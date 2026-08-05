ЗАПОКРОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ

ЗАПОКРОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ - костромской иконописец.

Происходил из семьи иконописцев. Его отец, Илья Данилович, вместе c сыновьями Василием, Димитрием и Прокопием упоминается под 1640 годом в связи с росписью церкви святого Николая Чудотворца (Николы Надеина) в Ярославле в летописи на южной стороне юго-западного столпа. Василий, названный первым из детей Ильи Даниловича, по мнению В.Г. Брюсовой, являлся создателем композиции «Адам дает имена животным в раю» на северной стене северной паперти этого храма (Брюсова. 1984. С. 72).

Из сохранившихся источников следует, что Запокровский главным образом привлекался к работам по росписи храмов, хотя в челобитной 1654 года сообщал, что вызывался как к иконному, так и к стенному письму «в продолжение лет 20-ти и больше» (РГАДА. Оп.1. Ч.5. №5175). Он был приглашен к возобновлению росписи в соборах Московского Кремля : в 1642-1643 годах - к знамени в Успенский собор в числе 150 художников и в 1652 году - в Архангельский собор, в перечне мастеров он указан во главе сформированной им артели костромичей. В 1649-1650 годах в качестве кормового иконописца большой статьи вместе с другими иконописцами (назван вторым после Степана Резанца) расписывал алтарь и придел собора Рождества Пресвятой Богородицы Саввина Сторожевского монастыря. Роспись в 1654 году храмов Макариева калязинского во имя Святой Троицы монастыря (в летописи в соборной церкви назван вторым) стала последней известной работой Запокровского, скончавшегося в 1655 году, во время эпидемии чумы.

Брюсова предположила, что Запокровский был учителем уроженца Костромы, впоследствии одного из ведущих мастеров, Гурия Никитина (Брюсова. 1982. С. 28). Некоторые исследователи, руководствуясь стилем мастера, приписывали ему участие в росписи паперти Успенского собора Кириллова Белозерского монастыря в 1652 году, церкви Святой Троицы в Никитниках в Москве в 1653 году и др. (см.: Чураков. 1961; Брюсова. 1984. С. 31, 75).