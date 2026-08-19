«ЗАПИСКИ ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА»

«ЗАПИСКИ ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА» - группа изданий Русского археологического общества.

Параллельно на рус. языке издавались в 1849-1850 гг. «Записки Санкт-Петербургского Археологическо-нумизматического общества», а в 1851-1865 гг.- «Записки императорского Археологического общества». В 1886-1901 гг. печатались «Записки императорского Русского археологического общества. Новая серия». Кроме того, выходили записки отд-ний РАО: рус. и слав. археологии (ЗОРСА) - в 1851-1918 гг., восточного - в 1887-1921 гг., классического - в 1904-1917 гг., а также «Известия Русского археологического общества» (1859-1884).

Для обмена результатами изысканий с иностранными исследователями РАО получило право выпускать свои труды не только на рус., но и на франц. и нем. языках. Статьи, имевшие преимущественно нумизматическую направленность, публиковались на франц. или нем. языке. «Mémoires de la Société d'archéologie et de numismatique de St. Pétersbourg» («Mémoires de la Société Impériale d'archéologie») выходили под ред. барона Б. В. Кёне в 1847-1854 гг. (8 т.), каждый том состоял из 3 выпусков. На 1-м заседании об-ва в 1847 г. его член-основатель П. С. Савельев призвал коллег уделять больше внимания древностям России и мусульм. Востока. В результате РАО приняло решение параллельно с «Mémoires...» выпускать «Записки Санкт-Петербургского Археологическо-нумизматического общества» на рус. языке (с 3-го т.- «Записки императорского Археологического общества»). Издание редактировали И. А. Бартоломей (1849. Т. 1. Вып. 1), Савельев (1849. Т. 1. Вып. 2-3), А. Н. Попов (1849. Т. 1. Вып. 4), Савельев (1850. Т. 2. Вып. 5-8; 1851. Т. 3; Т. 4. Отд. 2), Попов (1852. Т. 4. Отд. 1; 1853. Т. 5), Савельев (1853. Т. 6), Попов (1854. Т. 7. Вып. 1, 2; 1856. Т. 8), Савельев (1856. Т. 9. Вып. 1; 1857. Т. 9. Вып. 2; Т. 10; 1858. Т. 12. Вып. 1; Т. 14; 1859. Т. 13), П. И. Савваитов (1865. Т. 11; Т. 12. Вып. 2).

В 1-м вып. «Записок Санкт-Петербургского Археологическо-нумизматического общества» были сформулированы задачи об-ва, «посредством которого любители археологии и нумизматики могли бы находиться в постоянных сношениях и, сообщая взаимно плоды своих трудов и разысканий, принести некоторую пользу наукам в отечестве, распространяя в оном и за пределами империи сведения о фактах археологии и нумизматики». В ЗРАО помимо статей публиковались хроника заседаний об-ва, списки его членов, приходо-расходные ведомости, описания монет и медалей, принесенных в дар об-ву, библиографические указатели археологической лит-ры и др. Приводились условия конкурсов РАО на соискание премий за лучшие исследования в области истории и археологии. Сочинения, получившие премии, публиковались в изданиях об-ва. Тома были снабжены указателями.

В первых выпусках ЗРАО были опубликованы в основном статьи по нумизматике, переведенные из «Mémoires...». Среди них - неск. работ Я. Я. Рейхеля: «Дополнения к русской нумизматике среднего века» (1849. Т. 1. С. 20-43, 61-78) с описанием монет собственной коллекции, «Монеты западных славян» (Там же. С. 342-386) - и написанное к ним «Примечание о славянских монетах с именем Владимира, Святослава и Ярослава» Савельева (Там же. С. 386-389); статья кн. Ф. Г. Гагарина «О подделке русских монет» (Там же. С. 146-181).

