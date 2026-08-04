ЗАПАДНИКИ

ЗАПАДНИКИ - ли­бе­раль­ное идей­ное те­чение 1840-х - начала 1860-х годов в Рос­сии.

На­ча­ло фор­ми­ро­вать­ся в 1839 году, ко­гда сло­жил­ся московский кру­жок Т.Н. Гра­нов­ско­го. В не­го вхо­ди­ли П.В. Ан­нен­ков, В.П. Бот­кин, К.Д. Ка­ве­лин, М.Н. Кат­ков, П.Н. Куд­ряв­цев, Н.Х. Кет­чер, Е.Ф. Корш, Н.Ф. Пав­лов, Б.Н. Чи­че­рин. В это вре­мя взгля­ды западников раз­де­ля­ли В.Г. Бе­лин­ский, А.И. Гер­цен, Н.П. Ога­рёв , П.Я. Чаа­да­ев. К западникам бы­ли близ­ки И.А. Гон­ча­ров, С.М. Со­ловь­ёв, И.С. Тур­ге­нев, М.Е. Сал­ты­ков-Щед­рин. По­сле смер­ти Гра­нов­ско­го (1855) московские западники (Бот­кин, Кет­чер, Е.Ф. Ко­ни, Корш, Со­ловь­ёв, Чи­че­рин) объ­е­ди­ни­лись во­круг пи­са­те­ля А.В. Стан­ке­ви­ча. В Санкт-Пе­тер­бур­ге в конце 1840-х годов об­ра­зо­ва­лась вто­рая груп­па западников, со­сто­яв­шая из мо­ло­дых чи­нов­ни­ков во гла­ве с Н.А. Ми­лю­ти­ным и Д.А. Ми­лю­ти­ным. Поз­же они по­лу­чи­ли из­вест­ность как «пар­тия про­грес­са», или «ли­бе­раль­ные бю­ро­кра­ты». Ещё один кру­жок западников сло­жил­ся в начале 1850-х годов во­круг пе­ре­ехав­ше­го в Санкт-Пе­тер­бург К. Д. Ка­ве­ли­на. Мно­гие западники бы­ли вид­ны­ми про­фес­со­ра­ми и пуб­ли­ци­ста­ми , час­то вы­сту­па­ли с лек­ция­ми и в пе­ча­ти, что спо­соб­ст­во­ва­ло рас­про­стра­не­нию их идей. Вы­ра­зи­те­ля­ми мне­ний западников бы­ли жур­на­лы «Мо­с­ков­ский на­блю­да­тель» (1835-1839), «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки» (с 1839), «Рус­ский вест­ник» (с 1856) и «Ате­ней» (1858-1859), а так­же газета «Мо­с­ков­ские ве­до­мо­сти» (1851-1856).

Тер­ми­ны «за­пад­ни­ки» и «за­пад­ни­че­ст­во» воз­ник­ли в хо­де по­ле­ми­ки западников со сла­вя­но­фи­ла­ми и пер­во­на­чаль­но са­ми­ми западниками вос­при­ни­ма­лись как обид­ные по­ли­тические клич­ки (в спо­рах 1840-х годов ис­поль­зо­ва­лись так­же про­зви­ща «за­пад­ные», «ев­ро­пеи­сты» и «но­во­ве­ры»).

В по­ли­тической сфе­ре западники бы­ли сто­рон­ни­ка­ми сво­бо­ды со­вес­ти, об­щественного мне­ния и пе­ча­ти, а так­же пуб­лич­но­сти пра­ви­тельственных дей­ст­вий и глас­но­сти су­до­про­из­вод­ст­ва. По от­но­ше­нию к при­ме­не­нию ре­во­люционного на­си­лия для из­ме­не­ния су­ще­ст­во­вав­ше­го строя пер­во­на­чаль­но сре­ди западников на­ме­ти­лось два на­прав­ле­ния - ра­ди­каль­ное (в ис­то­рио­гра­фии ино­гда име­ну­ет­ся ре­во­лю­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ским), до­пус­кав­шее ис­поль­зо­ва­ние на­си­лия, и уме­рен­ное, для ко­то­ро­го бы­ло ха­рак­тер­но от­ри­ца­ние на­сильственных спо­со­бов борь­бы с вла­стью и стрем­ле­ние к по­сте­пен­но­му пре­об­ра­зо­ва­нию об­ще­ст­ва. К пер­во­му на­прав­ле­нию тра­ди­ци­он­но от­но­сят В.Г. Бе­лин­ско­го, А.И. Гер­це­на и Н.П. Ога­рё­ва, од­на­ко их по­зи­ция не все­гда бы­ла по­сле­до­ва­тель­но ра­ди­каль­ной. Ко вто­ро­му на­прав­ле­нию при­над­ле­жа­ло боль­шин­ст­во западников. Раз­рыв Гер­це­на с западниками (1845) и смерть Бе­лин­ско­го (1848) окон­ча­тель­но оп­ре­де­ли­ли суть идей­ной по­зи­ции за­пад­ни­че­ст­ва как уме­рен­но ли­бе­раль­но­го те­че­ния. Боль­шин­ст­во западников бы­ли мо­нар­хи­ста­ми, счи­та­ли воз­мож­ным осу­ще­ст­в­ле­ние на­зрев­ших ре­форм са­мим го­су­дар­ст­вом.

