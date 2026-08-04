ЗАПАДНОРУССКАЯ МИТРОПОЛИЯ

ЗАПАДНОРУССКАЯ МИТРОПОЛИЯ - в 1468-1686 годах ряд пра­во­слав­ных епар­хий под управ­ле­ни­ем ми­тро­по­ли­та Ки­ев­ско­го и Га­лиц­ко­го в юрис­дик­ции пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го, от­де­лив­ших­ся от об­ще­рус­ской ми­тро­по­лии.

Об­ра­зо­ва­ние Западнорусской митрополии ста­ло след­ст­ви­ем по­пыт­ки Римской ку­рии до­бить­ся при­зна­ния Фер­ра­ро-Фло­рен­тий­ской унии (см. Фер­ра­ро-Фло­рен­тий­ский со­бор) пра­во­слав­ным на­се­ле­ни­ем Восточной Ев­ро­пы. С этой це­лью в октябре 1458 года кон­стан­ти­но­поль­ский уни­ат­ский пат­ри­арх Гри­го­рий Мам­ма по­ста­вил на Ки­ев­скую ми­тро­по­ли­чью ка­фед­ру Гри­го­рия (Бол­га­ри­на; 1458-1473), ко­то­ро­го вско­ре па­па Рим­ский Пий II на­пра­вил к польскому ко­ро­лю и великому князю ли­тов­ско­му Ка­зи­ми­ру IV с прось­бой со­дей­ст­во­вать пе­ре­да­че Гри­го­рию ки­ев­ской ка­фед­ры из рук митрополита Ио­ны, пре­бы­вав­ше­го в Мо­ск­ве. В Мо­ск­ве Гри­го­рия не при­зна­ли, но ряд пра­во­слав­ных епи­ско­пов в Поль­ше и Лит­ве бы­ли вы­ну­ж­де­ны ему под­чи­нить­ся. Вско­ре Гри­го­рий под влия­ни­ем па­ст­вы, не же­лавшей при­знать власть па­пы, пе­ре­шёл в юрис­дик­цию пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го. Таким образом, об­ще­рус­ская ми­тро­по­лия ока­за­лась раз­де­ле­на на мо­с­ков­скую часть под управ­ле­ни­ем ав­то­ке­фаль­но­го митрополита Ио­ны и поль­ско-ли­товскую часть под управ­ле­ни­ем Гри­го­рия (Западнорусская митрополия). В со­став Западнорусской митрополии во­шли епар­хии на тер­ри­то­рии Великого княжества Ли­тов­ско­го (Чер­ни­гов­ская, По­лоц­кая, Смо­лен­ская, Ту­ров­ская, Луц­кая, Вла­ди­ми­ро-Во­лын­ская) и Польского ко­ро­лев­ст­ва (Га­лиц­кая, Пе­ре­мышль­ская, Холм­ская). Пер­во­на­чаль­но ре­зи­ден­ци­ей западнорусского ми­тро­по­ли­та был Но­во­гру­док, за­тем Ки­ев.

Осо­бен­но­стью по­ло­же­ния пра­во­слав­ной церк­ви на поль­ско-ли­товских зем­лях бы­ла за­ви­си­мость её от пра­ви­те­лей Поль­ши и Великого княжества Ли­тов­ско­го, ка­то­ли­ков по ве­ро­ис­по­ве­да­нию. Пра­во па­тро­на­та, унас­ле­до­ван­ное от пра­во­слав­ных древнерусских кня­зей, они ис­поль­зо­ва­ли по пре­иму­ще­ст­ву в ущерб ин­те­ре­сам пра­во­слав­ных цер­ков­ных уч­ре­ж­де­ний. Ар­хие­реи и при­ход­ское ду­хо­вен­ст­во в боль­шей сте­пе­ни за­ви­се­ли от свет­ских па­тро­нов, не­же­ли от свя­щен­но­на­ча­лия. Власть пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го над митрополитом Ки­ев­ским бы­ла не­зна­чи­тель­ной и ог­ра­ни­чи­ва­лась по­став­ле­ни­ем на ми­тро­по­ли­чью ка­фед­ру из­бран­но­го в Западнорусской митрополии кан­ди­да­та.

