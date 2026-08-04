ЗАПАДНОРУССКАЯ МИТРОПОЛИЯ
ЗАПАДНОРУССКАЯ МИТРОПОЛИЯ - в 1468-1686 годах ряд православных епархий под управлением митрополита Киевского и Галицкого в юрисдикции патриарха Константинопольского, отделившихся от общерусской митрополии.
Образование Западнорусской митрополии стало следствием попытки Римской курии добиться признания Ферраро-Флорентийской унии (см. Ферраро-Флорентийский собор) православным населением Восточной Европы. С этой целью в октябре 1458 года константинопольский униатский патриарх Григорий Мамма поставил на Киевскую митрополичью кафедру Григория (Болгарина; 1458-1473), которого вскоре папа Римский Пий II направил к польскому королю и великому князю литовскому Казимиру IV с просьбой содействовать передаче Григорию киевской кафедры из рук митрополита Ионы, пребывавшего в Москве. В Москве Григория не признали, но ряд православных епископов в Польше и Литве были вынуждены ему подчиниться. Вскоре Григорий под влиянием паствы, не желавшей признать власть папы, перешёл в юрисдикцию патриарха Константинопольского. Таким образом, общерусская митрополия оказалась разделена на московскую часть под управлением автокефального митрополита Ионы и польско-литовскую часть под управлением Григория (Западнорусская митрополия). В состав Западнорусской митрополии вошли епархии на территории Великого княжества Литовского (Черниговская, Полоцкая, Смоленская, Туровская, Луцкая, Владимиро-Волынская) и Польского королевства (Галицкая, Перемышльская, Холмская). Первоначально резиденцией западнорусского митрополита был Новогрудок, затем Киев.
Особенностью положения православной церкви на польско-литовских землях была зависимость её от правителей Польши и Великого княжества Литовского, католиков по вероисповеданию. Право патроната, унаследованное от православных древнерусских князей, они использовали по преимуществу в ущерб интересам православных церковных учреждений. Архиереи и приходское духовенство в большей степени зависели от светских патронов, нежели от священноначалия. Власть патриарха Константинопольского над митрополитом Киевским была незначительной и ограничивалась поставлением на митрополичью кафедру избранного в Западнорусской митрополии кандидата.
Правители Польско-Литовского государства активно содействовали созданию в границах Западнорусской митрополии католических епископств, поддерживали деятельность латинской церкви, направленную на обращение православных в католичество. В связи с этим деятельность православной церкви уже в конце XIV - первой четверти XV веков была подвергнута серьёзным ограничениям, которые продолжали сохранять свою силу во второй половине XV века: действовал запрет на строительство новых православных храмов, в неполноправное положение было поставлено православное население (православная знать в Великом княжестве Литовском не имела права занимать высшие государственные должности, православные мещане в городах Галиции (Галичины) не допускались в состав городских магистратов, не принимались в цехи, православные крестьяне должны были платить десятину на содержание католических священников и др.). Несмотря на то что в первой половине XVI века в Великом княжестве Литовском ограничения, направленные против православных, перестали действовать (этому способствовало желание власти обеспечить лояльность православных в борьбе с Русским государством), относительно благоприятная ситуация не была надлежащим образом использована, чтобы усилить позиции православной церкви и укрепить её внутренне.
Середина XVI века в Польско-Литовском государстве - время широкого распространения Реформации, что привело к переходу в протестантизм многих православных вельмож и дворян. Начиная с 1570-х годов (и особенно в первой половине XVII века) в результате активизировавшейся в ходе Контрреформации прозелитской деятельности католической церкви, главную роль в которой играл орден иезуитов, стал массовым переход православных западнорусских дворянских родов и городского мещанства в католицизм. Сменив веру, феодалы присваивали себе имущество находившихся под их опекой церковных учреждений, в результате чего перестали существовать многие древние православные обители, епископские кафедры и монастыри лишились части владений.
Активные попытки укрепить позиции православия в Польско-Литовском государстве делались объединениями православных мещан (братствами), прежде всего Вильно и Львова, и православными вельможами, в частности князьями К.К. Острожским и А.М. Курбским. При участии русских первопечатников Ивана Фёдорова и Петра Тимофеевича Мстиславца появились первые православные издания, в конце 1570-1580-х годах стали создаваться училища для православной молодёжи (Острожская школа, Львовское и Виленское училища), появились полемические произведения, направленные против католиков и протестантов. В последних десятилетиях XVI века все эти начинания нашли активную поддержку у восточных патриархов - Константинопольского Иеремии II и Александрийского Мелетия Пигаса.
