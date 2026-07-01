ЗАНДАК
ЗАНДАК - могильник раннего железного века в бассейне реки Ярык-Су у села Зандак, Чеченская Республика, Россия.
Случайно обнаружен в 1952 году, исследовался в 1953 году (М. И. Пикуль), 1962 - 1964 (В. И. Марковин). Могильник расположен на остатках поселения майкопской культуры. 66 погребений (в том числе парные, вторичные, кенотаф) в основном в каменных ящиках, есть в ямах; скорченные трупоположения, мужчины на левом, женщины на правом боку, головой в основном на юг; 2 конских погребения; «жертвенники» в виде отдельно стоящих камней и сосудов. Керамика лепная (сосуды биконические, с раздутым туловом, кувшины, кубки, кружки, миски), в том числе покрытая обмазкой, с налепным и нарезным декором; костяные псалии, наконечники стрел, роговые булавы; бронзовые кинжалы, плоские наконечники стрел – «площики», копьё закавказского типа, булава, двукольчатые удила с трёхпетельчатыми псалиями (рис., 6, 7), налобный венчик, спирали-накосники, височные кольца, витая гривна, браслеты, подвеска в виде бараньей головки и другие; железные ножи и копьё; кремнёвые вкладыши для серпа, каменные оселки, молот, булавы; сурьмяные украшения; бусы из стекла и сердолика.
В. Г. Котович относил могильник к зандакскому этапу каякентско-хорочоевской культуры, В. И. Козенкова – к восточномуварианту кобанской культуры, О. М. Давудов выделял зандакскую культуру. Вероятно, Зандак – памятник особой культуры, генетически связанной с каякентско-хорочоевской, испытавшей воздействие кобанской культурно-исторической общности и степных культур.