Пра­ви­те­ли Поль­ско-Ли­товского государства ак­тив­но со­дей­ст­во­ва­ли соз­да­нию в гра­ни­цах Западнорусской митрополии ка­то­лических епи­скопств, под­дер­жи­ва­ли дея­тель­ность латинской церк­ви, на­прав­лен­ную на об­ра­ще­ние пра­во­слав­ных в ка­то­ли­че­ст­во. В свя­зи с этим дея­тель­ность пра­во­слав­ной церк­ви уже в конце XIV - первой четверти XV веков бы­ла под­верг­ну­та серь­ёз­ным ог­ра­ни­че­ни­ям, ко­то­рые про­дол­жа­ли со­хра­нять свою си­лу во второй половине XV века: дей­ст­во­вал за­прет на строи­тель­ст­во но­вых пра­во­слав­ных хра­мов, в не­пол­но­прав­ное по­ло­же­ние бы­ло по­став­ле­но пра­во­слав­ное на­се­ле­ние (пра­во­слав­ная знать в Великом княжестве Ли­тов­ском не име­ла пра­ва за­ни­мать выс­шие государственные долж­но­сти, пра­во­слав­ные ме­ща­не в го­ро­дах Га­ли­ции (Га­ли­чи­ны) не до­пус­ка­лись в со­став городских ма­ги­ст­ра­тов, не при­ни­ма­лись в це­хи, пра­во­слав­ные кре­сть­я­не долж­ны бы­ли пла­тить де­ся­ти­ну на со­дер­жа­ние ка­то­лических свя­щен­ни­ков и др.). Не­смот­ря на то что в первой половине XVI века в Великом княжестве Ли­тов­ском ог­ра­ни­че­ния, на­прав­лен­ные про­тив пра­во­слав­ных, пе­ре­ста­ли дей­ст­во­вать (это­му спо­соб­ст­во­ва­ло же­ла­ние вла­сти обес­пе­чить ло­яль­ность пра­во­слав­ных в борь­бе с Русским государством), от­но­си­тель­но бла­го­при­ят­ная си­туа­ция не бы­ла над­ле­жа­щим об­ра­зом ис­поль­зо­ва­на, что­бы уси­лить по­зи­ции пра­во­слав­ной церк­ви и ук­ре­пить её внут­рен­не.

Середина XVI века в Поль­ско-Ли­товском государстве - вре­мя ши­ро­ко­го рас­про­стра­не­ния Ре­фор­ма­ции , что при­ве­ло к пе­ре­хо­ду в про­тес­тан­тизм многих пра­во­слав­ных вель­мож и дво­рян. На­чи­ная с 1570-х годов (и осо­бен­но в первой половине XVII века) в ре­зуль­та­те ак­ти­ви­зи­ро­вав­шей­ся в хо­де Контр­ре­фор­ма­ции про­зе­лит­ской дея­тель­но­сти ка­то­лической церк­ви, главную роль в ко­то­рой иг­рал ор­ден ие­зуи­тов, стал мас­со­вым пе­ре­ход пра­во­слав­ных западнорусских дво­рян­ских ро­дов и городского ме­щан­ст­ва в ка­то­ли­цизм. Сме­нив ве­ру, фео­да­лы при­сваи­ва­ли се­бе иму­ще­ст­во на­хо­див­ших­ся под их опе­кой цер­ков­ных уч­ре­ж­де­ний, в ре­зуль­та­те че­го пе­ре­ста­ли су­ще­ст­во­вать многие древ­ние пра­во­слав­ные оби­те­ли, епи­скоп­ские ка­фед­ры и мо­на­сты­ри ли­ши­лись час­ти вла­де­ний.

Ак­тив­ные по­пыт­ки ук­ре­пить по­зи­ции пра­во­сла­вия в Поль­ско-Ли­товском государстве де­ла­лись объ­е­ди­не­ния­ми пра­во­слав­ных ме­щан (брат­ст­ва­ми), пре­ж­де все­го Виль­но и Льво­ва, и пра­во­слав­ны­ми вель­мо­жа­ми, в ча­ст­но­сти князь­я­ми К.К. Ост­рож­ским и А.М. Курб­ским. При уча­стии русских пер­во­пе­чат­ни­ков Ива­на Фё­до­ро­ва и Пет­ра Ти­мо­фее­ви­ча Мсти­слав­ца поя­ви­лись пер­вые пра­во­слав­ные из­да­ния, в конце 1570-1580-х годах ста­ли соз­да­вать­ся учи­ли­ща для пра­во­слав­ной мо­ло­дё­жи (Ост­рож­ская шко­ла, Львов­ское и Ви­лен­ское учи­ли­ща), поя­ви­лись по­ле­мические про­из­ве­де­ния, на­прав­лен­ные про­тив ка­то­ли­ков и про­тес­тан­тов. В по­след­них де­ся­ти­ле­ти­ях XVI века все эти на­чи­на­ния на­шли ак­тив­ную под­держ­ку у вос­точ­ных пат­ри­ар­хов - Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Ие­ре­мии II и Алек­сан­д­рий­ско­го Ме­ле­тия Пи­га­са.

