ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальальная единица в центральной части РСФСР.
Образована 14 января 1929 года. В её состав вошли: Брянская и Смоленская губернии, Мятлевский, Спас-Деменский, Сухиничский уезды Калужской губернии, часть Можайского уезда Московской губернии, Осташковский и Ржевский уезды, части Новоторжского и Тверского уездов Тверской губернии, а также часть Орловского округа и весь Великолуцкий округ Ленинградской области. Административный центр - г. Смоленск.
Площадь 163,8 тысяч км2 (1930). Население 6778 тысяч человек (1930), в основном русские (94%), украинцы (2%), евреи (1,5%), белорусы (1,2%).
Предприятия (1931): машиностроительные (Бежецкий паровозо- и вагоностроительный, Людиновский локомобилестроительный, Тверской вагоностроительный, Брянский машиностроительный заводы и др.), текстильные (109 заводов по переработке льна; Клинцовский суконный комбинат, Ярцевская фабрика и др.), деревообрабатывающие (114 лесопильных заводов) и пр. Брянская электростанция (1931).
В 1932 году в Западной области 7 вузов, 17 театров, 311 библиотек, 21 музей.
29 января 1935 года Великолуцкий окрург Западной области вошёл в состав образованной Калининской области.
27 сентября 1937 года Западная область упразднена, её территория разделена между Смоленской областью и Орловской областью.
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