ЗАНКОВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ

ЗАНКОВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ - российский пе­да­гог, пси­хо­лог, де­фек­то­лог .

Окон­чил факультет об­щественных на­ук Московского университета (1925). Уче­ник Л. С. Вы­гот­ско­го. Пре­по­да­вал в сель­ской шко­ле Туль­ской области (1918 - 1919 годы); вос­пи­та­тель и заведующий дет­ски­ми сельскохозяйственными ко­ло­ни­я­ми в Там­бов­ской и Московской об­лас­тях (1919 - 1922). С 1929 года вёл научно-исследовательскую работу: в НИИ де­фек­то­логии (1929 - 1951, в 1944 - 1947 годах ди­рек­тор), НИИ тео­рии и ис­то­рии пе­да­го­ги­ки АПН (1951 - 1977 годы). Раз­ра­ба­ты­вал про­бле­мы пси­хо­ло­гии па­мя­ти, мыш­ле­ния и ре­чи нор­маль­ных де­тей и де­тей с на­ру­ше­ния­ми в пси­хическом раз­ви­тии. Вы­дви­нул и пер­вым реа­ли­зо­вал идею вклю­че­ния в пе­да­го­гический экс­пе­ри­мент пси­хо­ло­гич. ме­то­дов изу­че­ния уча­щих­ся как сред­ст­ва объ­ек­тив­ной оцен­ки ре­зуль­та­тив­но­сти пе­да­го­гических но­во­вве­де­ний. Под руководством Занкова ис­сле­до­ва­на за­ко­но­мер­ная связь ме­ж­ду обу­че­ни­ем и об­щим раз­ви­ти­ем де­тей; до­ка­за­на ве­ду­щая роль в раз­ви­тии как обу­че­ния, так и внутренних фак­то­ров, обу­слов­ли­ваю­щих ин­ди­ви­ду­аль­ные ва­ри­ан­ты раз­ви­тия уча­щих­ся в од­них и тех же, в том числе и оп­ти­маль­ных, ус­ло­ви­ях обу­че­ния; соз­да­на пер­вая в Рос­сии пе­да­го­гическая сис­те­ма на­чаль­но­го обу­че­ния, на­прав­лен­ная на об­щее раз­ви­тие ка­ж­до­го ре­бён­ка; до­ка­зан па­ри­тет всех учеб­ных пред­ме­тов, что вы­рав­ни­ва­ет в гла­зах учи­те­ля де­тей с прак­тическим, об­раз­ным и ло­гическим мыш­ле­ни­ем и пре­дос­тав­ля­ет им рав­но­прав­ные воз­мож­но­сти. Сис­те­ма Занкова во­пло­ще­на в прак­тических ру­ко­вод­ствах для шко­лы (про­грам­мы, учеб­ни­ки, ме­то­дические по­со­бия). Ав­тор бо­лее 200 круп­ных пуб­ли­ка­ций (пе­ре­ве­де­ны в 14 стра­нах). В 1993 году Министерством об­ра­зо­ва­ния РФ ор­га­ни­зо­ван Фе­де­раль­ный на­учно-ме­то­дический центр им. Л. В. Зан­ко­ва. С 1996 года соз­дан­ная под руководством Занкова сис­те­ма об­ще­го раз­ви­тия школь­ни­ка ста­ла государственной об­ра­зо­ва­тель­ной сис­те­мой; при­ня­та во мно­гих шко­лах стран СНГ, а так­же реа­ли­зу­ет­ся в отдельных учеб­ных за­ве­де­ни­ях США, Из­раи­ля, Ав­ст­ра­лии .