Ру­беж XV-XVI веков от­ме­чен ря­дом по­пы­ток епи­ско­пов Западнорусской митрополии ук­ре­пить цер­ков­ную дис­ци­п­ли­ну и ог­ра­ни­чить власть свет­ских па­тро­нов над цер­ков­ны­ми уч­ре­ж­де­ния­ми (ре­ше­ния со­бо­ра, со­зван­но­го в Виль­но в декабре 1509 года митрополитом Ио­си­фом (Сол­та­ном)). Од­но­вре­мен­но, же­лая по­лу­чить рав­ные пра­ва с ка­то­лическими ие­рар­ха­ми, не­ко­то­рые ар­хие­реи стре­ми­лись к за­клю­че­нию унии с Ри­мом: в 1476 году митрополит Ми­са­ил и в 1500 году митрополит Ио­сиф I (Бол­га­ри­но­вич) об­ра­ща­лись к па­пам с пред­ло­же­ни­ем унии. Од­на­ко их по­пыт­ки ока­за­лись без­ус­пеш­ны­ми. Труд­но­сти, ко­то­рые пе­ре­жи­ва­ла пра­во­слав­ная цер­ковь, усу­губ­ля­лись тем, что епи­скоп­ские ка­фед­ры час­то ока­зы­ва­лись в ру­ках свет­ских лю­дей, ко­то­рые по­ку­па­ли у польских ко­ро­лей пра­во управ­ле­ния епар­хия­ми и ви­де­ли в сво­ём са­не лишь ис­точ­ник обо­га­ще­ния.

Во­прос о про­ве­де­нии ре­форм, ко­то­рые при­ве­ли бы к ук­ре­п­ле­нию пра­во­слав­ной церк­ви, об­су­ж­дал­ся на со­бо­рах, со­зы­вав­ших­ся в Бре­сте в 1590-1594 годах. Митрополит Ки­ев­ский и епи­ско­пы стре­ми­лись к ук­ре­п­ле­нию сво­ей вла­сти, па­ст­ва же ви­де­ла в епи­ско­пах про­тив­ни­ков пре­об­ра­зо­ва­ний и до­би­ва­лась их уда­ле­ния с ка­федр. Ме­ж­ду епи­ско­па­ми и брат­ст­ва­ми воз­ни­ка­ли кон­флик­ты, для ре­ше­ния ко­то­рых по­след­ние об­ра­ща­лись за под­держ­кой к выс­шей цер­ков­ной вла­сти - пат­ри­ар­ху Кон­стан­ти­но­поль­ско­му. Брат­ст­ва про­си­ли о при­сыл­ке пат­ри­ар­ше­го эк­зар­ха для су­да над не­дос­той­ны­ми иерар­хами, и их под­дер­жи­ва­ла пра­во­слав­ная шлях­та.

Вы­ход из си­туа­ции про­ти­во­стоя­ния со сво­ей па­ст­вой под­ска­за­ли ми­тро­по­ли­ту и епи­ско­пам ие­зуи­ты, ко­то­рые уже дав­но при­зы­ва­ли ду­хо­вен­ст­во Ки­ев­ской ми­тро­по­лии под­чи­нить­ся вла­сти па­пы. В ию­не 1595 года ряд западнорусских ар­хие­ре­ев об­ра­тил­ся в Рим с та­ко­го ро­да пред­ло­же­ни­ем, ко­то­рое бы­ло встре­че­но бла­го­же­ла­тель­но как па­пой Кли­мен­том VIII, так и польским ко­ро­лём Си­гиз­мун­дом III. О под­чи­не­нии Ки­ев­ской ми­тро­по­лии Римскому пре­сто­лу бы­ло объ­яв­ле­но 9 октября 1596 года на со­бо­ре, со­зван­ном ми­тро­по­ли­том и епи­ско­па­ми в Бре­сте (см. Бре­ст­ская уния 1596 года). Власть па­пы не при­зна­ли епископ Львов­ский Ге­де­он (Ба­ла­бан) и епископ Пе­ре­мышль­ский Ми­ха­ил (Ко­пы­стен­ский), зна­чительная часть бе­ло­го ду­хо­вен­ст­ва и мо­на­ше­ст­ва, пра­во­слав­ные брат­ст­ва, пра­во­слав­ная шлях­та во гла­ве с К.К. Ост­рож­ским. На со­бо­ре, со­зван­ном в Бре­сте в те же дни пра­во­слав­ны­ми про­тив­ни­ка­ми унии во гла­ве с эк­зар­хом пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Ни­ки­фо­ром, бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о низ­ло­же­нии при­няв­ших унию епи­ско­пов.

