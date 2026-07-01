ЗАПАДНО-ФРАНКСКОЕ КОРОЛЕВСТВО

ЗАПАДНО-ФРАНКСКОЕ КОРОЛЕВСТВО - государственное об­ра­зо­ва­ние, воз­ник­шее в ре­зуль­та­те раз­де­ла Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва по Вер­ден­ско­му до­го­во­ру 843 года.

В со­став Западно-Франкского королевства во­шли зем­ли к за­па­ду от р. Рейн, в том числе Ак­ви­та­ния, Бре­тань, Бур­гун­дия, Ка­та­ло­ния, Иль-де-Франс и др.

Ко­ро­лём Западно-Франкского королевства стал один из вну­ков Кар­ла I Ве­ли­ко­го - Карл II Лы­сый , су­мев­ший в со­пер­ни­че­ст­ве с Вос­точ­но-Франк­ским ко­ро­лев­ст­вом кон­со­ли­ди­ро­вать дос­тав­шие­ся ему вла­де­ния. По Мер­сен­ско­му до­го­во­ру 870 года к Западно-Франкскому королевству бы­ла при­сое­ди­не­на так­же западная часть Ло­та­рин­гии.

На пре­сто­ле Западно-Франкского королевства Кар­лу II Лы­со­му на­сле­до­ва­ли Лю­до­вик II Заи­ка (877-879) и Лю­до­вик III (879-882). Со­пра­ви­те­лем Лю­до­ви­ка III был его брат Кар­ло­ман II (879-884; по­сле смер­ти Лю­до­ви­ка III два го­да пра­вил еди­но­вла­ст­но).

В 884 году Кар­лу III Тол­сто­му, сы­ну Лю­до­ви­ка Не­мец­ко­го, уда­лось вре­мен­но объ­е­ди­нить Вос­точ­но-Франк­ское ко­ро­лев­ст­во и Западно-Франкское королевство, од­на­ко в 887 году они вновь раз­де­ли­лись.

В по­сле­дую­щий пе­ри­од ко­ро­ля­ми Западно-Франкского королевства бы­ли: Одо Па­риж­ский (888-898), Карл III Про­сто­ва­тый (898-923), Ро­берт I (922-923; из­бран оп­по­зици­он­ной зна­тью в ка­чест­ве ан­ти­ко­ро­ля), Ра­уль I (923-936), Лю­до­вик IV За­мор­ский (936-954), Ло­тарь (954-986), Лю­до­вик V Ле­ни­вый (986-987).

В 987 году власть пе­ре­шла к ди­на­стии Ка­пе­тин­гов, в это же вре­мя за ко­ро­лев­ст­вом ут­вер­ди­лось название Фран­ция.

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