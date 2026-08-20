ЗАПАДНАЯ САХАРА

ЗАПАДНАЯ САХАРА - тер­ри­то­рия на се­ве­ро-за­па­де Аф­ри­ки.

На за­па­де омы­ва­ет­ся Ат­лан­тиче­ским океаном (дли­на бе­ре­го­вой ли­нии 1110 км). На се­ве­ре при­ле­га­ет к Ма­рок­ко, на се­ве­ро-вос­то­ке гра­ни­чит с Ал­жи­ром , на вос­то­ке и юге - с Мав­ри­та­ни­ей. Площадь 266 тысяч км2. Население 456,3 тысяч человек (2007). Административный центр - Эль-Аюн. Официальный язык - араб­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца – ма­рокканский дир­хам.

При­ро­да

Вдоль вы­ров­нен­но­го по­бе­ре­жья Ат­лан­ти­че­ско­го океана про­тя­ги­ва­ет­ся ак­ку­му­ля­тив­ная при­мор­ская низ­мен­ность, в восточной час­ти рас­по­ло­же­ны воз­вы­шен­ные цо­коль­ные рав­ни­ны с ос­тан­цо­вы­ми мас­си­ва­ми высотой до 681 м. На се­ве­ро-вос­то­ке - от­ро­ги сту­пен­ча­то­го пла­то Драа высотой до 823 м (выс­шая точ­ка Западной Сахары). Зна­чительные пло­ща­ди за­ни­ма­ют мас­си­вы раз­ве­вае­мых пес­ков и дюн­ные гря­ды.

В тек­то­ническом от­но­ше­нии тер­ри­то­рия Западной Сахары рас­по­ло­же­на в северо-западной час­ти Аф­ри­кан­ской плат­фор­мы. Большую часть тер­ри­то­рии на вос­то­ке за­ни­ма­ет до­кем­брий­ский Ре­ги­бат­ский мас­сив; на се­ве­ро-за­па­де рас­по­ло­жен па­лео­зой­ский про­гиб Тин­дуф, на юго-за­па­де - ме­зо­кай­но­зой­ский про­гиб Эль-Аюн. В Западной Сахаре на­хо­дит­ся од­но из круп­ней­ших в Аф­ри­ке ме­сто­ро­ж­де­ний фос­фо­ри­тов Бу-Краа. Зна­чительные за­па­сы же­лез­ных руд; на шель­фе Ат­лан­ти­че­ско­го океана - ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти.

Тро­пический пус­тын­ный кли­мат на по­бе­ре­жье не­сколь­ко смяг­чён влия­ни­ем хо­лод­но­го Ка­нар­ско­го те­че­ния. Сред­не­ме­сяч­ные температуры от 17-20 °С на по­бе­ре­жье до 25-30 °С во внутренних об­лас­тях. Осад­ков в год 50-200 мм, эпи­зо­дические до­ж­ди в ок­тяб­ре - но­яб­ре и мар­те - мае; на по­бе­ре­жье обыч­ны ту­ма­ны. Час­ты пыль­ные бу­ри. Тер­ри­то­рию Западной Сахары пе­ре­се­ка­ют мно­го­численные рус­ла временных во­до­то­ков - уэдов (Са­гия-эль-Хам­ра, Се­баи­е­ра и др.); по­сто­ян­ных рек нет.

Рас­ти­тель­ный по­кров силь­но раз­ре­жен, пред­став­лен главным образом сте­лю­щи­ми­ся зла­ка­ми, на по­бе­ре­жье - сук­ку­лен­та­ми (мо­ло­чаи) и га­ло­фи­та­ми (сар­са­зан, со­лян­ки и др.). Дре­вес­но-кус­тар­ни­ко­вая рас­ти­тель­ность за­ни­ма­ет 3,8% тер­ри­то­рии стра­ны: в оа­зи­сах и в ни­зовь­ях уэдов про­из­ра­ста­ют различные ви­ды ака­ций, пальм и др.

Жи­вот­ный мир обед­нён вслед­ст­вие охо­ты и пе­ре­вы­па­са. Пол­но­стью ис­треб­ле­ны ра­нее оби­тав­шие на тер­ри­то­рии Западной Сахары несколько ви­дов га­зе­лей, ан­ти­ло­па мен­дес (ад­дакс) и др. Из ко­пыт­ных встре­ча­ет­ся га­зель дор­кас, из хищ­ных - обык­но­вен­ный ша­кал, по­ло­са­тая гие­на, фе­нек и др. На по­бе­ре­жье - круп­ные ко­ло­нии пе­ре­лёт­ных ку­ли­ков (крас­но­зо­бик, чер­но­зо­бик, трав­ник, ма­лый ве­ре­тен­ник), мес­та от­ды­ха ро­зо­во­го фла­мин­го.

