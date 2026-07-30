ЗAПАДНАЯ БЕЛОРУССИЯ

Западная Белоруссия — часть белорусских земель, входивших от Разделов Речи Посполитой и до 1917 в состав Российской империи.

Часть, отошедшая по Рижскому мирному договору 1921 , закончившему Советско-польскую войну , к Польше и остававшаяся в ее составе до 1939. Население З. Б. составляло 4 млн человек, из них считали себя белорусами 67 %, поляками — свыше 12 %, евреями — 9 %, украинцами — свыше 5 %, литовцами — 3 %, русскими — 2 %. В сентябре 1921 на территории З. Б. были созданы Новогрудское и Полесское воеводства, белорусами было частично населено и спорное с Литвой Виленское воеводство. Конституция Польши 1921 гарантировала автономные права для национальных меньшинств, в том числе и белорусов, но в июне 1922 польский сейм отклонил идею введения территориальной автономии в восточных областях, в том числе в З. Б. 14 марта 1923 Совет послов Антанты санкционировал передачу Польше всех отошедших к ней по Рижскому миру территорий. После этого началась колонизация земель З. Б. польскими землевладельцами (осадниками), которые получали по 10—45 га земли. З. Б. была преимущественно аграрным регионом, более половины земли принадлежало 1 % землевладельцев, остальные владели участками в среднем по 7 га. Из 2 тыс. предприятий лишь на 20 % работало более 20 человек.

В 1921—1924 в З. Б. было открыто более 400 белорусских школ и 3 учительские семинарии, с 1924 началась полонизация белорусской школы. Количество легальных белорусских периодических изданий сократилось в 1927—1930 с 23 до 12. В З. Б. действовали различные политические и общественные организации, в том числе белорусские. В середине 1920-х росло влияние подпольной Коммунистической партии Западной Белоруссии (КПЗБ), к которой в 1923 присоединилось левое крыло Белорусской партии социалистов-революционеров. Под влиянием КПЗБ в 1925—1930 действовали Белорусская крестьянско-рабочая громада, а затем клуб «Змаганне», представленные в польском сейме. С 1934 противники правящего режима, в том числе коммунисты, деятели белорусского и украинского национальных движений интернировались в концентрационный лагерь Берёза-Картузская, созданный на территории З. Б.; в 1938 КПЗБ была ликвидирована. До 1939 из З. Б. эмигрировало свыше 97 тыс. человек.

В сентябре 1939 З. Б. в соответствии с секретными статьями Договора о ненападении между Германией и СССР была занята советскими войсками. 28 сентября 1939 был заключен Советско-германский договор о дружбе и границе , по которому территория З. Б. отошла к СССР. 22 октября 1939 на выборах в Народное собрание подавляющее большинство населения проголосовало за просоветских кандидатов. Депутаты Народного собрания, заседавшего 28—30 октября 1939, проголосовали за воссоединение З. Б. с Белорусской ССР (состоялось 2 ноября 1939). В декабре 1939 на территории З. Б. были образованы Барановичская, Белостоцкая, Брестская, Вилейская и Пинская области. В З. Б. прошли преобразования, направленные на интеграцию региона в социально-экономическую систему СССР, были конфискованы и распределены между крестьянами помещичьи земли, начались национализация и коллективизация.

Лит.: Беларусь: Народ. Государство. Минск, 2009; Беларусь: страницы истории. Минск, 2011; Борисёнок Ю. А. На крутых поворотах белорусской истории: общество и государство между Польшей и Россией. М., 2013; Брыгадзін П. І. Паміж Усходам і Захадам: Станаўленне дзяржаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917—1939 гг.). Минск, 2003; Данилович В. В. Продвижение коммунистического влияния в Западной Беларуси («Змаганне») // Историческое пространство. Проблемы истории стран СНГ. 2007. № 2; Чигринов П. Г. Белорусская история. Минск, 2010.