К началу 1630-х годов уния, ак­тив­но под­дер­жан­ная государственной вла­стью, ут­вер­ди­лась на большей части тер­ри­то­рии Бе­ло­рус­сии. Бо­лее сла­бы­ми бы­ли по­зи­ции унии на Ук­раи­не, где в первой половине XVII века она рас­про­стра­ня­лась главным образом в западных епар­хи­ях - Пе­ре­мышль­ской и Холм­ской, а так­же на Во­лы­ни. На Ук­раи­не пра­во­слав­ное ду­хо­вен­ст­во опи­ра­лось на под­держ­ку мно­го­численной пра­во­слав­ной шлях­ты, а со второго де­ся­ти­летия XVII века - на под­держ­ку ка­за­че­ст­ва. К 1610-1620 годам на тер­ри­то­рии Ре­чи По­спо­ли­той дей­ст­во­вал один пра­во­слав­ный ар­хие­рей - епископ Львов­ский Ие­ре­мия (Тис­са­ров­ский) (1607-1641).

В 1620 году пат­ри­арх Ие­ру­са­лим­ский Фео­фан IV (1608-1644) по­ста­вил для Западнорусской митрополии митрополита Ио­ва (Бо­рец­ко­го) и епи­ско­пов. Это со­бы­тие вы­зва­ло рез­ко вра­ж­деб­ную ре­ак­цию вла­стей Ре­чи По­спо­ли­той , бы­ли из­да­ны уни­вер­са­лы об аре­сте пра­во­слав­ных ар­хие­ре­ев. В об­ста­нов­ке борь­бы с униа­та­ми ожи­ви­лись свя­зи пра­во­слав­ных из Западной Ру­си с Мо­ск­вой. Русское пра­ви­тель­ст­во под­дер­жи­ва­ло по­став­лен­ных пат­ри­ар­хом Фео­фа­ном IV для Западнорусской митрополии епи­ско­пов. Из Мо­ск­вы по­сту­па­ла раз­но­об­раз­ная по­мощь (день­ги, цер­ков­ные об­ла­че­ния, кни­ги и др.) не толь­ко Ки­ев­ской ми­тро­по­личь­ей ка­фед­ре, но и мно­гим пра­во­слав­ным оби­те­лям и брат­ст­вам.

В начале 1630-х годов, на­ка­ну­не над­ви­гав­шей­ся но­вой вой­ны с Рос­си­ей, стре­мясь обес­пе­чить ло­яль­ность пра­во­слав­но­го на­се­ле­ния, вла­сти Ре­чи По­спо­ли­той при­зна­ли пра­во пра­во­слав­ных иметь собственную ие­рар­хию, под­чи­нён­ную Кон­стан­ти­но­по­лю. Часть епи­скоп­ских ка­федр, мо­на­сты­рей и при­ход­ских церк­вей, на­хо­див­ших­ся в ру­ках униа­тов, бы­ла пе­ре­да­на пра­во­слав­ным. В со­став Ки­ев­ской пра­во­слав­ной ми­тро­по­лии во­шли од­на епи­ско­пия на тер­ри­то­рии Бе­ло­рус­сии - Мсти­слав­ская и три на тер­ри­то­рии Ук­раи­ны - Львов­ская, Луц­кая и Пе­ре­мышль­ская.

