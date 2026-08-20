ЗАПАДНАЯ САХАРА
ЗАПАДНАЯ САХАРА - территория на северо-западе Африки.
На западе омывается Атлантическим океаном (длина береговой линии 1110 км). На севере прилегает к Марокко, на северо-востоке граничит с Алжиром, на востоке и юге - с Мавританией. Площадь 266 тысяч км2. Население 456,3 тысяч человек (2007). Административный центр - Эль-Аюн. Официальный язык - арабский. Денежная единица – марокканский дирхам.
Природа
Вдоль выровненного побережья Атлантического океана протягивается аккумулятивная приморская низменность, в восточной части расположены возвышенные цокольные равнины с останцовыми массивами высотой до 681 м. На северо-востоке - отроги ступенчатого плато Драа высотой до 823 м (высшая точка Западной Сахары). Значительные площади занимают массивы развеваемых песков и дюнные гряды.
В тектоническом отношении территория Западной Сахары расположена в северо-западной части Африканской платформы. Большую часть территории на востоке занимает докембрийский Регибатский массив; на северо-западе расположен палеозойский прогиб Тиндуф, на юго-западе - мезокайнозойский прогиб Эль-Аюн. В Западной Сахаре находится одно из крупнейших в Африке месторождений фосфоритов Бу-Краа. Значительные запасы железных руд; на шельфе Атлантического океана - месторождения нефти.
Тропический пустынный климат на побережье несколько смягчён влиянием холодного Канарского течения. Среднемесячные температуры от 17-20 °С на побережье до 25-30 °С во внутренних областях. Осадков в год 50-200 мм, эпизодические дожди в октябре - ноябре и марте - мае; на побережье обычны туманы. Часты пыльные бури. Территорию Западной Сахары пересекают многочисленные русла временных водотоков - уэдов (Сагия-эль-Хамра, Себаиера и др.); постоянных рек нет.
Растительный покров сильно разрежен, представлен главным образом стелющимися злаками, на побережье - суккулентами (молочаи) и галофитами (сарсазан, солянки и др.). Древесно-кустарниковая растительность занимает 3,8% территории страны: в оазисах и в низовьях уэдов произрастают различные виды акаций, пальм и др.
Животный мир обеднён вследствие охоты и перевыпаса. Полностью истреблены ранее обитавшие на территории Западной Сахары несколько видов газелей, антилопа мендес (аддакс) и др. Из копытных встречается газель доркас, из хищных - обыкновенный шакал, полосатая гиена, фенек и др. На побережье - крупные колонии перелётных куликов (краснозобик, чернозобик, травник, малый веретенник), места отдыха розового фламинго.
Население. Религия
Большинство населения составляют арабы-мавры, говорящие на диалекте хасания, большая часть которых относится к общности сахрави; есть также регейбат, другие бедуинские группы и переселенцы из Марокко. Берберы составляют около 17%.
Исповедуется ислам суннитского направления маликитского мазхаба. Влиятельно также суфийское братство кадирийя. Католицизм распространён в среде немногочисленного испанского и французского населения; имеются протестантские и иудаистские общины.
Исторический очерк
Древнейшие археологические памятники на территории Западной Сахары относятся к атерской культуре. Неолитические культуры близки другим культурам Северной Африки, с которыми связывают предков берберов. После завоевания арабами Западная Сахара входила в состав различных государств северо-западной Африки - Ганы, держав Альморавидов и Альмохадов. По западносахарскому побережью Атлантики пролегал крупный караванный путь Марракеш – Томбукту. Исламизация и арабизация населения Западной Сахары усилились после вторжения в Магриб бедуинов маакиль (бану хасан и др.), достигших пределов современной Западной Сахары в XIV-XV веках.
Европейская экспансия на территории Западной Сахары началась в XV веке, когда португальцы создали на её побережье (названном ими Рио-де-Оро) свои опорные пункты, главным образом для вывоза чернокожих рабов и золота. С начала XVI века в Западной Сахаре неоднократно пытались утвердиться испанцы, однако испанский протекторат над прибрежной частью Западной Сахары был установлен только по решению Берлинской конференции 18841885 годов. Границы Рио-де-Оро определялись франко-испанским соглашением 1900 года; по франко-испанским соглашениям 1904 и 1912 годов Испания присоединила к Рио-де-Оро территорию к северу от м. Бохадор (ныне Буждур): Сагия-эль-Хамра и южную часть Марокко (так называемое Испанское Южное Марокко). Захват территории Западной Сахары Испания завершила лишь к 1934 году.
После обретения Марокко независимости (1956) его правительство заявило о претензиях на Западную Сахару. В 1958 году Испания согласилась на воссоединение Испанского Южного Марокко с королевством Марокко. Западная Сахара была объявлена африканской заморской провинцией Испании (Испанская Сахара); в 1961 году на её территорию было распространено действие испанских законов. В 1960 году получившая независимость Мавритания потребовала передачи ей Западной Сахары; одновременно активизировалось освободительное движение местного населения. В 1963 году в северной части Западной Сахары было разведано крупное месторождение фосфоритов Бу-Краа, что привело к обострению западносахарского вопроса. В декабре 1965 года Генеральная Ассамблея ООН призвала правительство Испании немедленно принять меры по деколонизации территории и организовать под контролем ООН референдум с целью обеспечить народу Западной Сахары необходимые условия для самоопределения.
