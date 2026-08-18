ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальальная еди­ни­ца в центральной час­ти РСФСР .

Об­ра­зо­ва­на 14 января 1929 года. В её со­став во­шли: Брян­ская и Смо­лен­ская гу­бер­нии, Мят­лев­ский, Спас-Де­мен­ский, Су­хи­нич­ский уез­ды Ка­луж­ской губернии, часть Мо­жай­ско­го уезда Мо­с­ков­ской губернии, Ос­таш­ков­ский и Ржев­ский уез­ды, час­ти Но­во­торж­ско­го и Твер­ско­го уез­дов Твер­ской губернии, а так­же часть Ор­лов­ско­го округа и весь Ве­ли­ко­луц­кий округ Ле­нин­град­ской области. Административный центр - г. Смо­ленск.

Площадь 163,8 тысяч км2 (1930). Население 6778 тысяч человек (1930), в основном рус­ские (94%), ук­ра­ин­цы (2%), ев­реи (1,5%), бе­ло­ру­сы (1,2%).

Пред­при­ятия (1931): ма­ши­но­строи­тель­ные (Бе­жец­кий па­ро­во­зо- и ва­го­но­строи­тель­ный, Лю­ди­нов­ский ло­ко­мо­би­ле­строи­тель­ный, Твер­ской ва­го­но­строи­тель­ный, Брян­ский ма­ши­но­строи­тель­ный за­во­ды и др.), тек­стиль­ные (109 за­во­дов по пе­ре­ра­бот­ке льна; Клин­цов­ский су­кон­ный ком­би­нат, Яр­цев­ская фаб­ри­ка и др.), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щие (114 ле­со­пиль­ных за­во­дов) и пр. Брян­ская элек­тро­стан­ция (1931).

В 1932 году в Западной области 7 ву­зов, 17 те­ат­ров, 311 биб­лио­тек, 21 му­зей.

29 января 1935 года Ве­ли­ко­луц­кий окрург Западной области во­шёл в со­став об­ра­зо­ван­ной Ка­ли­нин­ской области.

27 сентября 1937 года Западная область уп­разд­не­на, её тер­ри­то­рия раз­де­ле­на ме­ж­ду Смо­лен­ской об­ла­стью и Ор­лов­ской об­ла­стью .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)