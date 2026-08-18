ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ КРАЙ
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ КРАЙ - административно-территориальная единица в РСФСР, в Западной Сибири.
Образован 30 июля 1930 года из Сибирского края. В состав Западно-Сибирского края входили 105 районов (в том числе Немецкий и Горношорский национальные районы), Нарымский округ, Ойратская и Хакасская (с октября 1930 года) национальные автономные области. Административный центр - г. Новосибирск. Площадь 1305 тысяч км2 (1930), население 8135 тысяч человек (1930). Крупнейшие города: Сталинск (с 1961 года Новокузнецк), Кемерово, Ленинск, Анжеро-Судженск, Барнаул.
7 декабря 1934 года Тарский округ с прилегающими к нему 12 районами Западно-Сибирского края передан во вновь созданную Омскую область, а Хакасская автономная область и прилегающие к ней 10 районов Западно-Сибирского края переданы во вновь созданный Красноярский край.
Месторождения каменного угля (Кузнецкий угольный бассейн), железных руд (Кузнецкий Алатау), золота (Кузнецкий Алатау, Салаир) и др. На территории Западно-Сибирского края построены крупнейшие в СССР предприятия чёрной и цветной металлургии: Кемеровский энергохимкомбинат (1930), Кузнецкий металлургический комбинат (1932), Беловский цинковый завод (1932) и др. В 1935 году промышленность Западно-Сибирского края вырабатывала 13,4% всей угледобычи и 10% всей выплавки чугуна в СССР.
28 сентября 1937 года Западно-Сибирский край разделён на Новосибирскую область и Алтайский край.