Западники, так же как и сла­вя­но­фи­лы, не име­ли сво­ей ор­га­ни­за­ции. До 1845 года, ко­гда ме­ж­ду дву­мя те­че­ния­ми про­изо­шёл кон­фликт, при­вед­ший к раз­ры­ву от­но­ше­ний ме­ж­ду ни­ми, западники и сла­вя­но­фи­лы вос­при­ни­ма­ли се­бя как еди­ное «об­ра­зо­ван­ное мень­шин­ст­во», стре­мив­шее­ся про­бу­дить об­ще­ст­во от «ум­ст­вен­ной апа­тии». Од­на­ко ми­ро­воз­зре­ние западников рез­ко от­ли­ча­лось от «са­мо­быт­ни­че­ст­ва» сла­вя­но­фи­лов, а так­же от гос­под­ство­вав­шей «офи­ци­аль­ной на­род­но­сти» тео­рии. Ос­но­вой ми­ро­воз­зре­ния западников бы­ли идеи ев­ропейского Про­све­ще­ния и не­мец­кой клас­си­че­ской фи­ло­со­фии, при­зна­ние ве­ду­щей ро­ли ра­зу­ма в по­зна­нии, не­об­хо­ди­мо­сти фи­лософского ос­мыс­ле­ния при прак­тическом ос­вое­нии ок­ру­жаю­щей дей­ст­ви­тель­но­сти. Западники счи­та­ли, что ра­зум по­зво­лял по­знать мир (в том числе и об­щественные от­но­ше­ния) как сис­те­му при­чин­но-след­ст­вен­ных свя­зей, в ко­то­рой дей­ст­ву­ют по­зна­вае­мые (хо­тя по­рой ещё не по­знан­ные) за­ко­ны, еди­ные для всей жи­вой и не­жи­вой при­ро­ды. Боль­шин­ст­во западников при­дер­жи­ва­лись атеи­стических убе­ж­де­ний.

Западники бы­ли про­тив­ни­ка­ми кре­по­ст­но­го пра­ва. Они до­ка­зы­ва­ли пре­иму­ще­ст­ва западноевропейской мо­де­ли об­щественного уст­рой­ст­ва, од­на­ко они вос­при­ни­ма­лись ими лишь как ори­ен­тир раз­ви­тия, а не пред­мет сле­по­го под­ра­жа­ния. От­стаи­ва­ли ли­бе­раль­ные цен­но­сти, пре­ж­де все­го не­за­ви­си­мость лич­но­сти. С точ­ки зре­ния западников, спра­вед­ли­вым мог­ло быть та­кое об­ще­ст­во, в ко­то­ром соз­да­ны все ус­ло­вия для су­ще­ст­во­ва­ния и са­мо­реа­ли­за­ции лич­но­сти. По­это­му они от­вер­га­ли ха­рак­тер­ные для тра­диционного об­ще­ст­ва идеи пат­ри­ар­халь­но­го един­ст­ва по­ме­щи­ков и кре­сть­ян, а так­же па­тер­на­лиз­ма вла­сти по от­но­ше­нию к под­дан­ным.

В сфе­ре эко­но­ми­ки западники счи­та­ли, что го­су­дар­ст­во при ми­нимальном вме­ша­тель­ст­ве в раз­ви­тие про­мыш­лен­но­сти, тор­гов­ли и транс­пор­та долж­но обес­пе­чи­вать не­при­кос­но­вен­ность соб­ст­вен­но­сти.

