ЗАНКОВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ
ЗАНКОВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ - российский педагог, психолог, дефектолог.
Окончил факультет общественных наук Московского университета (1925). Ученик Л. С. Выготского. Преподавал в сельской школе Тульской области (1918 - 1919 годы); воспитатель и заведующий детскими сельскохозяйственными колониями в Тамбовской и Московской областях (1919 - 1922). С 1929 года вёл научно-исследовательскую работу: в НИИ дефектологии (1929 - 1951, в 1944 - 1947 годах директор), НИИ теории и истории педагогики АПН (1951 - 1977 годы). Разрабатывал проблемы психологии памяти, мышления и речи нормальных детей и детей с нарушениями в психическом развитии. Выдвинул и первым реализовал идею включения в педагогический эксперимент психологич. методов изучения учащихся как средства объективной оценки результативности педагогических нововведений. Под руководством Занкова исследована закономерная связь между обучением и общим развитием детей; доказана ведущая роль в развитии как обучения, так и внутренних факторов, обусловливающих индивидуальные варианты развития учащихся в одних и тех же, в том числе и оптимальных, условиях обучения; создана первая в России педагогическая система начального обучения, направленная на общее развитие каждого ребёнка; доказан паритет всех учебных предметов, что выравнивает в глазах учителя детей с практическим, образным и логическим мышлением и предоставляет им равноправные возможности. Система Занкова воплощена в практических руководствах для школы (программы, учебники, методические пособия). Автор более 200 крупных публикаций (переведены в 14 странах). В 1993 году Министерством образования РФ организован Федеральный научно-методический центр им. Л. В. Занкова. С 1996 года созданная под руководством Занкова система общего развития школьника стала государственной образовательной системой; принята во многих школах стран СНГ, а также реализуется в отдельных учебных заведениях США, Израиля, Австралии.