Место рус. археологии в журнале постепенно менялось. Сначала по этой тематике печатались немногочисленные материалы: письма И. М. Снегирёва гр. А. С. Уварову «О значении отечественной иконописи» (Там же. С. 181-211), «Описание древностей, найденных в Звенигородском уезде» А. Д. Черткова (Там же. С. 234-251) и др. В 1849 г. вместо Бартоломея секретарем РАО по рус. переписке был избран Савельев, после чего рус. археологии в ЗРАО стало уделяться все больше внимания. Публиковались статьи А. Б. Лакиера «О знаках отличия за службу в России до времен Петра Великого» (1850. Т. 2. Вып. 5/6), Д. Банзарова «О восточных названиях некоторых старинных русских вооружений» (Там же). В 3-м т. особый раздел был посвящен древнейшим рус. надписям, были опубликованы «Описание неизданных русских монет» С. В. Долгорукова (1851. Т. 3. Отд. 1. С. 33-50), «Русские древности: братины, перстни и кольца, блюдца, пуговицы» И. П. Сахарова (Там же. С. 51-89), «Исследования о древней русской монетной системе в XI, XII и XIII вв.» П. С. Казанского (Там же. С. 90-156), «Рядная запись с печатью XIII в.» И. И. Срезневского (Там же. С. 221-249), «Замечания о той же грамоте» К. А. Неволина (Там же. С. 250-267). Ценным для рус. истории стало описание Кёне найденных в России европейских монет X-XII вв. В 5-м т. был напечатан труд И. Е. Забелина «О металлическом производстве в России до XVI в.», удостоенный первой из Уваровских премий, а также его «Три неизвестные гробницы в Московском Архангельском соборе», «Збручский истукан Краковского музея» Срезневского, «Дипломатическая тайнопись эпохи царя Алексея Михайловича» Попова, «История подделки монет в России до времен Петра Великого» Лакиера, «Первая печать Петра Великого» Кёне. В 6-м т. вышли классический труд Забелина «О финифтяном производстве в России», «Дополнение к исследованиям о древней русской монетной системе» Казанского и др. С 7-го т. в ЗРАО наметилась тенденция отказаться от составления томов по принципу альманахов и публиковать либо отдельные работы, либо тематические подборки. Оба выпуска 7-го т. занял до сих пор сохраняющий значение труд Лакиера «Русская геральдика». В 12-м т. появилась классическая работа по восточноевроп. нумизматике - «Монета и вес в России до кон. XVIII ст.» Д. И. Прозоровского (1865. Т. 12. Вып. 2. С. 327-743). Последние тома ЗРАО носили характер сборников и были составлены из тематически однородных статей. Чисто древнерусским по составу был 11-й т., в к-ром выделялись работы Савваитова: «Летописный указатель к описанию новгородского Софийского собора» (1865. Т. 11. С. 226-243), «Описание старинных царских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора, извлеченное из рукописей Архива Московской Оружейной Палаты» (Там же. С. 270-608), «Русский денежный счет в XVI-XVII ст.» (Там же. С. 609-615).

В журнале часто приводились сведения о разрытиях: «Старинные доспехи, найденные в сопках Новгородской губернии» (1851. Т. 4. Отд. 2. С. 10-15), «Известие о курганах Владимирской губернии» Уварова (1856. Т. 8); печатались материалы натурных осмотров памятников археологии: «Земляной вал на Олениной горе близ с. Лыскова Нижегородской губернии» А. Цедровского (1851. Т. 4. Отд. 2. С. 50-51), «Качинский городок» Н. Кострова (1853. Т. 5), «Городище Старая Казань и г. Арск» П. Малова (Там же); проводились попытки реконструкции ландшафта: «Поездка из Полоцка по направлению т. н. Ольгердовой дороги» К. Говоровского (Там же). Печатались также обозрения (напр., «Хронологическое обозрение 50 подземных археологических находок в России с 1820 по 1850 г.» А. И. Пискарёва (1851. Т. 3. Отд. 2. С. 78-93)), научные проекты и др.

С 1851 г. началось активное сотрудничество в ЗРАО иером. Макария (Миролюбова; впосл. архиепископ Донской). Он опубликовал «Сведения об иконе X в. в нижегородском Благовещенском соборе» (Там же. С. 73-75), «Дополнение к описанию древностей Нижегородского Печерского монастыря» (Там же. С. 75-77), «Памятники старины в с. Городце Балахнинского уезда» (1851. Т. 4. Отд. 2. С. 16-20), «Памятники древности в Пермской губернии» (1856. Т. 8), «Опись новгородского Спасо-Хутынского монастыря» (1857. Т. 9. Вып. 2. С. 406-557), «Об иконе Св. Софии в новгородском Софийском соборе Игнатия, архиеп. Воронежского» (1865. Т. 11. С. 244-269). Образцовый труд архим. Макария «Памятники церковной древности в Нижегородской губернии» занял в ЗРАО отдельный том (1857. Т. 10). Из др. описаний русских церковных древностей следует выделить статьи «Подрядная запись 1696 г. о построении церкви в вотчине нижегородского Печерского монастыря, с. Плесце» (1851. Т. 3. Отд. 2. С. 150-154), «Известие о Благовещенском погосте» К. Н. Тихонравова (Там же. С. 118-120), «Сведения о неизвестном сочинителе жития св. Александра Невского, скрытые в анаграмме» П. И. Иванова (Там же. С. 146), «Древности Благовещенского погоста» свящ. Г. Беляева (1851. Т. 4. Отд. 2. С. 46-49), «Исследование одной надгробной надписи в церкви Благовещенского погоста Владимирской губернии» Г. Спасского (Там же. С. 135-140), «Разгадка старинной анаграммы, помещенной в послесловии к житию св. Александра Невского » А. Артемьева (Там же. С. 140-143). 8-й т. был преимущественно посвящен церковной археологии, искусству: здесь были напечатаны труд Д. А. Ровинского «История русской школы иконописания до кон. XVII в.», удостоенный Уваровской премии, «Киевские мозаики» С. Крыжановского, «Заметки о старинных русских переплетах и окладах книг» Г. Н. Геннади, «Две подрядные записи об устройстве иконостаса в церкви московского Донского монастыря» Забелина, «Собрание надписей на памятниках рязанской старины» Пискарёва, «Сведение о книге Василия Великого, хранящейся в Загоровском монастыре» И. М. Добротворского. В 11-м т. вышла статья прот. П. И. Соловьёва с описанием собора Св. Софии в Новгороде (1865. Т. 11. С. 1-243).

