ЗАНЗИБАР ГОРОД
ЗАНЗИБАР - город в Танзании, административный центр области Занзибар и Пемба.
Население 441,7 тысяч человек (2007 год). Расположен на западном берегу острова Занзибар, в естественной гавани Занзибарского пролива Индийского океана. Узел автодорог. Морской порт (грузооборот около 250 тысяч тонн в год; вывоз пряностей, копры, цитрусовых). Международный аэропорт.
Основан в XVI веке. С 1832 года столица султаната Оман, с 1861 года султаната Занзибар. До конца XIX века центр работорговли. С 1964 года в составе Танзании.
Большая часть города застроена домами арабского типа из известняка, которые образуют лабиринт узких улиц. Имеются мечети базиликального типа с крышами на рядах стрельчатых и фестончатых арок. Двух-, трехэтажные жилые дома с плоскими перекрытиями, смыкающиеся торцами, располагаются вокруг квадратных двориков; фасады оживлены расписными ставнями или решётками, резными двустворчатыми дверьми с символическими изображениями рыбы, лотоса и цепей; декор дополняют кованые шляпки гвоздей. Сохранились арабский форт, спланированный в виде трапеции с 4 круглыми башнями (1710 год), дворец арабских правителей Бейт-эль-Аджаиб (1883; с 2001 музей «Дом чудес»). Среди построек в европейских стилях: псевдоготическая англиканская церковь (1873–79, архитектор Дж. Синклер), псевдоренессансный костёл (конец XIX века, архитектор М. Беранжье). Во второй половине XIX века возник пригород Нгамбо, застроенный хижинами из жердей, обмазанных глиной, с крышами из пальмовых листьев. С 1964 года началось строительство новых жилых районов с участием архитекторов и строителей из ГДР. Создан проект реконструкции Занзибара (1968, инженер Х. Шольц). Историческая часть города, так называемый Стон-Таун, включена в список Всемирного наследия.
Институт морских наук (1950) университета Дар-эс-Салам; университет (1998). Национальный архив (1956), сельскохозяйственная библиотека. Музей правительства (1925), включает музеи естественной истории и археологии острова Занзибар (1925) и истории султаната Занзибар (1994). Дом Д. Ливингстона (1866). Предприятия пищевой, кожевенно-обувной промышленности, производство гвоздичного и кокосового масел, мыла и других. Кустарные промыслы. К северу от города – руины дворцового комплекса Марухуби (конец XIX века) и дворца Мтони (1840).