Рубеж XV-XVI веков отмечен рядом попыток епископов Западнорусской митрополии укрепить церковную дисциплину и ограничить власть светских патронов над церковными учреждениями (решения собора, созванного в Вильно в декабре 1509 года митрополитом Иосифом (Солтаном)). Одновременно, желая получить равные права с католическими иерархами, некоторые архиереи стремились к заключению унии с Римом: в 1476 году митрополит Мисаил и в 1500 году митрополит Иосиф I (Болгаринович) обращались к папам с предложением унии. Однако их попытки оказались безуспешными. Трудности, которые переживала православная церковь, усугублялись тем, что епископские кафедры часто оказывались в руках светских людей, которые покупали у польских королей право управления епархиями и видели в своём сане лишь источник обогащения.
Вопрос о проведении реформ, которые привели бы к укреплению православной церкви, обсуждался на соборах, созывавшихся в Бресте в 1590-1594 годах. Митрополит Киевский и епископы стремились к укреплению своей власти, паства же видела в епископах противников преобразований и добивалась их удаления с кафедр. Между епископами и братствами возникали конфликты, для решения которых последние обращались за поддержкой к высшей церковной власти - патриарху Константинопольскому. Братства просили о присылке патриаршего экзарха для суда над недостойными иерархами, и их поддерживала православная шляхта.
Выход из ситуации противостояния со своей паствой подсказали митрополиту и епископам иезуиты, которые уже давно призывали духовенство Киевской митрополии подчиниться власти папы. В июне 1595 года ряд западнорусских архиереев обратился в Рим с такого рода предложением, которое было встречено благожелательно как папой Климентом VIII, так и польским королём Сигизмундом III. О подчинении Киевской митрополии Римскому престолу было объявлено 9 октября 1596 года на соборе, созванном митрополитом и епископами в Бресте (см. Брестская уния 1596 года). Власть папы не признали епископ Львовский Гедеон (Балабан) и епископ Перемышльский Михаил (Копыстенский), значительная часть белого духовенства и монашества, православные братства, православная шляхта во главе с К.К. Острожским. На соборе, созванном в Бресте в те же дни православными противниками унии во главе с экзархом патриарха Константинопольского Никифором, было принято решение о низложении принявших унию епископов.
К началу 1630-х годов уния, активно поддержанная государственной властью, утвердилась на большей части территории Белоруссии. Более слабыми были позиции унии на Украине, где в первой половине XVII века она распространялась главным образом в западных епархиях - Перемышльской и Холмской, а также на Волыни. На Украине православное духовенство опиралось на поддержку многочисленной православной шляхты, а со второго десятилетия XVII века - на поддержку казачества. К 1610-1620 годам на территории Речи Посполитой действовал один православный архиерей - епископ Львовский Иеремия (Тиссаровский) (1607-1641).
В 1620 году патриарх Иерусалимский Феофан IV (1608-1644) поставил для Западнорусской митрополии митрополита Иова (Борецкого) и епископов. Это событие вызвало резко враждебную реакцию властей Речи Посполитой, были изданы универсалы об аресте православных архиереев. В обстановке борьбы с униатами оживились связи православных из Западной Руси с Москвой. Русское правительство поддерживало поставленных патриархом Феофаном IV для Западнорусской митрополии епископов. Из Москвы поступала разнообразная помощь (деньги, церковные облачения, книги и др.) не только Киевской митрополичьей кафедре, но и многим православным обителям и братствам.
В начале 1630-х годов, накануне надвигавшейся новой войны с Россией, стремясь обеспечить лояльность православного населения, власти Речи Посполитой признали право православных иметь собственную иерархию, подчинённую Константинополю. Часть епископских кафедр, монастырей и приходских церквей, находившихся в руках униатов, была передана православным. В состав Киевской православной митрополии вошли одна епископия на территории Белоруссии - Мстиславская и три на территории Украины - Львовская, Луцкая и Перемышльская.