На­се­ле­ние. Ре­ли­гия

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния со­став­ля­ют ара­бы- мав­ры , го­во­ря­щие на диа­лек­те ха­са­ния, большая часть ко­то­рых от­но­сит­ся к общ­но­сти сах­ра­ви; есть так­же ре­гей­бат, другие бе­ду­ин­ские груп­пы и пе­ре­се­лен­цы из Ма­рок­ко. Бер­бе­ры со­став­ля­ют около 17%.

Ис­по­ве­ду­ет­ся ис­лам сун­нит­ско­го на­прав­ле­ния ма­ли­кит­ско­го маз­ха­ба. Влия­тель­но так­же су­фий­ское брат­ст­во ка­ди­рийя. Ка­то­ли­цизм рас­про­стра­нён в сре­де не­мно­го­чис­лен­но­го испанского и французского на­се­ле­ния; име­ют­ся про­тес­тант­ские и иу­даи­ст­ские об­щи­ны.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Древ­ней­шие ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки на тер­ри­то­рии Западной Сахары от­но­сят­ся к атер­ской куль­ту­ре. Нео­ли­ти­че­ские куль­ту­ры близки другим культурам Северной Африки, с которыми связывают пред­ков бер­бе­ров. По­сле за­вое­ва­ния ара­ба­ми Западная Сахара вхо­ди­ла в со­став различных го­су­дарств северо-западной Аф­ри­ки - Га­ны, дер­жав Аль­мо­ра­ви­дов и Аль­мо­ха­дов. По за­пад­но­са­хар­ско­му по­бе­ре­жью Ат­лан­ти­ки про­ле­гал круп­ный ка­ра­ван­ный путь Мар­ра­кеш – Том­бук­ту. Ис­ла­ми­за­ция и ара­би­за­ция на­се­ле­ния Западной Сахары уси­ли­лись по­сле втор­же­ния в Маг­риб бе­дуи­нов маа­киль (ба­ну ха­сан и др.), дос­тиг­ших пре­де­лов современной Западной Сахары в XIV-XV веках.

Ев­ропейская экс­пан­сия на тер­ри­то­рии Западной Сахары на­ча­лась в XV веке, ко­гда пор­ту­галь­цы со­з­да­ли на её по­бе­ре­жье (на­зван­ном ими Рио-де-Оро) свои опор­ные пунк­ты, главным образом для вы­во­за чер­но­ко­жих ра­бов и зо­ло­та. С начала XVI века в Западной Сахаре не­од­но­крат­но пы­та­лись ут­вер­дить­ся ис­пан­цы, од­на­ко испанский про­тек­то­рат над при­бреж­ной ча­стью Западной Сахары был ус­та­нов­лен толь­ко по ре­ше­нию Бер­лин­ской кон­фе­рен­ции 18841885 годов . Гра­ни­цы Рио-де-Оро оп­ре­де­ля­лись фран­ко-испанским со­гла­ше­ни­ем 1900 года; по фран­ко-испанским со­гла­ше­ни­ям 1904 и 1912 годов Ис­па­ния при­сое­ди­ни­ла к Рио-де-Оро тер­ри­то­рию к се­ве­ру от м. Бо­ха­дор (ны­не Бу­ж­дур): Са­гия-эль-Хам­ра и южную часть Ма­рок­ко (так называемое Ис­пан­ское Южное Ма­рок­ко). За­хват тер­ри­то­рии Западной Сахары Ис­па­ния за­вер­ши­ла лишь к 1934 году.

По­сле об­ре­те­ния Ма­рок­ко не­за­ви­си­мо­сти (1956) его пра­ви­тель­ст­во зая­ви­ло о пре­тен­зи­ях на Западную Сахару. В 1958 году Ис­па­ния со­гла­си­лась на вос­со­еди­не­ние Ис­пан­ско­го Южного Ма­рок­ко с ко­ро­лев­ст­вом Ма­рок­ко. Западная Сахара бы­ла объ­яв­ле­на африканской за­мор­ской про­вин­ци­ей Ис­па­нии (Испанская Са­ха­ра); в 1961 году на её тер­ри­то­рию бы­ло рас­про­стра­не­но дей­ст­вие испанских за­ко­нов. В 1960 году по­лу­чив­шая не­за­ви­си­мость Мав­ри­та­ния по­тре­бо­ва­ла пе­ре­да­чи ей Западной Сахары; од­но­вре­мен­но ак­ти­ви­зи­ро­ва­лось ос­во­бо­дительное дви­же­ние ме­ст­но­го на­се­ле­ния. В 1963 году в северной час­ти Западной Сахары бы­ло раз­ве­да­но круп­ное мес­то­ро­ж­де­ние фос­форитов Бу-Краа, что при­ве­ло к обо­ст­ре­нию за­пад­но­са­хар­ско­го во­про­са. В декабре 1965 года Ге­не­раль­ная Ас­самб­лея ООН при­зва­ла пра­ви­тель­ст­во Ис­па­нии не­мед­лен­но при­нять ме­ры по де­ко­ло­ни­за­ции тер­ри­то­рии и ор­га­ни­зо­вать под кон­тро­лем ООН ре­фе­рен­дум с це­лью обес­пе­чить на­ро­ду Западной Сахары не­об­хо­ди­мые ус­ло­вия для са­мо­оп­ре­де­ле­ния.

