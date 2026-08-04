ЗАПОЛЬСКАЯ ГАБРИЕЛЯ
ЗАПОЛЬСКАЯ ГАБРИЕЛЯ (польск. Gabriela Zapolska; псевдоним; настоящая фамилия Корвин-Пётровская, Korwin-Piotrowska) - польская писательница, актриса.
Из шляхетской семьи. Училась во Львове.
Выступала в театрах Кракова, Познани, а также Парижа (1889-1895), одновременно занималась литературой и журналистикой.
Среди ранних произведений - сборник новелл «Акварели» («Akwarele», 1885). В многочисленных романах, повестях, рассказах и пьесах рисовала распад буржуазной семьи, высмеивала лицемерную мораль современного общества (романы «Каська-Кариатида» («Kaśka Kariatyda», 1887; переработка для сцены, 1896), «Сезонная любовь» («Sezonowa miłość», 1904); пьесы «Скиз» («Skiz», 1908; постановка Р.Г. Виктюка под названием «Масенькие супружеские преступления», 2006), «Панна Маличевская» («Panna Maliczewska»), «Безупречная женщина» («Kobieta bez skazy», обе – 1912), и др.).
Обращение Запольской к запретным темам (проституция, венерические заболевания) вызывало обвинения в безнравственности.
Самая известная пьеса Запольской - «Мораль пани Дульской» («Moralność pani Dulskiej», 1906), комедия-фарс о семейном «матриархате».