армии позволило в кратчайшие сроки уничтожить плацдарм в районе Запорожья, что значительно облегчило положение на южном фасе, позволило повести наступление на Криворожском и Мелитопольском направлениях, и приступить к блокировке Крымской группировки противника. Вермахт лишился возможности вести наступление на Днепропетровск. Группа армий Манштейна потеряла в тех боях до 23 тысяч солдат и офицеров, более 160 танков и штурмовых орудий, более 400 орудий и миномётов.

31 часть и соединение получили почётные наименования «Запорожских», в том числе: 79-я, 82-я, 88-я гвардейские, 50-я, 78-я, 203-я, 244-я стрелковые дивизии. Многие бойцы и командиры были удостоены орденов и медалей.