ЗАПОЛЬСКАЯ ГАБРИЕЛЯ

ЗАПОЛЬСКАЯ ГАБРИЕЛЯ (польск. Gabriela Zapolska; псевдоним; настоящая фамилия Корвин-Пётровская, Korwin-Piotrowska) - польская пи­са­тель­ни­ца, ак­три­са.

Из шля­хет­ской се­мьи. Учи­лась во Льво­ве.

Вы­сту­па­ла в те­ат­рах Кра­ко­ва, По­зна­ни , а так­же Па­ри­жа (1889-1895), од­но­вре­мен­но за­ни­ма­лась ли­те­ра­ту­рой и жур­на­ли­сти­кой.

Сре­ди ран­них про­из­ве­де­ний - сборник но­велл «Ак­ва­ре­ли» («Akwarele», 1885). В мно­го­численных ро­ма­нах, по­вес­тях, рас­ска­зах и пье­сах ри­со­ва­ла рас­пад бур­жу­аз­ной се­мьи, вы­смеи­ва­ла ли­це­мер­ную мо­раль современного об­ще­ст­ва (ро­ма­ны «Кась­ка-Ка­риа­ти­да» («Kaśka Kariatyda», 1887; пе­ре­ра­бот­ка для сце­ны, 1896), «Се­зон­ная лю­бовь» («Sezonowa miłość», 1904); пье­сы «Скиз» («Skiz», 1908; постановка Р.Г. Вик­тю­ка под названием «Ма­сень­кие суп­ру­же­ские пре­сту­п­ле­ния», 2006), «Пан­на Ма­ли­чев­ская» («Panna Maliczewska»), «Безу­преч­ная жен­щи­на» («Kobieta bez skazy», обе – 1912), и др.).

Об­ра­ще­ние Запольской к за­прет­ным те­мам (про­сти­ту­ция, ве­не­рические за­бо­ле­ва­ния) вы­зы­ва­ло об­ви­не­ния в без­нрав­ст­вен­но­сти.

Са­мая из­вест­ная пье­са Запольской - «Мо­раль па­ни Дуль­ской» («Moralność pani Dulskiej», 1906), ко­ме­дия-фарс о се­мей­ном «мат­ри­ар­ха­те».