В ЗРАО выходили публикации о монг., араб., тюрк. древностях, об археологии Золотой Орды и исламских гос-в Вост. Европы: «Описание клада из золотоордынских монет, найденного близ развалин Сарая» В. В. Григорьева (1850. Т. 2. Вып. 5/6), выдержки из отчета А. В. Терещенко «Археологические поиски в развалинах Сарая, с 1843 по 1849 г.» (Там же), «Пайзе, или Металлические дощечки с повелениями монгольских ханов» (Там же) и «Объяснение монгольской надписи на памятнике кн. Исунке, племянника Чингис-хана» (1851. Т. 3. Отд. 1. С. 268-292) Банзарова, «Татарские надписи из времен Казанского царства в Лаишевском уезде» Н. И. Ильминского (Там же. Отд. 2. С. 114-118), «Описание двух металлических зеркал с арабскими надписями, найденных близ Булгар» Савельева (1851. Т. 4. Отд. 2. С. 72-78). Труд Савельева «Монеты джучидские, джагатайские, джелаиридские и др., обращавшиеся в Золотой Орде в эпоху Тохтамыша» был опубликован в вып. 1 и 2 12-го т. В 14-м т. вышел перевод И. Н. Березина «Сборник летописей: История монголов: Введение: О турецких и монгольских племенах» Рашид-Эддина. Там же помещен перевод книги «Алтан-Тобчи: Монгольская летопись», выполненный ламой Галсан-Гомбаевым, с предисловием Савельева. Восточная тематика была широко представлена в томах 6 (статьи о сасанидских монетах), 9, 13.

Часть статей была посвящена классическим, византийским и др. древностям. В 4-м т. вышли очерки Н. В. Ханыкова «Об археологических исследованиях на Кавказе» (1851. Т. 4. Отд. 2. С. 21-27), Савельева «Об исследовании еврейских древностей Крыма» (Там же. С. 93-95), З. П. Княжеского «О древностях в Болгарии» (Там же. С. 103-110).

В 1859 г. публикация журнала прекратилась в связи со смертью Савельева (нек-рые тома были допечатаны позже). Необходимость в общем периодическом издании РАО сохранялась, и с 1859 г. начали выходить «Известия Российского археологического общества». В марте 1882 г. на заседании комиссии, избранной для пересмотра устава об-ва, был поднят вопрос о возобновлении издания ЗРАО, с тем чтобы ускорить выпуск отчетов заседаний и значительных по объему монографий. Совет счел целесообразным, закончив 10-й т. «Известий Российского археологического общества», вернуться к публикации ЗРАО. В 1886 г. они были возобновлены под названием «Записки имп. Российского археологического общества. Новая серия» с собственной нумерацией. Каждый том должен был состоять из 2 отделов. В 1-м предполагалось печатать статьи по славяно-рус. и зап. классической археологии, во 2-м - протоколы заседаний РАО, а в качестве приложения - заметки небольшого формата. В мае 1895 г. издание общих ЗРАО в виде альманахов прекратилось, начиная с 8-го т. они формировались отдельными выпусками с подзаголовками «Труды Отделения русской и славянской археологии» и «Труды Отделения археологии древнеклассической, византийской и западноевропейской», сохраняя как общую нумерацию томов ЗРАО, так и внутреннюю для «Трудов» каждого отд-ния. В томах имелись алфавитные указатели, списки членов об-ва, мемориальные и юбилейные материалы о выдающихся ученых, списки поступивших в продажу книг, обширные библиографические обзоры, сведения об экспедициях и др. Обязанности по редактированию журнала были возложены на секретаря об-ва.

Научный уровень издания быстро рос. В тематическом составе стали гораздо заметнее визант. и церковно-археологическое направления, исследования письменных памятников. В последних томах новой серии заметно умножились публикации, основанные на результатах полевых археологических работ. Напр., в ЗРАО появился ряд материалов о работах архим. Антонина (Капустина) на месте древней базилики Воскресения в Иерусалиме (1887. Т. 2. Вып. 3. С. 173-270).

