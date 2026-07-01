ЗАНЗИБАР
ЗАНЗИБАР - историческая область, султанат на острове Занзибар.
С VIII века Занзибар был вовлечён в морскую торговлю, которую вели выходцы из Аравии, основавшие на острове ряд торговых поселений и способствовавшие исламизации местного населения – банту. С IX века известен как крупный центр работорговли. С 1503 года находился под властью Португалии, в 1698 году вошёл в состав султаната Оман. В 1861 году стал независимым султанатом; включал остров Занзибар, ряд близлежащих островов и побережье Восточной Африки до озера Танганьика. В середине XIX века интерес к Занзибару стали проявлять европейски. государства. В 1839 году правители Занзибара подписали неравноправные торговые соглашения с Великобританией, в 1844 году - с Францией, в 1859 году - с германскими колониальными обществами. В 1870 - 1872 владения Занзибара на Африканском континенте были захвачены европейскими державами. В 1890 году над султанатом, в составе которого остались лишь два острова – Занзибар и Пемба, был установлен протекторат Великобритании, султаны Занзибара лишились большинства властных полномочий. С 1906 года управление протекторатом осуществлял британский генеральный консул, с 1913 года – британский резидент.
В 1897 году в Занзибаре было отменено рабство. После второй мировой войны в Занзибаре развернулось движение за независимость, возникли политические организации – Националистическая партия Занзибара, представлявшая интересы арабов, и Афро-ширази партия, объединившая афртканское население султаната. 10 декабря1963 Занзибар получил независимость в составе Британского содружества наций (смотри Содружество). В январе 1964 года в результате выступлений африканского населения Занзибара арабский султанат был ликвидирован и провозглашена республика. В апреле 1964 года Занзибар и Танганьика образовали федерацию – Объединённая Республика Танганьики и Занзибара. В октябре 1964 года новое государство получило название Объединённая Республика Танзания.