В мае 1973 года сто­рон­ни­ки не­за­ви­си­мо­сти Западной Сахары соз­да­ли Народный фронт за ос­во­бо­ж­де­ние Са­гия-эль-Хам­ра и Рио-де-Оро (Фронт ПОЛИСАРИО), раз­вер­нув­ший при во­енно-по­ли­тической под­держ­ке Ал­жи­ра пар­ти­зан­скую вой­ну. В 1974 году Ис­па­ния со­гла­си­лась на про­ве­де­ние ре­фе­рен­ду­ма о судь­бе Западной Сахары, про­тив че­го вы­сту­пи­ли Ма­рок­ко и Мав­ри­та­ния, счи­тав­шие се­бя ис­то­ри­че­ски и эт­ни­че­ски свя­зан­ны­ми с этой тер­ри­то­ри­ей. По ре­ше­нию Ге­не­раль­ной Ас­самб­леи ООН во­прос был пе­ре­дан на рас­смот­ре­ние Ме­ж­ду­народного су­да в Гаа­ге.

В октябре 1975 года Ме­ж­ду­народный суд при­знал, что к мо­мен­ту по­яв­ле­ния ис­пан­цев в Западной Сахаре она не яв­ля­лась «ни­чей­ной тер­ри­то­ри­ей» (terra nullius), и удо­сто­ве­рил су­ще­ст­во­ва­ние ис­то­рических, гео­гра­фических и эт­нических свя­зей ме­ст­ных пле­мён как с Ма­рок­ко, так и с пле­ме­на­ми Мав­ри­та­нии. Од­но­вре­мен­но Ме­ж­ду­народный суд от­ме­тил, что эти свя­зи не мо­гут пре­пят­ст­во­вать реа­ли­за­ции пра­ва на­се­ле­ния Западной Сахары на са­мо­оп­ре­де­ле­ние. Од­на­ко уже в но­ябре 1975 года Ис­па­ния, Ма­рок­ко и Мав­ри­та­ния за­клю­чи­ли со­гла­ше­ние о пе­ре­да­че Западной Сахары под временное управ­ле­ние Ма­рок­ко и Мав­ри­та­нии (Са­гия-эль-Хам­ра – Ма­рок­ко; Рио-де-Оро – Мав­ри­та­нии).

По­сле вы­во­да испанской ар­мии в Западную Сахару всту­пи­ли ма­рокканские и мав­ри­тан­ские вой­ска. Фронт ПОЛИСАРИО ока­зал им ак­тив­ное со­про­тив­ле­ние и 28 февраля 1976 года объ­я­вил о соз­да­нии Са­хар­ской Арабской Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки (САДР). В ре­зуль­та­те бое­вых дей­ст­вий часть на­се­ле­ния по­ки­ну­ла тер­ри­то­рию Западной Сахары и рас­се­ли­лась близ г. Тин­дуф в Ал­жи­ре. В ус­ло­ви­ях рез­ко­го обо­ст­ре­ния во­ен­но-по­ли­тической об­ста­нов­ки в Маг­ри­бе в конце 1970-х годов Мав­ри­та­ния от­ка­за­лась от пре­тен­зий на Западную Сахару и вы­ве­ла с её тер­ри­то­рии свои вой­ска и ад­ми­ни­ст­ра­цию (август 1979 года). Часть Западной Сахары, на­хо­див­шая­ся ра­нее под кон­тро­лем Мав­ри­та­нии, бы­ла не­мед­лен­но за­ня­та во­оруженными си­ла­ми Ма­рок­ко, пра­ви­тель­ст­во ко­то­ро­го объ­я­ви­ло всю Западную Сахару ча­стью ма­рокканской тер­ри­то­рии.