Польские власти не согласились с епископскими поставлениями 1620 года, и при участии православной шляхты были избраны новые архиереи во главе с митрополитом Киевским Петром Могилой. В годы его предстоятельства укрепилась власть митрополита над епископами, братствами и приходским духовенством, чему способствовало и создание новых органов управления, в частности консистории. Благодаря усилиям митрополита Петра Могилы возросла образованность духовенства и его пастырская активность. Имело большое значение и создание в 1632 году первого в Восточной Европе православного высшего учебного заведения - Киево-Могилянской коллегии. Одной из важнейших задач митрополита Петра Могилы и его окружения было дать православному обществу систематическое изложение православного вероучения, на которое православные смогли бы опереться в спорах с протестантами и католиками, для этого было подготовлено «Исповедание веры», принятое на церковном соборе в Киеве в 1640 году и получившее затем одобрение церквей православного Востока на соборе в Яссах в 1642 году.
Несмотря на все позитивные изменения, положение Западнорусской митрополии в Речи Посполитой оставалось неблагоприятным. Решения сейма начала 1630-х годов были выполнены частично, значительная часть церковного имущества, первоначально предназначенного для православных, осталась в руках униатов. Польские власти разными способами содействовали распространению католицизма и унии. На православную иерархию оказывалось давление со стороны государственной власти, чтобы она начала переговоры о «новой унии» (в 1620-х годах речь шла об объединении с униатской Церковью, позднее - о «новой унии» непосредственно с Римом).
Новый этап в истории Западнорусской митрополии был начат народно-освободительной войной украинского народа под руководством гетмана Б.М. Хмельницкого. После возникновения в 1648 году Запорожского гетманства на территории Восточной Украины была прекращена деятельность униатской и католических церквей. Однако отношение к восставшим православной иерархии во главе с митрополитом Киевским Сильвестром (Косовым) было сдержанным, митрополит вёл тайные переговоры с польскими властями. Митрополит и его окружение отнеслись отрицательно к воссоединению Украины с Россией в 1654 году, опасаясь подчинения Западнорусской митрополии Московскому патриархату. В ходе русско-польской войны (1654-1667) за украинские земли среди православного западнорусского духовенства произошёл раскол. Киевские митрополиты Дионисий (Балабан), затем Иосиф (Нелюбович-Тукальский) ориентировались на тех гетманов (сначала на И.Е. Выговского, затем П.Д. Дорошенко), которые, лавируя между соседями Украины, стремились добиться для гетманства возможности более широкой автономии. Поэтому митрополиты покинули Киев, подчинявшийся власти царя, и поселились на Правобережной Украине, главным образом в резиденции гетманов Чигирине. Другая часть духовенства (её наиболее яркими представителями были Черниговский архиепископ Лазарь (Баранович) и архимандрит Киево-Печерского монастыря Иннокентий (Гизель)) выступала за тесную связь гетманства с Русским государством, видя в этом лучшую гарантию сохранения православия на территории Украины.
По Андрусовскому перемирию 1667 года Левобережная Украина с Киевом вошла в состав Русского государства, Правобережная Украина и Белоруссия остались в Речи Посполитой. При активном содействии польских властей на белорусских и западноукраинских землях началось восстановление позиций униатской Церкви, решениями сеймов православному населению запрещалось выезжать за границу для поддержания сношений с Константинополем. Неблаговидную роль в этом процессе сыграла группа православных епископов, главным был епископ Львовский Иосиф (Шумлянский), и священников. Уже в 1677 году эти люди тайно приняли унию и использовали своё положение для того, чтобы передавать приходы сторонникам унии. Становилось ясно, что православие на украинско-белорусских землях могло сохраниться лишь при прямой поддержке со стороны России.
На Соборе духовенства в Киеве 8 июля 1685 года было принято решение об избрании митрополитом Киевским Гедеона (Святополка-Четвертынского) и о том, что он должен направиться на поставление к патриарху Московскому. Часть местного духовенства возражала против этого решения. 8 сентября 1685 года в Успенском соборе в Москве Гедеон (Святополк-Четвертынский) был возведён в сан митрополита Киевского патриархом Иоакимом. В 1686 году патриарх Константинопольский Дионисий IV дал согласие на присоединение Киевской митрополии к Московскому патриархату. Тем временем на территории Западной Украины завершался процесс утверждения унии. К 1703 году в Речи Посполитой осталась одна православная епархия - Могилёвская (на белорусских землях).