В цен­тре ис­то­рио­соф­ских пред­став­лений западников на­хо­ди­лось по­ня­тие ис­то­рического про­грес­са, ко­то­рый они пред­став­ля­ли как це­поч­ку не­об­ра­ти­мых, ка­че­ст­вен­ных из­ме­не­ний отдельных лю­дей и об­ще­ст­ва в це­лом от худ­ше­го к луч­ше­му. По­это­му западники счи­та­ли Пет­ра I од­ним из главных дея­те­лей российской ис­то­рии, ко­то­рый пре­вра­тил дви­же­ние стра­ны по пу­ти про­грес­са в «пра­ви­тель­ст­вен­ную сис­те­му». Идеи за­пад­ни­че­ст­ва на­шли вы­ра­же­ние в соз­дан­ном К.Д. Ка­ве­ли­ным, С.М. Со­ловь­ё­вым и Б.Н. Чи­че­ри­ным в 1840-1850-х годах на­прав­ле­нии ис­то­рической нау­ки, позд­нее по­лу­чив­шем название «го­су­дар­ст­вен­ной шко­лы». Его суть за­клю­ча­лась в ут­вер­жде­нии ор­га­нич­но­сти и за­ко­но­мер­но­сти российской ис­то­рии, един­ст­ва ис­то­рического раз­ви­тия Рос­сии и За­па­да при со­хра­не­нии российских национальных осо­бен­но­стей (боль­шая, чем на За­па­де, роль го­су­дар­ст­ва, ко­то­рая ве­ла к за­си­лью бю­ро­кра­тии и сла­бо­му раз­ви­тию об­щественной ини­циа­ти­вы), в кон­ста­та­ции то­го, что ос­но­вой от­но­ше­ния го­су­дар­ст­ва к об­ще­ст­ву был па­тер­на­лизм. По мне­нию западников, российское го­су­дар­ст­во в фор­ме са­мо­дер­жа­вия вы­ра­жа­ло все­об­щие ин­те­ре­сы, и по­это­му имен­но оно под воз­дей­ст­ви­ем об­щественного мне­ния, раз­ви­тия про­све­ще­ния и нау­ки долж­но бы­ло стать ини­циа­то­ром и га­ран­том ли­к­ви­да­ции со­слов­но­го ан­та­го­низ­ма в Рос­сии и под­го­тов­ки на­ро­да («не­раз­вив­шей­ся час­ти че­ло­ве­че­ст­ва») к по­ли­тическим сво­бо­дам. Это по­зво­ля­ет многим современным ис­сле­до­ва­те­лям оп­ре­де­лять западников как ли­бе­раль­но-кон­сер­ва­тив­ное идей­ное те­че­ние.

В 1840-х годах па­фос вы­сту­п­ле­ний западников был на­прав­лен на ут­вер­жде­ние пре­вос­ход­ст­ва За­па­да, в 1850-х годах они, как и сла­вя­но­фи­лы, со­сре­до­то­чи­лись на раз­мыш­ле­ни­ях о пу­тях и спо­со­бах раз­ре­ше­ния про­блем, сто­яв­ших пе­ред Рос­си­ей. В кон­це не­удач­ной для Рос­сии Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов не­ко­то­рые западники на­пи­са­ли по­лу­чив­шие ши­ро­кую из­вест­ность за­пис­ки, в ко­то­рых кон­ста­ти­ро­ва­ли на­зрев­ший в Рос­сии кри­зис, ох­ва­тив­ший все сто­ро­ны жиз­ни об­ще­ст­ва, и пред­ла­га­ли план не­об­хо­ди­мых пре­об­ра­зо­ва­ний для вы­хо­да из не­го. В пер­вой из та­ких за­пи­сок (1855) Б.Н. Чи­че­рин под­верг кри­ти­ке внеш­нюю по­ли­ти­ку скон­чав­ше­го­ся императора Ни­ко­лая I (ко­то­рая, по мне­нию Чи­че­ри­на, но­си­ла экс­пан­сио­ни­ст­ский ха­рак­тер и при­ве­ла к вой­не), по­ка­зал тес­ную взаи­мо­связь во­енных не­удач с «внут­рен­ним не­уст­рой­ст­вом го­су­дар­ст­ва». К.Д. Ка­ве­лин в сво­ей за­пис­ке, так­же на­пи­сан­ной в 1855 году, ви­дел главную при­чи­ну от­ста­ло­сти стра­ны в кре­по­ст­ном пра­ве, от­ме­чал его па­губ­ное воз­дей­ст­вие на нрав­ст­вен­ное со­стоя­ние об­ще­ст­ва и со­ци­аль­ную ста­биль­ность, на­стаи­вал на не­об­хо­ди­мо­сти ос­во­бо­ж­де­ния кре­сть­ян с зем­лёй и за «воз­на­гра­ж­де­ние вла­дель­цам» (этот прин­цип лёг в ос­но­ву кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года).

В свя­зи с тем, что главная цель западников - от­ме­на кре­по­ст­но­го пра­ва - бы­ла реа­ли­зо­ва­на пра­ви­тель­ст­вом, круж­ки западников рас­па­лись в начале 1860-х годов, од­на­ко не­ко­то­рые западники (К.Д. Ка­ве­лин, Б.Н. Чи­че­рин) про­дол­жа­ли иг­рать вид­ную роль в об­щественной жиз­ни. Тер­мин «Западники» по­сте­пен­но ут­ра­тил кон­крет­ность, его ста­ли упо­треб­лять при­ме­ни­тель­но к ли­бе­раль­но на­стро­ен­ной час­ти ин­тел­ли­ген­ции.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)