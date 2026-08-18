ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ КРАЙ

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ КРАЙ - административно-территориальная едини­ца в РСФСР , в Западной Си­би­ри.

Об­ра­зо­ван 30 июля 1930 года из Си­бир­ско­го края. В со­став Западно-Сибирского края вхо­ди­ли 105 рай­онов (в том числе Не­мец­кий и Гор­но­шор­ский национальные рай­оны), На­рым­ский округ, Ой­рат­ская и Ха­кас­ская (с октября 1930 года) национальные ав­то­ном­ные об­лас­ти. Административный центр - г. Но­во­си­бирск. Площадь 1305 тысяч км2 (1930), население 8135 тысяч человек (1930). Круп­ней­шие го­ро­да: Ста­линск (с 1961 года Но­во­куз­нецк), Ке­ме­ро­во , Ле­нинск, Ан­же­ро-Суд­женск, Бар­на­ул.

7 декабря 1934 года Тар­ский округ с при­ле­гаю­щи­ми к не­му 12 рай­она­ми Западно-Сибирского края пе­ре­дан во вновь соз­дан­ную Ом­скую об­ласть, а Ха­кас­ская автономная область и при­ле­гаю­щие к ней 10 рай­онов Западно-Сибирского края пе­ре­да­ны во вновь соз­дан­ный Крас­но­яр­ский край.

Ме­сто­ро­ж­де­ния ка­мен­но­го уг­ля (Куз­нец­кий уголь­ный бас­сейн), же­лез­ных руд (Куз­нец­кий Ала­тау), зо­ло­та (Куз­нец­кий Ала­тау, Са­ла­ир) и др. На тер­ри­то­рии Западно-Сибирского края по­строе­ны круп­ней­шие в СССР пред­при­ятия чёр­ной и цвет­ной ме­тал­лур­гии: Ке­ме­ров­ский энер­го­хим­ком­би­нат (1930), Куз­нец­кий ме­тал­лур­гический ком­би­нат (1932), Бе­лов­ский цин­ко­вый за­вод (1932) и др. В 1935 году промышленность Западно-Сибирского края вы­ра­ба­ты­ва­ла 13,4% всей уг­ле­до­бы­чи и 10% всей вы­плав­ки чу­гу­на в СССР.

28 сентября 1937 года Западно-Сибирский край раз­де­лён на Но­во­си­бир­скую об­ласть и Ал­тай­ский край.

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