Польские вла­сти не со­гла­си­лись с епи­скоп­ски­ми по­став­ле­ния­ми 1620 года, и при уча­стии пра­во­слав­ной шлях­ты бы­ли из­бра­ны но­вые ар­хие­реи во гла­ве с митрополитом Ки­ев­ским Пет­ром Мо­ги­лой. В го­ды его пред­стоя­тель­ст­ва ук­ре­пи­лась власть ми­тро­по­ли­та над епи­ско­па­ми, брат­ст­ва­ми и при­ход­ским ду­хо­вен­ст­вом, че­му спо­соб­ст­во­ва­ло и соз­да­ние но­вых ор­га­нов уп­рав­ле­ния, в ча­ст­но­сти кон­си­сто­рии. Бла­го­да­ря уси­ли­ям митрополита Пет­ра Мо­ги­лы воз­рос­ла об­ра­зо­ван­ность ду­хо­вен­ст­ва и его пас­тыр­ская ак­тив­ность. Име­ло боль­шое зна­че­ние и соз­да­ние в 1632 году пер­во­го в Восточной Ев­ро­пе пра­во­слав­но­го выс­ше­го учеб­но­го за­ве­де­ния - Кие­во-Мо­ги­лян­ской кол­ле­гии. Од­ной из важ­ней­ших за­дач митрополита Пет­ра Мо­ги­лы и его ок­ру­же­ния бы­ло дать пра­во­слав­но­му об­ще­ст­ву сис­те­ма­тическое из­ло­же­ние пра­во­слав­но­го ве­ро­уче­ния, на ко­то­рое пра­во­слав­ные смог­ли бы опе­реть­ся в спо­рах с про­тес­тан­та­ми и ка­то­ли­ка­ми, для это­го бы­ло под­го­тов­ле­но «Ис­по­ве­да­ние ве­ры», при­ня­тое на цер­ков­ном со­бо­ре в Кие­ве в 1640 году и по­лу­чив­шее за­тем одоб­ре­ние церк­вей пра­во­слав­но­го Вос­то­ка на со­бо­ре в Яс­сах в 1642 году.

Не­смот­ря на все по­зи­тив­ные из­ме­не­ния, по­ло­же­ние Западнорусской митрополии в Ре­чи По­спо­ли­той ос­та­ва­лось не­бла­го­при­ят­ным. Ре­ше­ния сей­ма начала 1630-х годов бы­ли вы­пол­не­ны час­тич­но, зна­чительная часть цер­ков­но­го иму­ще­ст­ва, пер­во­на­чаль­но пред­на­зна­чен­но­го для пра­во­слав­ных, ос­та­лась в ру­ках униа­тов. Польские вла­сти раз­ны­ми спо­со­ба­ми со­дей­ст­во­ва­ли рас­про­стра­не­нию ка­то­ли­циз­ма и унии. На пра­во­слав­ную ие­рар­хию ока­зы­ва­лось дав­ле­ние со сто­ро­ны государственной вла­сти, что­бы она на­ча­ла пе­ре­го­во­ры о «но­вой унии» (в 1620-х годах речь шла об объ­е­ди­не­нии с уни­ат­ской Цер­ко­вью, позд­нее - о «но­вой унии» не­по­сред­ст­вен­но с Ри­мом).

Но­вый этап в ис­то­рии Западнорусской митрополии был на­чат на­род­но-ос­во­бо­дительной вой­ной украинского на­ро­да под руководством гет­ма­на Б.М. Хмель­ниц­ко­го. По­сле воз­ник­но­ве­ния в 1648 году За­по­рож­ско­го гет­ман­ст­ва на тер­ри­то­рии Восточной Ук­раи­ны бы­ла пре­кра­ще­на дея­тель­ность уни­ат­ской и ка­то­лических церк­вей. Од­на­ко от­но­ше­ние к вос­став­шим пра­во­слав­ной ие­рар­хии во гла­ве с митрополитом Ки­ев­ским Силь­ве­ст­ром (Ко­со­вым) бы­ло сдер­жан­ным, ми­тро­по­лит вёл тай­ные пе­ре­го­во­ры с польскими вла­стя­ми. Ми­тро­по­лит и его ок­ру­же­ние от­не­слись от­ри­ца­тель­но к вос­со­еди­не­нию Ук­раи­ны с Рос­си­ей в 1654 году, опа­са­ясь под­чи­не­ния Западнорусской митрополии Мо­с­ков­ско­му пат­ри­ар­ха­ту. В хо­де русско-польской вой­ны (1654-1667) за украинские зем­ли сре­ди пра­во­слав­но­го западнорусского ду­хо­вен­ст­ва про­изо­шёл рас­кол. Ки­ев­ские ми­тро­по­ли­ты Дио­ни­сий (Ба­ла­бан), за­тем Ио­сиф (Не­лю­бо­вич-Ту­каль­ский) ори­ен­ти­ро­ва­лись на тех гет­ма­нов (сна­ча­ла на И.Е. Вы­гов­ско­го, за­тем П.Д. До­ро­шен­ко), ко­то­рые, ла­ви­руя ме­ж­ду со­се­дя­ми Ук­раи­ны, стре­ми­лись до­бить­ся для гет­ман­ст­ва воз­мож­но­сти бо­лее ши­ро­кой ав­то­но­мии. По­это­му ми­тро­по­ли­ты по­ки­ну­ли Ки­ев, под­чи­няв­ший­ся вла­сти ца­ря, и по­се­ли­лись на Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­не, главным образом в ре­зи­ден­ции гет­ма­нов Чи­ги­ри­не. Другая часть ду­хо­вен­ст­ва (её наи­бо­лее яр­ки­ми пред­ста­ви­те­ля­ми бы­ли Чер­ни­гов­ский ар­хи­епископ Ла­зарь (Ба­ра­но­вич) и ар­химандрит Кие­во-Пе­чер­ско­го монастыря Ин­но­кен­тий (Ги­зель)) вы­сту­па­ла за тес­ную связь гет­ман­ст­ва с Русским государством, ви­дя в этом луч­шую га­ран­тию со­хра­не­ния пра­во­сла­вия на тер­ри­то­рии Ук­раи­ны.

