ЗAНКЛА

Занкла (греч. Ζάγκλη) — полис на северо-восточном побережье Сицилии, в устье Мессинского пролива.

Название происходит от серповидной формы косы, образующей бухту: по преданию, именно здесь был зарыт серп (ζάγκλον), которым Кронос оскопил своего отца Урана . Укрепление на этом месте возвели пираты из италийских Кум в 756 до н. э., полис был основан в 720-х экспедицией переселенцев из Кум и сицилийского Наксоса . Расширение хоры полиса началось практически сразу после основания, в результате к концу VI в. до н. э. З. стала весьма значимым полисом, контролировавшим торговые пути через Мессинский пролив. В начале V в. З. вступила в полосу политических катаклизмов: в 500—499 до н. э. к власти пришел предводитель переселенцев из Коса Скиф, который провел несколько успешных внешних войн, но в 494 был свергнут захватившими З. переселенцами с Самоса ; в 488 до н. э. самосцев изгнали новые переселенцы из Коса под предводительством Кадма, сына Скифа; ок. 486 до н. э. З. захватили переселенцы из Мессении , поддерживаемые тираном Регия Анаксилаем, которые переименовали полис в Мессану.

Лит.: Высокий М. Ф. История Сицилии в архаическую эпоху. СПб., 2004;Nel cuore del Mediterraneo antico. Reggio, Messina e le colonie calcidesi dell’area della Stretto. Messina, 2000.