В мае 1973 года сторонники независимости Западной Сахары создали Народный фронт за освобождение Сагия-эль-Хамра и Рио-де-Оро (Фронт ПОЛИСАРИО), развернувший при военно-политической поддержке Алжира партизанскую войну. В 1974 году Испания согласилась на проведение референдума о судьбе Западной Сахары, против чего выступили Марокко и Мавритания, считавшие себя исторически и этнически связанными с этой территорией. По решению Генеральной Ассамблеи ООН вопрос был передан на рассмотрение Международного суда в Гааге.
В октябре 1975 года Международный суд признал, что к моменту появления испанцев в Западной Сахаре она не являлась «ничейной территорией» (terra nullius), и удостоверил существование исторических, географических и этнических связей местных племён как с Марокко, так и с племенами Мавритании. Одновременно Международный суд отметил, что эти связи не могут препятствовать реализации права населения Западной Сахары на самоопределение. Однако уже в ноябре 1975 года Испания, Марокко и Мавритания заключили соглашение о передаче Западной Сахары под временное управление Марокко и Мавритании (Сагия-эль-Хамра – Марокко; Рио-де-Оро – Мавритании).
После вывода испанской армии в Западную Сахару вступили марокканские и мавританские войска. Фронт ПОЛИСАРИО оказал им активное сопротивление и 28 февраля 1976 года объявил о создании Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР). В результате боевых действий часть населения покинула территорию Западной Сахары и расселилась близ г. Тиндуф в Алжире. В условиях резкого обострения военно-политической обстановки в Магрибе в конце 1970-х годов Мавритания отказалась от претензий на Западную Сахару и вывела с её территории свои войска и администрацию (август 1979 года). Часть Западной Сахары, находившаяся ранее под контролем Мавритании, была немедленно занята вооруженными силами Марокко, правительство которого объявило всю Западную Сахару частью марокканской территории.
На протяжении 1980-1990-х годов обстановка в Западной Сахаре оставалась напряжённой. За эти годы марокканцам удалось при помощи различных мер, в том числе сооружения так называемых стен безопасности протяжённостью свыше 3200 км и установки минных полей, ограничить размах активности отрядов ПОЛИСАРИО. В Западной Сахаре постоянно находились до 100 тысяч марокканских военнослужащих и планомерно проводились мероприятия по освоению территории (создание хозяйственной инфраструктуры, жилищное строительство и т.д.). Фронт ПОЛИСАРИО, однако, продолжал борьбу. В 1982 году САДР была принята в ОАЕ (в 1984 году в знак протеста против решения этой организации Марокко вышло из её состава). В 1991 году при посредничестве ООН между Марокко и ПОЛИСАРИО было достигнуто соглашение о прекращении огня; начала работу Миссия ООН по организации референдума в Западной Сахаре (МИНУРСО). К началу XXI века разработан ряд планов проведения референдума по вопросу о будущем статусе Западной Сахары. Соглашение о прекращении огня сохраняет силу, но нередко нарушается. В феврале 2006 года король Марокко Мухаммед VI выдвинул проект западносахарской автономии, однако категорически отверг перспективы референдума, могущего привести к независимости Западной Сахары.
Руководство Российской Федерации последовательно выступает за скорейшее политическое решение западносахарской проблемы без иностранного вмешательства с учётом интересов безопасности всех стран региона.
Хозяйство
Основа экономики - добыча фосфоритов (около 2 млн т в год; месторождение Бу-Краа). Транспортировка фосфоритов осуществляется по канатной дороге (110 км) Бу-Краа – Эль-Аюн. Производство электроэнергии (на небольших ТЭС) 85 млн кВт-ч, потребление 79,1 млн кВт-ч (2004). Земледелие распространено только в оазисах. Преобладают натуральные хозяйства. Выращиваются ячмень, пшеница, просо, фрукты, овощи, распространена финиковая пальма. Кочевые племена разводят верблюдов (около 100 тыс. голов), коз и овец (свыше 200 тыс. голов). Рыболовство (ежегодный улов - около 4-5 тыс. т).
Транспортная сеть развита слабо. Железных дорог нет. Протяжённость автодорог около 6,2 тысяч км, в том числе с твёрдым покрытием 1,8 тысяч км (начало 2000-х годов). Главная автострада: Эль-Аюн–Тарфая (Марокко) – Агадир (Марокко). 3 аэропорта с твёрдым покрытием взлётно-посадочной полосы. Морские порты в Эль-Аюне, Буждуре, Дахле. Экспорт фосфоритов (62% стоимости), скота, шкур, шерсти; импорт нефтепродуктов, продовольствия, промышленных товаров.