В развитии византиноведения существенную роль сыграли публикации А. Ивановым памятников греч. церковной книжности: «Греческое рукописное Евангелие, находящееся в библиотеке Таврической ДС» (1886. Т. 1. С. 97-164) и «Греческий рукописный Апостол, принадлежащий Предтеченской церкви в г. Керчи» (Там же. С. 165-180); статьи И. И. Толстого «О византийских печатях Херсонской фемы» (1887. Т. 2. Вып. 1. С. 28-43), «О монете Константина Монамаха с изображением Влахернской Божией Матери» (1887. Т. 3. Вып. 1. С. 1-20) и др., А. Н. Щукарёва «Византийские мозаики двух сицилийских церквей XII в.» (1889. Т. 4. Вып. 1. С. 50-67), Е. К. Редина «Диптих Эчмиадзианской библиотеки» (1891. Т. 5. Вып. 1/2. С. 215-229), «Миниатюры апокрифического арабского Евангелия детства Христа Лавренцианской библиотеки во Флоренции» (1894. Т. 7. Вып. 1/2. С. 55-72) и «Мозаики равеннских церквей» (1897. Т. 9. Вып. 3/4. С. 41-264); историко-топографические этюды о памятниках К-поля: Г. С. Дестуниса «Филолого-археологические заметки по топографии греческого Царяграда» (1889. Т. 4. Вып. 1. С. 68-74), Д. Ф. Беляева «Обзор главных частей Большого Дворца византийских царей» (1891. Т. 5. Вып. 1/2. С. 1-200) и «Ежедневные приемы византийских царей и праздничные выходы их в храм Св. Софии в IX-X вв.» (1892. Т. 6. Вып. 1/2. С. 1-278). Труд Д. В. Айналова «Эллинистические основы византийского искусства» (1901. Т. 12. Вып. 3/4. С. 1-224) стал важнейшим опытом изучения раннехрист. иконографии, был переведен на европ. языки и сохранил актуальность до сих пор. Печатались также статьи по южнославянским древностям: «Монастырь Шишмак или Шишманица» П. А. Сырку (1887. Т. 2. Вып. 3. С. 299-320), «Гортинские законы» С. В. Мирошникова (1888. Т. 3. Вып. 3/4. С. 317-340), «Две заметки по древней болгарской истории» Х. М. Лопарёва (Там же. С. 341-362), ««Типик» о церковном и о настенном письме еп. Нектария из сербского града Велеса 1599 г. и значение его в истории русской иконописи» Н. И. Петрова (1899. Т. 11. Вып. 1/2. С. 1-52).

Традиционно публиковались исследования по классическим и восточным древностям И. В. Помяловского, В. К. Мальмберга, А. В. Орешникова, В. В. Латышева (в т. ч. материалы его корпуса античных надписей Причерноморья и текстов древних авторов о Юж. России и Кавказе (1894-1895. Т. 7. Вып. 1-4; 1900. Т. 11. Вып. 3/4)), С. А. Жебелёва, Б. В. Фармаковского, М. И. Ростовцева, Я. И. Смирнова, Ю. А. Кулаковского, Н. И. Веселовского, Г. Ф. Церетели, Б. А. Тураева и др.

В области древнерус. архитектуры и монументальной живописи, миниатюры и «вещевой» иконографии и формальной типологии важную роль играли статьи А. В. Прахова «Об открытых мозаиках Киево-Софийского собора» (1887. Т. 2. Вып. 1. С. LI-LVI), Н. В. Покровского «Русский лицевой апокалипсис Ф. И. Буслаева» (Там же. Вып. 2. С. 143-151), «Перегородчатые эмали А. В. Звенигородского» (Там же. С. 152-160) и «Об иконе Св. Троицы с тремя лицами и четырьмя глазами» (1887. Т. 3. Вып. 2. С. 185-193), Д. А. Григорова «Русский иконописный подлинник» (Там же. Вып. 1. С. 121-167) и «Техника фресковой живописи по русскому иконописному подлиннику» (1888. Т. 3. Вып. 3/4. С. 414-422), В. В. Суслова «Материалы к истории древней Новгородско-Псковской архитектуры» (1887. Т. 3. Вып. 2. С. 238-273), Н. П. Кондакова «О фресках лестниц Киево-Софийского собора» (1888. Т. 3. Вып. 3/4. С. 287-306), А. А. Бобринского «Об одной из фресок лестницы Киево-Софийского собора» (1889. Т. 4. Вып. 2. С. 81-92) и «Несколько неизданных змеевиков» (1899. Т. 10. Вып. 1/2. С. 230-315), Айналова и Редина «Киевский Софийский собор» (1890. Т. 4. Вып. 3/4. С. 231-381), А. Н. Виноградова «Памятники древнего церковного зодчества в епархиях Новгородской, Тверской, Ярославской, Иркутской и Красноярской XVII и XVIII вв.» (1892. Т. 6. Вып. 1/2. С. 289-296), И. И. Василева «Археологический указатель г. Пскова и его окрестностей» (1899. Т. 10. Вып. 1/2. С. 211-229) и др.

