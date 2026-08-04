ЗАПАДНО-БОЛГАРСКОЕ ЦАРСТВО

ЗАПАДНО-БОЛГАРСКОЕ ЦАРСТВО - феодальное го­су­дар­ст­во с цен­тром в Пре­спе, за­тем в Ох­ри­де.

Воз­ник­ло в 969 году в ре­зуль­та­те вос­ста­ния феодальной зна­ти западных об­лас­тей Бол­га­рии. На­хо­ди­лось под уп­рав­ле­ни­ем ко­ми­то­пу­лов Да­ви­да, Мои­сея, Аа­ро­на и Са­муи­ла (сы­но­вей ко­ми­та (вое­во­ды) Ни­ко­лы), воз­глав­ляв­ших вос­ста­ние. Вос­поль­зо­вав­шись внутренней не­ста­биль­но­стью в Ви­зан­тии , ко­ми­то­пу­лы в 976 году при­сое­ди­ни­ли к Западно-Болгарскому царству зна­чительную часть Северо-Восточной Бол­га­рии (за­хва­че­на Ви­зан­ти­ей в 971 году). В хо­де войн Да­вид и Мои­сей по­гиб­ли, Аа­рон был убит в ре­зуль­та­те меж­до­усоб­ных ин­триг. Са­му­ил, ос­тав­шись еди­но­лич­ным пра­ви­те­лем, не толь­ко кон­со­ли­ди­ро­вал Западно-Болгарское царство, но и зна­чи­тель­но рас­ши­рил его тер­ри­то­рию за счёт при­сое­ди­не­ния поч­ти всей Ма­ке­до­нии (кро­ме Фес­са­ло­ник), Фес­са­лии, Эпи­ра, час­ти Ал­ба­нии и не­ко­то­рых других об­лас­тей. В 997 году Са­му­ил про­воз­гла­сил се­бя ца­рём.

С 1001 года Ви­зан­тия на­ча­ла на­сту­п­ле­ние на Западно-Болгарское царство. В 1014 году ви­зантийский император Ва­си­лий II Бол­га­ро­бой­ца раз­гро­мил бол­гар у го­ры Бе­ла­си­ца в Ро­до­пах. Часть болгарской зна­ти, стре­мясь со­хра­нить свои вла­де­ния, пе­ре­шла на сто­ро­ну им­пе­ра­то­ра. На­след­ни­ки Са­муи­ла (Гав­ри­ил Ра­до­мир и Иван Вла­ди­слав) не су­ме­ли ор­га­ни­зо­вать со­про­тив­ле­ния, в 1018 году Западно-Болгарское царство бы­ло за­хва­че­но Ви­зан­ти­ей.

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