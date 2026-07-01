ЗАПАДНОЕВРОПEЙСКИЙ СОЮЗ

Западноевропейский союз (ЗЕС) — первая в истории европейской интеграции организация, созданная с целью создания единой системы европейской обороны и общих вооруженных сил.

Ведет свою историю от Брюссельского пакта, подписанного в 1948 Великобританией, Францией и странами Бенилюкса, в котором были прописаны элементы организации коллективной самообороны.

После создания НАТО в 1949 функции обеспечения европейской обороны в основном перешли к Североатлантическому альянсу. В 1954 в рамках Парижских соглашений был создан ЗЕС, в который помимо стран Брюссельского пакта вошли ФРГ и Италия. С тех пор ЗЕС способствовал постепенному включению западногерманского бундесвера к системе европейской обороны. После вступления Великобритании в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) в 1973 роль ЗЕС заметно снизилась.

После распада биполярной системы и поэтапного расширения Европейского Союза (ЕС) функции ЗЕС постепенно стали частью общей внешней политики и политики безопасности ЕС. В 2011 ЗЕС официально прекратил свое существование.

Лит.: Борко Ю. А. От Европейской идеи — к единой Европе. М., 2003. Европейская интеграция: учебник / под ред. О. В. Буториной. М., 2011.