На про­тя­же­нии 1980-1990-х годов об­ста­нов­ка в Западной Сахаре ос­та­ва­лась на­пря­жён­ной. За эти го­ды ма­рок­кан­цам уда­лось при по­мо­щи различных мер, в том числе со­ору­же­ния так называемых стен безо­пас­но­сти про­тя­жён­но­стью свыше 3200 км и ус­та­нов­ки мин­ных по­лей, ог­ра­ни­чить раз­мах ак­тив­но­сти от­ря­дов ПОЛИСАРИО. В Западной Сахаре по­сто­ян­но на­хо­ди­лись до 100 тысяч ма­рокканских во­ен­но­служа­щих и пла­но­мер­но про­во­ди­лись ме­ро­прия­тия по ос­вое­нию тер­ри­то­рии (со­з­да­ние хо­зяйственной ин­фра­струк­ту­ры, жи­лищ­ное строи­тель­ст­во и т.д.). Фронт ПОЛИСАРИО, од­на­ко, про­дол­жал борь­бу. В 1982 году САДР бы­ла при­ня­та в ОАЕ (в 1984 году в знак про­тес­та про­тив ре­ше­ния этой ор­га­ни­за­ции Ма­рок­ко вы­шло из её со­ста­ва). В 1991 году при по­сред­ни­че­ст­ве ООН ме­ж­ду Ма­рок­ко и ПОЛИСАРИО бы­ло дос­тиг­ну­то со­гла­ше­ние о пре­кра­ще­нии ог­ня; на­ча­ла ра­бо­ту Мис­сия ООН по ор­га­ни­за­ции ре­фе­рен­ду­ма в Западной Сахаре (МИНУРСО). К началу XXI века раз­ра­бо­тан ряд пла­нов про­ве­де­ния ре­фе­рен­ду­ма по во­про­су о бу­ду­щем ста­ту­се Западной Сахары. Со­гла­ше­ние о пре­кра­ще­нии ог­ня со­хра­ня­ет си­лу, но не­ред­ко на­ру­ша­ет­ся. В феврале 2006 года ко­роль Ма­рок­ко Му­хам­мед VI вы­дви­нул про­ект за­пад­но­са­хар­ской ав­то­но­мии, од­на­ко ка­те­го­ри­че­ски от­верг пер­спек­тивы ре­фе­рен­ду­ма, мо­гу­ще­го при­вес­ти к не­за­ви­си­мо­сти За­пад­ной Са­ха­ры.

Ру­ко­во­дство Российской Федерации по­сле­до­ва­тель­но вы­сту­па­ет за ско­рей­шее по­ли­тическое ре­ше­ние за­пад­но­са­хар­ской про­бле­мы без иностранного вме­ша­тель­ст­ва с учё­том ин­те­ре­сов без­опас­но­сти всех стран ре­гио­на.

Хо­зяй­ст­во

Ос­но­ва эко­но­ми­ки - до­бы­ча фос­фо­ри­тов (около 2 млн т в год; ме­сто­ро­ж­де­ние Бу-Краа). Транс­пор­ти­ров­ка фос­фо­ри­тов осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по ка­нат­ной до­ро­ге (110 км) Бу-Краа – Эль-Аюн. Про­изводство элек­тро­энер­гии (на не­боль­ших ТЭС) 85 млн кВт-ч, по­треб­ле­ние 79,1 млн кВт-ч (2004). Зем­ле­де­лие рас­про­стра­не­но толь­ко в оа­зи­сах. Пре­об­ла­да­ют на­ту­раль­ные хо­зяй­ст­ва. Вы­ра­щи­ва­ют­ся яч­мень, пше­ни­ца, про­со, фрук­ты, ово­щи, рас­про­стра­не­на фи­ни­ко­вая паль­ма. Ко­че­вые пле­ме­на раз­во­дят верб­лю­дов (около 100 тыс. го­лов), коз и овец (свыше 200 тыс. го­лов). Ры­бо­лов­ст­во (еже­год­ный улов - около 4-5 тыс. т).

Транс­порт­ная сеть раз­ви­та сла­бо. Же­лез­ных до­рог нет. Про­тя­жён­ность ав­то­до­рог около 6,2 тысяч км, в том числе с твёр­дым по­кры­ти­ем 1,8 тысяч км (начало 2000-х годов). Главная ав­то­стра­да: Эль-Аюн–Тар­фая (Ма­рок­ко) – Ага­дир (Ма­рок­ко). 3 аэ­ро­пор­та с твёр­дым по­кры­ти­ем взлёт­но-по­са­доч­ной по­ло­сы. Морские пор­ты в Эль-Аю­не, Бу­ж­ду­ре, Дах­ле. Экс­порт фос­фо­ри­тов (62% стои­мо­сти), ско­та, шкур, шер­сти; им­порт неф­те­про­дук­тов, про­до­воль­ст­вия, промышленных то­ва­ров.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)