Подлинно фундаментальным изданием по славяно-рус. археологии ЗРАО стали с появлением в них работ выдающегося археолога А. А. Спицына (часто писал под псевдонимом А. С. или С. А. А.), к-рые заполняли значительную часть томов: «Радимичские курганы» (1896. Т. 8. Вып. 1/2. С. 84-102), «Предполагаемые литовские курганы VIII-IX вв.» (Там же. С. 103-114), «Разбор, обработка и издание археологического материала» (1898. Т. 10. Вып. 1/2. С. 346-357), «Сопки и жальники» (1899. Т. 11. Вып. 1/2. С. 142-155), «Шаманизм в отношении к русской археологии» (Там же. С. 167-176), «Пещное действо и халдейская пещь» (1901. Т. 12. Вып. 1/2. С. 95-131), «Гляденовское костище» (Там же. С. 228-269) и мн. др. Направленности, заданной Спицыным, отвечали заметки о состоянии памятников по губерниям, об отдельных находках и др., выходившие под рубриками «Обозрение некоторых губерний и областей России в археологическом отношении» и «Материалы по доисторической археологии России». К этой группе относились статьи П. М. Ерёменко «Радимичские курганы: Обозрение курганов и городищ Новозыбковского уезда. Раскопка курганов» (1896. Т. 8. Вып. 1/2. С. 65-84), «Сведения 1873 г. о городищах и курганах» (Там же. С. 237-312), Н. К. Рериха «Некоторые древности Шелонской пятины Бежецкого конца» (1899. Т. 11. Вып. 1/2. С. 349-377), В. В. Хвойки «Поля погребения в среднем Приднестровье» (1901. Т. 12. Вып. 1/2. С. 172-190), В. Н. Глазова «Отчет о раскопках, произведенных в 1900 г. в Опоченском и Новоторжском у.» (Там же. С. 210-227), Ф. А. Ушакова «Псковский Городец и Мирож как места первых псковских поселений» (Там же. С. 323-337) и др.

Труды по истории рус. позднесредневек. культуры, экономике и общей истории появлялись в ЗРАО регулярно. По-прежнему выделялся раздел по истории денежного обращения: «Три клада русских денег XV и нач. XVI вв.» (1889. Т. 4. Вып. 1. С. 30-49) и «О древнейших русских монетах X-XI вв.» (1892. Т. 6. Вып. 3/4. С. 310-368) Толстого, и др. С ними сочетались работы по сфрагистике, фалеристике, генеалогии и эпиграфике: «О разработке генеалогических данных в смысле пособия для русской археологии» (1887. Т. 2. Вып. 3. С. 271-292) и «Дополнительная заметка к статье о разработке генеалогических данных» (1887. Т. 3. Вып. 2. С. 194-198) Д. Ф. Кобеко, «Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве» Н. П. Лихачёва (1892. Т. 5. Вып. 3/4. С. 237-342) и др. В XIX - нач. XX в. приобрел популярность отчасти сохранивший интерес до сих пор «каталог» Савваитова «Описание старинных рус. утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора, в алфавитном порядке расположенное» (1897. Т. 9. Вып. 1/2. С. 1-184). В ЗРАО встречались материалы по рус. деревянной архитектуре и этнографии, но заметной роли они не играли.

Публиковалось много работ, основанных на письменных документах, напр. «О величине дворовых и огородных мест древнерусского города» А. С. Лаппо-Данилевского (1888. Т. 3. Вып. 3/4. С. 307-316). С началом формирования «Трудов Отделения русской и славянской археологии» таких материалов стало существенно больше: «К истории княжеского землевладения в Северо-Восточной Руси в XVI в.» С. В. Рождественского (1896. Т. 8. Вып. 1/2. С. 1-18), «Наказ кн. М. И. Воротынскому и роспись полкам 1572 г.» С. М. Середонина (Там же. С. 49-62), «Закладничество-патронат» Н. П. Павлова-Сильванского (1897. Т. 9. Вып. 1/2. С. 185-236), «Заметки о городских летописях Сибири. Ч. 1: Летописи г. Тобольска» И. И. Тыжнова (1898. Т. 10. Вып. 1/2. С. 1-210), «Тетрадь дворовая» П. Н. Милюкова (1901. Т. 12. Вып. 1/2. С. 1-54), «Из области новгородского летописания» М. И. Помяловского (Там же. С. 55-94), «Духовные и договорные грамоты московских князей как историко-географический источник» В. Н. Дебольского (Там же. С. 137-171).

Структура альманахов ЗРАО объяснялась развитием науки в России. В изучении древностей выделялись специальные разделы: славяно-русский, восточный и классический, каждый из к-рых претендовал на особое издание. Это привело к появлению неск. журналов отд-ний РАО.

На 1-м же заседании Отд-ния рус. и слав. археологии (1851) его организаторы, Сахаров и А. И. Войцехович, призвали «обратить внимание на издание русских записок общества… и составлять его из сочинений, преимущественно относящихся к русской археологии». Под этим подразумевалось изучение древностей на территории России в целом. Тома «Записок Отделения русской и славянской археологии» (ЗОРСА) выходили с большими перерывами. После издания 1-го т. (1851) в делах отделения наступил упадок, связанный с уходом Войцеховича и выбором в качестве управляющего Срезневского, к-рому не хватало времени на издательские дела. С появлением в отд-нии Уварова и Савельева работа над ЗОРСА возобновилась. 2-й т. (1861) вышел благодаря усилиям В. И. Ламанского, П. П. Пекарского и И. А. Чистовича. После этого вновь начался период упадка в работе отделения. С приходом нового управляющего А. Ф. Бычкова (см. Бычковы) подготовка ЗОРСА возобновилась и вышел 3-й т. (1882). После 4-го т. (1887) наступил длительный перерыв. Следующие издания стали готовить при новом управляющем отд-ния С. Ф. Платонове, они выходили более регулярно (1903. Т. 5. Вып. 1; Т. 6; 1904. Т. 5. Вып. 2; 1905. Т. 7. Вып. 1; 1906. Т. 8. Вып. 1; 1907. Т. 7. Вып. 2; 1909. Т. 8. Вып. 2; 1913. Т. 9; 1915. Т. 10, 11; 1918. Т. 12). Среди редакторов в разные годы были Сахаров, Бычков, Бобринский, Платонов.

