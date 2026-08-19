«ЗАПАДНОРУССКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»

«ЗАПАДНОРУССКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» - ежемесячный педагогический журнал, издававшийся в Киеве с января 1906 по май 1917 года Киевским епархиальным училищным советом.

Его предшественник журнал «Церковно-приходская школа» выходил с августа 1887 по июль 1906 года.

Редакторами «Западнорусской начальной школы» были председательствовавшие в училищном совете Уманский епископ Агапит (Вишневский; 1906-1908), Чигиринский епископ Павел (Преображенский; 1908-1910) и Уманский епископ Димитрий (Вербицкий; 1910-1917).

В основу издания была положена идея «дать местным педагогическим силам доступ и возможность общего и гласного обсуждения теоретических и практических вопросов народной школы и народного учительства». В журнале печатались правительственные распоряжения и разъяснения, относящиеся к сфере образования , распоряжения епархиальных училищных советов; отчеты о состоянии церковноприходских школ западнорусских епархий; общие педагогические и методические статьи, преимущественно относящиеся к программам начальных и учительских школ; назидательные статьи, очерки и рассказы о внутренней жизни школы, о внешкольной деятельности учителей, об участии школьников в богослужениях, паломничествах, о занятиях ремеслами и рукоделием; материалы по внешкольному образованию, школьным библиотекам, вечерним и воскресным классам для взрослых, чтениям для народа; обзоры и рецензии изданий по педагогике. В качестве приложения печатались документы съезда училищного совета (1907), отчеты о состоянии церковно-приходских школ Киевской епархии (1914-1917).

© Православная энциклопедия