ЗАПАДНО-БОЛГАРСКОЕ ЦАРСТВО
ЗАПАДНО-БОЛГАРСКОЕ ЦАРСТВО - феодальное государство с центром в Преспе, затем в Охриде.
Возникло в 969 году в результате восстания феодальной знати западных областей Болгарии. Находилось под управлением комитопулов Давида, Моисея, Аарона и Самуила (сыновей комита (воеводы) Николы), возглавлявших восстание. Воспользовавшись внутренней нестабильностью в Византии, комитопулы в 976 году присоединили к Западно-Болгарскому царству значительную часть Северо-Восточной Болгарии (захвачена Византией в 971 году). В ходе войн Давид и Моисей погибли, Аарон был убит в результате междоусобных интриг. Самуил, оставшись единоличным правителем, не только консолидировал Западно-Болгарское царство, но и значительно расширил его территорию за счёт присоединения почти всей Македонии (кроме Фессалоник), Фессалии, Эпира, части Албании и некоторых других областей. В 997 году Самуил провозгласил себя царём.
С 1001 года Византия начала наступление на Западно-Болгарское царство. В 1014 году византийский император Василий II Болгаробойца разгромил болгар у горы Беласица в Родопах. Часть болгарской знати, стремясь сохранить свои владения, перешла на сторону императора. Наследники Самуила (Гавриил Радомир и Иван Владислав) не сумели организовать сопротивления, в 1018 году Западно-Болгарское царство было захвачено Византией.