ЗАПИСКА ГОТСКОГО ТОПAРХА

Записка готского топарха (Записка греческого топарха) — условное название трех анонимных греческих фрагментов, датировавшихся X—XI вв.

Условное название трех анонимных греческих фрагментов, датировавшихся X—XI вв. и сообщавших о военно-политических событиях в Приднепровье, что позволяло относить данный памятник к наиболее ранним византийским источникам по истории Руси (см. Древнерусское государство ). Ныне можно считать доказанной поддельность З. г. т., составленной в начале XIX в. Б. Газе (библиотекарем Королевской библиотеки в Париже, издателем сочинения Льва Диакона ) с использованием лексики и фразеологии византийских историков. В современной науке даже те, кто не убежден в доказанности фальсификации, предпочитают не прибегать к свидетельствам «скомпрометированного» памятника.

Публ.: Литаврин Г. Г. Записка греческого топарха (Документ о русско-византийских отношениях в конце Х века) // Исторические записки. 1941. № 9.

Лит.: Ševčenko I. The Date and Author of the So-Called Fragments of Toparcha Gothicus // Dumbarton Oaks Papers. 1971. Vol. 25. P. 115—188.