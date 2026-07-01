ЗАНЗИБАР ГОРОД

ЗАНЗИБАР - го­род в Тан­за­нии, административный центр об­лас­ти Зан­зи­бар и Пем­ба.

Население 441,7 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на западном бе­ре­гу острова Зан­зи­бар, в ес­тественной га­ва­ни Зан­зи­бар­ско­го пролива Ин­дий­ско­го океана. Узел ав­то­до­рог. Морской порт (гру­зо­обо­рот около 250 тысяч тонн в год; вы­воз пря­но­стей, коп­ры, цит­ру­со­вых). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в XVI веке. С 1832 года сто­ли­ца сул­та­на­та Оман, с 1861 года сул­та­на­та Зан­зи­бар. До конца XIX века центр ра­бо­тор­гов­ли. С 1964 года в со­ста­ве Тан­за­нии.

Боль­шая часть го­ро­да за­строе­на до­ма­ми арабского ти­па из из­вест­ня­ка, ко­то­рые об­ра­зу­ют ла­би­ринт уз­ких улиц. Име­ют­ся ме­че­ти ба­зи­ли­каль­но­го ти­па с кры­ша­ми на ря­дах стрель­ча­тых и фес­тон­ча­тых арок. Двух-, трехэтаж­ные жи­лые до­ма с пло­ски­ми пе­ре­кры­тия­ми, смы­каю­щие­ся тор­ца­ми, рас­по­ла­га­ют­ся во­круг квад­рат­ных дво­ри­ков; фа­са­ды ожив­ле­ны рас­пис­ны­ми став­ня­ми или ре­шёт­ка­ми, рез­ны­ми дву­створ­ча­ты­ми дверь­ми с сим­во­лическими изо­бра­же­ния­ми ры­бы, ло­то­са и це­пей; де­кор до­пол­ня­ют ко­ва­ные шляп­ки гвоз­дей. Со­хра­ни­лись арабский форт, спла­ни­ро­ван­ный в ви­де тра­пе­ции с 4 круг­лы­ми баш­ня­ми (1710 год), дво­рец арабских пра­ви­те­лей Бейт-эль-Ад­жа­иб (1883; с 2001 му­зей «Дом чу­дес»). Сре­ди по­стро­ек в ев­ропейских сти­лях: псев­до­го­тическая анг­ли­кан­ская цер­ковь (1873–79, архитектор Дж. Синк­лер), псев­до­ре­нес­санс­ный кос­тёл (конец XIX века, архитектор М. Бе­ран­жье). Во второй половине XIX века воз­ник при­го­род Нгам­бо, за­стро­ен­ный хи­жи­на­ми из жер­дей, об­ма­зан­ных гли­ной, с кры­ша­ми из паль­мо­вых ли­сть­ев. С 1964 года на­ча­лось строи­тель­ст­во но­вых жи­лых рай­онов с уча­сти­ем ар­хи­тек­то­ров и строи­те­лей из ГДР . Соз­дан про­ект ре­кон­ст­рук­ции Зан­зи­бара (1968, инженер Х. Шольц). Ис­то­рическая часть го­ро­да, так называемый Стон-Та­ун, вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Институт мор­ских на­ук (1950) университета Дар-эс-Са­лам; уни­вер­си­тет (1998). Национальный ар­хив (1956), сельскохозяйственная биб­лио­те­ка. Му­зей пра­ви­тель­ст­ва (1925), вклю­ча­ет му­зеи ес­тественной ис­то­рии и ар­хео­ло­гии острова Зан­зи­бар (1925) и ис­то­рии сул­та­на­та Зан­зи­бар (1994). Дом Д. Ли­вин­г­сто­на (1866). Пред­при­ятия пи­ще­вой, ко­же­вен­но-обув­ной промышленности, про­изводство гвоз­дич­но­го и ко­ко­со­во­го ма­сел, мы­ла и других. Кус­тар­ные про­мыс­лы. К се­ве­ру от го­ро­да – руи­ны двор­цо­во­го ком­плек­са Ма­ру­ху­би (конец XIX века) и двор­ца Мто­ни (1840).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)