По Ан­д­ру­сов­ско­му пе­ре­ми­рию 1667 года Ле­во­бе­реж­ная Ук­раи­на с Кие­вом во­шла в со­став Русского государства, Пра­во­бе­реж­ная Ук­раи­на и Бе­ло­рус­сия ос­та­лись в Ре­чи По­спо­ли­той. При ак­тив­ном со­дей­ст­вии польских вла­стей на бе­ло­русских и западноукраинских зем­лях на­ча­лось вос­ста­нов­ле­ние по­зи­ций уни­ат­ской Церк­ви, ре­ше­ния­ми сей­мов пра­во­слав­но­му на­се­ле­нию за­пре­ща­лось вы­ез­жать за гра­ни­цу для под­дер­жа­ния сно­ше­ний с Кон­стан­ти­но­по­лем. Не­бла­го­вид­ную роль в этом про­цес­се сыг­ра­ла груп­па пра­во­слав­ных епи­ско­пов, глав­ным был епископ Львов­ский Ио­сиф (Шум­лян­ский), и свя­щен­ни­ков. Уже в 1677 году эти лю­ди тай­но при­ня­ли унию и ис­поль­зо­ва­ли своё по­ло­же­ние для то­го, что­бы пе­ре­да­вать при­хо­ды сто­рон­ни­кам унии. Ста­но­ви­лось яс­но, что пра­во­сла­вие на украинско-бе­ло­русских зем­лях мог­ло со­хра­нить­ся лишь при пря­мой под­держ­ке со сто­ро­ны Рос­сии.

На Со­бо­ре ду­хо­вен­ст­ва в Кие­ве 8 июля 1685 года бы­ло при­ня­то ре­ше­ние об из­бра­нии ми­трополитом Ки­ев­ским Ге­де­о­на (Свя­то­пол­ка-Чет­вер­тын­ско­го) и о том, что он дол­жен на­пра­вить­ся на по­став­ле­ние к пат­ри­ар­ху Мос­ков­ско­му. Часть ме­ст­но­го ду­хо­вен­ст­ва воз­ра­жа­ла про­тив это­го ре­ше­ния. 8 сентября 1685 года в Ус­пен­ском со­бо­ре в Мо­ск­ве Ге­де­он (Свя­то­полк-Чет­вер­тын­ский) был воз­ве­дён в сан ми­тро­по­ли­та Ки­ев­ско­го пат­ри­ар­хом Ио­а­ки­мом. В 1686 году пат­ри­арх Кон­стан­ти­но­поль­ский Дио­ни­сий IV дал со­гла­сие на при­сое­ди­не­ние Ки­ев­ской ми­тро­по­лии к Московскому пат­ри­ар­ха­ту. Тем вре­ме­нем на тер­ри­то­рии Западной Ук­раи­ны за­вер­шал­ся про­цесс ут­вер­жде­ния унии. К 1703 году в Ре­чи По­спо­ли­той ос­та­лась од­на пра­во­слав­ная епар­хия - Мо­ги­лёв­ская (на бе­ло­русских зем­лях).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)