В ЗОРСА следовали общим принципам ЗРАО: здесь сочеталось изучение археологических памятников и письменных источников. Планировалось приступить к составлению археологической карты России. В 1-м т. были опубликованы «Археологические заметки о городах Суздале и Шуе» (1851. Т. 1. Разд. 1. С. 81-96) и «Древности Владимирской губернии» (Там же. Разд. 4) Тихонравова, «Памятники Нижегородской губернии» иером. Макария (Там же. Разд. 2), «Памятники Тульской губернии» Сахарова (Там же), «Древности Костромской губернии» Савельева (Там же. Разд. 4), «Седневские курганы» Войцеховича (Там же), «Древности Ярославской губернии» С. А. Серебряникова (Там же) и др. Из статей по археологии также следует выделить работы Сахарова «Объяснение русской археологии» (1851. Т. 1. Разд. 1) и «Деньги Московских удельных княжений» (Там же), Н. Е. Бранденбурга «О раскопках в Староладожском городище» (1887. Т. 4. С. 312-329), описание поездки И. А. Тихомирова на р. Мсту (1903. Т. 5. Вып. 1. С. 1-13), статью Рериха «Некоторые древности пятин Деревской и Бежецкой» (Там же. С. 14-43), важные для древнерус. курганной археологии отчеты Глазова о раскопках в Псковской губ. в 1899 (Там же. С. 67-76), 1901 и 1902 гг. (Там же. С. 44-67), отчеты С. Гамченко о работах на побережье Финского зал. (1909. Т. 8. Вып. 2. С. 1-43) и раскопках Сестрорецких курганов (Там же. С. 44-134), статьи М. Едемского «О старых торговых путях на Севере» (1913. Т. 9. С. 39-62), В. Саханева «Разведка на месте битвы при реке Калке 1224 г.» (1915. Т. 11. С. 22-34), Спицына «Тмутараканский камень» (Там же. С. 103-132) и др. В 5-8-м томах журнала в основном печатались археологи во главе со Спицыным, к-рому, напр., принадлежали все материалы 1-го вып. 8-го т.

Очень подробно в ЗОРСА были представлены церковные археология и искусство. Значение источников приобрели труды иером. Арсения «О царь-колоколе Свято-Троицкой Сергиевской лавры» (1882. Т. 3. С. 65-112), архим. Леонида (Кавелина) «Надписи Троицкой Сергиевской лавры» (Там же. С. 113-210), Н. И. де Рошефора «Опись церковных памятников Калужской губернии» (Там же. С. 293-343). В издании появились публикации Покровского «Описание миниатюр Гелатского Евангелия» (1887. Т. 4. С. 255-311), Спицына «Заметка о каменных крестах, преимущественно новгородских» (1903. Т. 5. Вып. 1. С. 203-235) и «К вопросу о мономаховой шапке» (1906. Т. 8. Вып. 1. С. 146-184), где доказано ее вост. происхождение, связь с искусством Ср. Азии и Золотой Орды; статьи И. А. Шляпкина «Каменный крест 1224 г. кн. Святослава Всеволодовича в г. Юрьеве Польском» (1904. Т. 5. Вып. 2. С. 43-52), «Древние русские кресты. Кресты новгородские до XV в., неподвижные и нецерковной службы» (1907. Т. 7. Вып. 2. С. 49-84), «Иконография св. блгв. вел. кн. Александра Невского» (1915. Т. 11. С. 82-102) и «Белоостровская летопись» (1918. Т. 12. С. 40-97). Особенно важны для церковной тематики последние тома ЗОРСА, в к-рых были опубликованы статьи В. К. Мясоедова «Кратиры Софийского собора в Новгороде» (1915. Т. 10. С. 1-14), «Фрагменты фресковой росписи Св. Софии» (Там же. С. 15-34), «Два погибших памятника Новгородской старины» (Там же. С. 105-112), «Фрески северного притвора Софийского собора в Киеве» (1918. Т. 12. С. 1-6) и ««Иерусалимский крест» в ризнице собора в Гильдесгейме» (Там же. С. 7-22), Л. А. Мацулевича «Фрагменты стенописи в соборе Снетогорского монастыря» (1915. Т. 10. С. 35-57), Н. П. Сычёва «Икона Св. Троицы в Троице-Сергиевой Лавре» (Там же. С. 58-76), «Икона Симона Ушакова в Новгородском епархиальном Древлехранилище» (Там же. С. 91-104) и «Забытые фрагменты новгородских фресок XII в.» (1918. Т. 12. С. 116-131), К. В. Шероцкого «Софийский собор в Полоцке» (1915. Т. 10. С. 77-90), Н. Л. Окунева «Крещальня Софийского собора в Киеве» (Там же. С. 113-137), Айналова «Судьба Киевского художественного наследия» (1918. Т. 12. С. 23-39), А. Н. Грабара «Фрески Апостольского придела Киево-Софийского собора» (Там же. С. 98-106), А. Капустиной «К вопросу об архитектуре Софии Новгородской» (Там же. С. 107-115).

