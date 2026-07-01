ЗAПАДНО-УКРАИНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР) — государственное образование, существовавшее на западе Украины в 1918—1919.

Была создана в ходе распада Австро-Венгрии на большей части восточной Галиции, Буковины, Закарпатья, а также части украинских земель, входивших в состав Российской империи и оккупированных в ходе Первой мировой войны австро-венгерскими войсками. Была провозглашена 1 ноября 1918 в г. Львов Украинской национальной радой во главе с Е. Петрушевичем , в состав которой вошли депутаты-украинцы австрийского и венгерского парламентов, а также представители различных украинских партий. Исполнительным органом власти нового государства стал Державный секретариат во главе с К. Левицким, опиравшийся на так называемых сечевых стрельцов — украинские части австро-венгерской армии, из которых затем была создана Украинская галицкая армия (УГА). Были приняты желто-голубой флаг и герб ЗУНР с изображением золотого льва на голубом поле. Государственным языком был объявлен украинский.

3 ноября 1918 Национальная рада опубликовала манифест, в котором заявила о созыве Учредительного собрания, предоставлении национальной автономии неукраинцам, ликвидации крупного землевладения и наделении землей безземельных и малоземельных крестьян при одновременном сохранении частной собственности. Польское население Львова, выступавшее за полное вхождение Галиции в состав Польского независимого государства, 4 ноября подняло восстание, тогда же началось наступление польской и румынской армий на Львов. 21 ноября 1918 Львов был занят польскими войсками. Державный секретариат эвакуировался в Тернополь, затем в Станиславов (ныне Ивано-Франковск) и Каменец. Были проведены выборы в Народную раду, треть мест в которой было зарезервировано для представителей национальных меньшинств (активное участие в работе парламента приняли еврейские организации). 3 января 1919 Рада начала работать в Станиславове, главой ЗУНР был избран Е. Петрушевич, правительство возглавил С. Голубович.

В декабре 1918 было достигнуто предварительное соглашение с Украинской Директорией об объединении ЗУНР и Украинской Народной Республики (УНР). 22 января 1919 Директория приняла Универсал, провозгласивший объединение УНР и ЗУНР. ЗУНР была переименована в западную область УНР со своим правительством. Область в Директории представлял Е. Петрушевич. УГА вошла в состав Украинской народной армии под командованием С.В. Петлюры . В мае—июле 1919 польская армия нанесла поражение УГА и заняла восточную Галицию. 9 июня 1919 Е. Петрушевич был провозглашен диктатором западной части УНР, 25 июня Национальная рада и правительство ЗУНР объявили о ее самороспуске. После разгрома войск УНР войсками А.И. Деникина Е. Петрушевич уехал в Вену, где 20 декабря 1919 официально денонсировал Акт об объединении ЗУНР и УНР, но к этому времени вся территория ЗУНР уже была занята польскими и советскими войсками. По Рижскому мирному договору 1921 земли ЗУНР отошли к Польше, а также к Румынии и Чехословакии (см. Западная Украина ).

Лит.: Борисенок Е. Ю. Концепции «украинизации» и их реализация в национальной политике в государствах восточноевропейского региона (1918—1941 гг.). Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. М., 2015; История Украины. Научно-популярные очерки. М., 2015; Солдатенко В. Ф. Гражданская война в Украине (1917—1920 гг.). М., 2012.