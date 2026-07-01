ЗАПОЛЬЯИ (САПОЛЬЯИ), ЯНОШ

Запольяи (Сапольяи), Янош (венг. Szapolyai, Zapolyai) (02.02.1487, Сепешвар — 17-21.07.1540, Сассебеш) — трансильванский воевода, венгерский король (1526—1540).

Избран на венгерский трон (10 ноября 1526) под именем Янош I после гибели Лайоша II Ягеллона в битве при Мохаче (26 августа 1526). Поддержан дворянством восточных районов королевства и Трансильвании , выступавших за «национального» короля в противовес австрийскому эрцгерцогу и чешскому королю Фердинанду Габсбургу . Однако 17 декабря 1526 последний также был избран венгерским королем и коронован Святой венгерской короной. Двойное избрание стало началом долгой и изнурительной гражданской войны. Не сумев получить помощь от европейских государств против Габсбургов , З. был вынужден обратиться к турецкому султану Сулейману I . Признание последнием прав З. на венгерскую корону привело к вмешательству османов в венгерские дела и их завоевательным походам в Венгрию. В 1538 между З. и Фердинандом I был заключен Варадский договор, предусматривавший после смерти З. восстановление единства Венгерского королевства под властью Габсбургов. Однако после рождения сына Яноша Жигмонда (7 июля 1540) З. отказался выполнять условия мира. Вскоре З. умер, и его вдова, защищая права сына, обратилась за помощью к султану. Сулейман предпринял поход на Венгрию; в 1540 турки взяли столицу королевства Буду, и страна оказалась разделена на три части: центральная была присоединена к владениям султана, Трансильвания передана Яношу Жигмонду, а остатки Венгерского королевства (западные и северные области) были закреплены за Габсбургами.

Лит.: Barta G. A Sztambulba vezető út (1526—1528). Budapest, 1983; Erdély története. 1. köt.: A kezdetektől 1606-ig / Szerk. Makkai L., Mócsy A. Budapest, 1986; Fodor P. Magyarország és a török hódítás. Budapest, 1991; Két tárgylás Sztambulban. Hyeronimus Łaski tárgyalása a töröknél János király nevében. Habardanecz János 1528. nyári sztambuli tárgyalásairól (Régi magyar könyvtár. Források 5). Budapest, 1996; Mindszenti G. Diáriuma öreg János király haláláról // Magyar emlékírók: 16—18. század. Bratislava–Budapest, 1982; Oborni T. Erdély fejedelmei. Budapest, 2002; Sugár I. A Budai vár és ostromai. Budapest, 1980; Szakály F. Virágkor és hanyatlás. 1440–1711 // Magyarok Európában / Szerk. Glatz F. Budapest, 1990; Szemere G. Magyarország romlásáról / Ford. Erdélyi L., Juhász L. Budapest, 1979; Tringli I. Az újkor hajnala. Magyarország története 1440—1541. Budapest, 2003; Zay F. János király árulásáról (Régi magyar könyvtár. Források 2.). Budapest, 1993.