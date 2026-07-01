ЗАНЗИБАР

ЗАНЗИБАР - ис­то­рическая об­ласть, сул­та­нат на острове Зан­зи­бар.

С VIII века Зан­зи­бар был во­вле­чён в морскую тор­гов­лю, ко­то­рую ве­ли вы­ход­цы из Ара­вии, ос­но­вав­шие на ост­ро­ве ряд тор­го­вых по­се­ле­ний и спо­соб­ст­во­вав­шие ис­ла­ми­за­ции ме­ст­но­го на­селе­ния – бан­ту. С IX века из­вес­тен как круп­ный центр ра­бо­тор­гов­ли. С 1503 года на­хо­дил­ся под вла­стью Пор­ту­га­лии, в 1698 году во­шёл в со­став сул­та­на­та Оман. В 1861 году стал не­за­ви­си­мым сул­та­на­том; вклю­чал остров Зан­зи­бар, ряд близ­ле­жа­щих ост­ро­вов и по­бе­ре­жье Восточной Аф­ри­ки до озера Тан­гань­и­ка. В середине XIX века ин­те­рес к Зан­зи­бару ста­ли про­яв­лять ев­ропейски. го­су­дар­ст­ва. В 1839 году пра­ви­те­ли Зан­зи­бара под­пи­са­ли не­рав­но­прав­ные тор­го­вые со­гла­ше­ния с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей , в 1844 году - с Фран­ци­ей, в 1859 году - с германскими ко­ло­ни­аль­ны­ми об­ще­ст­ва­ми. В 1870 - 1872 вла­де­ния Зан­зи­бара на Африканском кон­ти­нен­те бы­ли за­хва­че­ны ев­ропейскими дер­жа­ва­ми. В 1890 году над сул­та­на­том, в со­ста­ве ко­то­ро­го ос­та­лись лишь два ост­ро­ва – Зан­зи­бар и Пем­ба, был ус­та­нов­лен про­тек­то­рат Ве­ли­ко­бри­та­нии, сул­та­ны Зан­зи­бара ли­ши­лись боль­шин­ст­ва вла­ст­ных пол­но­мо­чий. С 1906 года управ­ле­ние про­тек­то­ра­том осу­ще­ст­в­лял британский ге­не­раль­ный кон­сул, с 1913 года – британский ре­зи­дент.

В 1897 году в Зан­зи­баре бы­ло от­ме­не­но раб­ст­во. По­сле второй ми­ро­вой вой­ны в Зан­зи­баре раз­вер­ну­лось дви­же­ние за не­за­ви­си­мость, воз­ник­ли по­ли­тические ор­га­ни­за­ции – На­цио­на­ли­стическая пар­тия Зан­зи­бара, пред­став­ляв­шая ин­те­ре­сы ара­бов, и Аф­ро-ши­ра­зи пар­тия, объ­е­ди­нив­шая афртканское на­се­ле­ние сул­та­на­та. 10 декабря1963 Зан­зи­бар по­лу­чил не­за­ви­си­мость в со­ста­ве Британского со­дру­же­ст­ва на­ций (смотри Со­дру­же­ст­во). В январе 1964 года в ре­зуль­та­те вы­сту­п­ле­ний африканского на­се­ле­ния Зан­зи­бара арабский сул­та­нат был ли­к­ви­ди­ро­ван и про­воз­гла­ше­на рес­пуб­ли­ка. В апреле 1964 года Зан­зи­бар и Тан­гань­и­ка об­ра­зо­ва­ли фе­де­ра­цию – Объ­е­ди­нён­ная Рес­пуб­ли­ка Тан­гань­и­ки и Зан­зи­ба­ра. В октябре 1964 года но­вое го­су­дар­ст­во по­лу­чи­ло название Объ­е­ди­нён­ная Рес­пуб­ли­ка Тан­за­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)