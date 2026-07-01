ЗАПАДНО-ФРАНКСКОЕ КОРОЛЕВСТВО
ЗАПАДНО-ФРАНКСКОЕ КОРОЛЕВСТВО - государственное образование, возникшее в результате раздела Франкского государства по Верденскому договору 843 года.
В состав Западно-Франкского королевства вошли земли к западу от р. Рейн, в том числе Аквитания, Бретань, Бургундия, Каталония, Иль-де-Франс и др.
Королём Западно-Франкского королевства стал один из внуков Карла I Великого - Карл II Лысый, сумевший в соперничестве с Восточно-Франкским королевством консолидировать доставшиеся ему владения. По Мерсенскому договору 870 года к Западно-Франкскому королевству была присоединена также западная часть Лотарингии.
На престоле Западно-Франкского королевства Карлу II Лысому наследовали Людовик II Заика (877-879) и Людовик III (879-882). Соправителем Людовика III был его брат Карломан II (879-884; после смерти Людовика III два года правил единовластно).
В 884 году Карлу III Толстому, сыну Людовика Немецкого, удалось временно объединить Восточно-Франкское королевство и Западно-Франкское королевство, однако в 887 году они вновь разделились.
В последующий период королями Западно-Франкского королевства были: Одо Парижский (888-898), Карл III Простоватый (898-923), Роберт I (922-923; избран оппозиционной знатью в качестве антикороля), Рауль I (923-936), Людовик IV Заморский (936-954), Лотарь (954-986), Людовик V Ленивый (986-987).
В 987 году власть перешла к династии Капетингов, в это же время за королевством утвердилось название Франция.