Среди письменных источников были опубликованы «Расходная книга псковской Завеличской церкви Успения Пресв. Богородицы» (1851. Т. 1. Разд. 3. С. 1-5), «Кормовая книга Кирилло-Белоезерского монастыря» (Там же. С. 46-105), «Описная книга церквей Княгининского уезда 1679 г.» (Там же. С. 140-156). 2-й т. был наполнен исключительно публикациями архивных документов: описей церквей и ризниц («Церкви и ризницы Кирилло-Белозерского монастыря по описным книгам 1668 г.», «О мощах, привезенных в Москву (1669 г.)», «Подписи новы на колоколах в Савине монастыре Старожевского»); церковно-судебных дел («Распросные речи о единогласии (1651 г.)», «Показания Евстигнея Неелова о стрельце Федьке и о его мешке с тертыми травами»); документов из дела патриарха Никона («Мнения Патриарха Никона об Уложении и проч.», «Письмо Патриарха Никона к Царьградскому Патриарху Дионисию (1666 г.)», «Выписки из писем Патриарха Никона к царю Алексею Михайловичу в его государевы походы в Смоленск и в Вильну и под Ригу со 163 г. по 165 г.», «Роспись великого государя грамотам, что по именному его великого государя указу писал Паисий митр. Газский», «Грамота к Иерусалимскому Нектарию Патриарху», «Грамота Иерусалимского Патриарха Досифея к царю Алексею Михайловичу 1669 г.», «Роспись, что после Никона Патриарха осталось в Воскресенском монастыре всякой казны»); царских грамот («Грамоты государевой руки в Савин монастырь и сыск о казначее Никите», «Грамота в монастыри для взятия масла Великого четверга и воды умовения ног больничных монахов», «Грамота государя в Троице-Сергиев монастырь о полученной над поляками победе и об отложении его государева похода за осенним временем») и др. В 4-м т. вышла работа П. Н. Петрова «Роспись расходов царства Московского (1697-1698)» (1887. Т. 4. С. 330-351). В 6-й т. вошли выдающиеся труды Дебольского «Духовные и договорные грамоты московских князей как историко-географический источник» (1903. Т. 6. С. 1-57) и Н. М. Тупикова «Словарь древнерусских личных собственных имен» (Там же. С. 58-913), удостоенный Ломоносовской премии Отделения рус. языка и словесности АН и сохранивший значение до сих пор.

Встречались в ЗОРСА и этноисторические исследования, напр. «Музыкальные духовые инструменты русского народа в связи с соответствующими инструментами других стран» (1907. Т. 7. Вып. 2. С. 101-203) и «Музыкальные духовые инструменты русского народа» (1906. Т. 8. Вып. 1. С. 135-281) Н. И. Привалова, «О «тереме» в древнерусском и мусульманском зодчестве» К. А. Иностранцева (1913. Т. 9. С. 35-38).

Много материалов по истории ранней Церкви, русской книжности и отношений Русского гос-ва с народами Востока было представлено в «Записках Восточного отделения РАО» (всего вышло 25 т. под ред. В. Р. Розена).

