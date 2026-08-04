ЗАПАДНИКИ
ЗАПАДНИКИ - либеральное идейное течение 1840-х - начала 1860-х годов в России.
Начало формироваться в 1839 году, когда сложился московский кружок Т.Н. Грановского. В него входили П.В. Анненков, В.П. Боткин, К.Д. Кавелин, М.Н. Катков, П.Н. Кудрявцев, Н.Х. Кетчер, Е.Ф. Корш, Н.Ф. Павлов, Б.Н. Чичерин. В это время взгляды западников разделяли В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, П.Я. Чаадаев. К западникам были близки И.А. Гончаров, С.М. Соловьёв, И.С. Тургенев, М.Е. Салтыков-Щедрин. После смерти Грановского (1855) московские западники (Боткин, Кетчер, Е.Ф. Кони, Корш, Соловьёв, Чичерин) объединились вокруг писателя А.В. Станкевича. В Санкт-Петербурге в конце 1840-х годов образовалась вторая группа западников, состоявшая из молодых чиновников во главе с Н.А. Милютиным и Д.А. Милютиным. Позже они получили известность как «партия прогресса», или «либеральные бюрократы». Ещё один кружок западников сложился в начале 1850-х годов вокруг переехавшего в Санкт-Петербург К. Д. Кавелина. Многие западники были видными профессорами и публицистами, часто выступали с лекциями и в печати, что способствовало распространению их идей. Выразителями мнений западников были журналы «Московский наблюдатель» (1835-1839), «Отечественные записки» (с 1839), «Русский вестник» (с 1856) и «Атеней» (1858-1859), а также газета «Московские ведомости» (1851-1856).
Термины «западники» и «западничество» возникли в ходе полемики западников со славянофилами и первоначально самими западниками воспринимались как обидные политические клички (в спорах 1840-х годов использовались также прозвища «западные», «европеисты» и «нововеры»).
В политической сфере западники были сторонниками свободы совести, общественного мнения и печати, а также публичности правительственных действий и гласности судопроизводства. По отношению к применению революционного насилия для изменения существовавшего строя первоначально среди западников наметилось два направления - радикальное (в историографии иногда именуется революционно-демократическим), допускавшее использование насилия, и умеренное, для которого было характерно отрицание насильственных способов борьбы с властью и стремление к постепенному преобразованию общества. К первому направлению традиционно относят В.Г. Белинского, А.И. Герцена и Н.П. Огарёва, однако их позиция не всегда была последовательно радикальной. Ко второму направлению принадлежало большинство западников. Разрыв Герцена с западниками (1845) и смерть Белинского (1848) окончательно определили суть идейной позиции западничества как умеренно либерального течения. Большинство западников были монархистами, считали возможным осуществление назревших реформ самим государством.
Западники, так же как и славянофилы, не имели своей организации. До 1845 года, когда между двумя течениями произошёл конфликт, приведший к разрыву отношений между ними, западники и славянофилы воспринимали себя как единое «образованное меньшинство», стремившееся пробудить общество от «умственной апатии». Однако мировоззрение западников резко отличалось от «самобытничества» славянофилов, а также от господствовавшей «официальной народности» теории. Основой мировоззрения западников были идеи европейского Просвещения и немецкой классической философии, признание ведущей роли разума в познании, необходимости философского осмысления при практическом освоении окружающей действительности. Западники считали, что разум позволял познать мир (в том числе и общественные отношения) как систему причинно-следственных связей, в которой действуют познаваемые (хотя порой ещё не познанные) законы, единые для всей живой и неживой природы. Большинство западников придерживались атеистических убеждений.
Западники были противниками крепостного права. Они доказывали преимущества западноевропейской модели общественного устройства, однако они воспринимались ими лишь как ориентир развития, а не предмет слепого подражания. Отстаивали либеральные ценности, прежде всего независимость личности. С точки зрения западников, справедливым могло быть такое общество, в котором созданы все условия для существования и самореализации личности. Поэтому они отвергали характерные для традиционного общества идеи патриархального единства помещиков и крестьян, а также патернализма власти по отношению к подданным.
В сфере экономики западники считали, что государство при минимальном вмешательстве в развитие промышленности, торговли и транспорта должно обеспечивать неприкосновенность собственности.
В центре историософских представлений западников находилось понятие исторического прогресса, который они представляли как цепочку необратимых, качественных изменений отдельных людей и общества в целом от худшего к лучшему. Поэтому западники считали Петра I одним из главных деятелей российской истории, который превратил движение страны по пути прогресса в «правительственную систему». Идеи западничества нашли выражение в созданном К.Д. Кавелиным, С.М. Соловьёвым и Б.Н. Чичериным в 1840-1850-х годах направлении исторической науки, позднее получившем название «государственной школы». Его суть заключалась в утверждении органичности и закономерности российской истории, единства исторического развития России и Запада при сохранении российских национальных особенностей (большая, чем на Западе, роль государства, которая вела к засилью бюрократии и слабому развитию общественной инициативы), в констатации того, что основой отношения государства к обществу был патернализм. По мнению западников, российское государство в форме самодержавия выражало всеобщие интересы, и поэтому именно оно под воздействием общественного мнения, развития просвещения и науки должно было стать инициатором и гарантом ликвидации сословного антагонизма в России и подготовки народа («неразвившейся части человечества») к политическим свободам. Это позволяет многим современным исследователям определять западников как либерально-консервативное идейное течение.
В 1840-х годах пафос выступлений западников был направлен на утверждение превосходства Запада, в 1850-х годах они, как и славянофилы, сосредоточились на размышлениях о путях и способах разрешения проблем, стоявших перед Россией. В конце неудачной для России Крымской войны 1853-1856 годов некоторые западники написали получившие широкую известность записки, в которых констатировали назревший в России кризис, охвативший все стороны жизни общества, и предлагали план необходимых преобразований для выхода из него. В первой из таких записок (1855) Б.Н. Чичерин подверг критике внешнюю политику скончавшегося императора Николая I (которая, по мнению Чичерина, носила экспансионистский характер и привела к войне), показал тесную взаимосвязь военных неудач с «внутренним неустройством государства». К.Д. Кавелин в своей записке, также написанной в 1855 году, видел главную причину отсталости страны в крепостном праве, отмечал его пагубное воздействие на нравственное состояние общества и социальную стабильность, настаивал на необходимости освобождения крестьян с землёй и за «вознаграждение владельцам» (этот принцип лёг в основу крестьянской реформы 1861 года).
В связи с тем, что главная цель западников - отмена крепостного права - была реализована правительством, кружки западников распались в начале 1860-х годов, однако некоторые западники (К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин) продолжали играть видную роль в общественной жизни. Термин «Западники» постепенно утратил конкретность, его стали употреблять применительно к либерально настроенной части интеллигенции.