Несторианским надгробиям, открытым в Центр. Азии, были посвящены статьи Н. Пантусова «Христианское кладбище близ города Пишпека (Семиреченская обл.)» (1887. Т. 1. Вып. 2. С. 74-83), Д. А. Хвольсона «Предварительные заметки о найденных в Семиреченской области сирийских надгробных надписях» (Там же. С. 84-109) и др. История христианства на Востоке, христ. сюжетов в восточной лит-ре освещалась в статьях Н. Я. Марра ««Мудрость Балавара», грузинская версия «душеполезной истории о Варлааме и Иоасафе»» (1889. Т. 3. Вып. 3. С. 223-260), «Новые материалы по армянской эпиграфике» (1894. Т. 8. С. 69-103), «Армянско-грузинские материалы для истории душеполезной повести о Варлааме и Иоасафе» (1899. Т. 11. С. 49-78), «Армянские слова в Грузинских деяниях Пилата» (1907. Т. 17. Вып. 1. С. 24-29), «Деяния трех святых близнецов мчч. Спевсипа, Еласина и Меласина» (Там же. Вып. 4. С. 285-344), «Новые археологические данные о постройках типа Ереруйской базилики» (1910. Т. 19. Вып. 1. С. 64-68), а также в текстах с его примечаниями «Крещение армян, грузин, абхазов и аланов св. Григорием. Мученичество свв. Григория, Рипсимы и Гаяны» (1906. Т. 16. Вып. 2/3. С. 63-211), в статьях О. фон Лемма «Коптская легенда о нахождении Гроба Господня» (1890. Т. 4. Вып. 1/2. С. 1-19) и др. Печатались важные статьи В. В. Бартольда «Мусульманские известия о чингизидах-христианах» (1892. Т. 6. С. 330-331) и «О христианстве в Туркестане в домонгольский период» (1894. Т. 8. С. 1-32), В. Жуковского «Легенда об Иисусе и черепе в персидском стихотворном сказе Аттара» (1893. Т. 7. С. 63-72), Н. Ф. Катанова «Татарские сказания о семи спящих отроках» (1894. Т. 8. С. 223-245), П. К. Коковцова «Чудеса св. Николая, епископа г. Мир: Перевод с персидского» (1896. Т. 9. С. 79-86) и «Христианско-сирийские надгробные надписи из Алмалыка» (1906. Т. 16. Вып. 4. С. 190-200), Тураева «Неизданный поэтический памятник коптской эпиграфики» (1897. Т. 10. С. 70-82), «Эфиопские стихи в честь Апостолов» (1900. Т. 12. С. 13-20), «Из жизни абиссинского монашества в XIV в.» (1901. Т. 13. С. XLVI-XLVIII), «Копто-эфиопское сказание о прп. Кире» (1904. Т. 15. Вып. 1. С. 1-20) и «Эфиопские рукописи в Петербурге» (1907. Т. 17. Вып. 4. С. 115-248), А. Н. Веселовского «Восточные эпизоды в романах о св. Граале» (1901. Т. 13. С. XXV-XXX), Т. Тораманяна «О древнейших формах Эчмиадзинского храма» (1910. Т. 19. Вып. 1. С. 31-52) и др.

В журнале рассматривались известия вост. писателей о славянах: «Новое мусульманское известие о русских» Бартольда (1896. Т. 9. С. 262-267), «Новооткрытый персидский географ X столетия и известия его о славянах и руссах» А. Туманского (1897. Т. 10. С. 121-137), «Пролегомена к новому изданию Ибн-Фадлана» Розена (1904. Т. 15. Вып. 2/3. С. 39-73); вост. элементы в рус. письменности: «Турецкие элементы в языке «Слова о полку Игореве»» (1902. Т. 14. Вып. 1/4. С. XX-XXIV) и «О турецких элементах в памятниках русской письменности домонгольского периода» (1907. Т. 17. Вып. 1. С. VII-XII) П. М. Мелиоранского. Печатались и статьи по егип., араб., тюрк., монг. и др. археологии и письменности: «Эпиграфические результаты поездки в Уади Хаммамат» (1888. Т. 2. Вып. 1/2. С. 65-79) и «Археологические результаты путешествия по Египту зимой 1888-1889» (1891. Т. 5. Вып. 1/4. С. 1-30) В. С. Голенищева, «Ярлыки Токтамыша и Темир-Кутлуга» В. В. Радлова (1889. Т. 3. Вып. 1/2. С. 1-40), «Образование империи Чингис-хана» Бартольда (1897. Т. 10. С. 105-119), «К вопросу о местоположении Старого Сарая Золотой Орды» Спицына (1899. Т. 11. С. 287-290), «Яса Чингис-хана. Уложение монгольской династии Юань-чао-дянь-чжан» П. Попова (1907. Т. 17. Вып. 2/3. С. 150-163), «Новые данные по вопросу о мнимом упоминании имени Мухаммеда в Пятикнижии Моисея» А. Э. Шмидта (1917. Т. 24. С. 1-28) и др.

Христ., визант. и древнерус. тематика в меньшей степени, чем в др. изданиях, освещалась в «Записках Классического отделения РАО» (всего вышло 9 т.). Здесь были опубликованы работы Редина «Античные боги (планеты) в лицевых рукописях сочинения Козьмы Индикоплова» (1904. Т. 1. С. 33-43), Латышева «Известия древних писателей латинских и греческих о Скифии и Кавказе» (1904. Т. 2. Вып. 1/2), Д. Ф. Беляева «Byzantina: Очерки, материалы и заметки по Византийским древностям. Кн. 3: Богомольные выходы византийских царей в городские и пригородные храмы Константинополя» (1907. Т. 4. С. 1-186), Айналова «Этюды по истории искусства Возрождения: К истории мозаик церкви Санта Мария Маджоре. Живопись Джотто в нижнем храме св. Франциска в Ассизи» (1908. Т. 5. С. 214-252) и «Византийская живопись XIV ст.» (1917. Т. 9. С. 62-230), В. Н. Бенешевича «Синагога в 50 титулов и другие юридические сборники Иоанна Схоластика» (1914. Т. 8. С. 1-338).

Авторы: Л. А. Беляев, С. Б. Григорян

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