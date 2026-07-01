ЗАНДАК

ЗАНДАК - мо­гиль­ник ран­не­го же­лез­но­го ве­ка в бас­сей­не реки Ярык-Су у села Зан­дак, Че­чен­ская Рес­пуб­ли­ка, Рос­сия.

Слу­чай­но об­на­ру­жен в 1952 году, ис­сле­до­вал­ся в 1953 году (М. И. Пи­куль), 1962 - 1964 (В. И. Мар­ко­вин). Мо­гиль­ник рас­по­ло­жен на ос­тат­ках по­се­ле­ния май­коп­ской куль­ту­ры. 66 по­гре­бе­ний (в том числе пар­ные, вто­рич­ные, ке­но­таф) в основном в ка­мен­ных ящи­ках, есть в ямах; скор­чен­ные тру­по­по­ло­же­ния, муж­чи­ны на ле­вом, жен­щи­ны на пра­вом бо­ку, го­ло­вой в основном на юг; 2 кон­ских по­гре­бе­ния; «жерт­вен­ни­ки» в ви­де от­дель­но стоя­щих кам­ней и со­су­дов. Ке­ра­ми­ка леп­ная (со­су­ды би­ко­ни­че­ские, с раз­ду­тым ту­ло­вом, кув­ши­ны, куб­ки, круж­ки, мис­ки), в том числе по­кры­тая об­маз­кой, с на­леп­ным и на­рез­ным де­ко­ром; кос­тя­ные пса­лии, на­ко­неч­ни­ки стрел, ро­го­вые бу­ла­вы; брон­зо­вые кин­жа­лы, плос­кие на­ко­неч­ни­ки стрел – «пло­щи­ки», ко­пьё за­кав­каз­ско­го ти­па, бу­ла­ва, дву­коль­ча­тые уди­ла с трёх­пе­тель­ча­ты­ми пса­лия­ми (рис., 6, 7), на­лоб­ный вен­чик, спи­ра­ли-на­кос­ни­ки, ви­соч­ные коль­ца, ви­тая грив­на , брас­ле­ты, под­вес­ка в ви­де ба­рань­ей го­лов­ки и другие; же­лез­ные но­жи и ко­пьё; крем­нё­вые вкла­ды­ши для сер­па, ка­мен­ные осел­ки, мо­лот, бу­ла­вы; сурь­мя­ные ук­ра­ше­ния; бу­сы из стек­ла и сер­до­ли­ка.

В. Г. Ко­то­вич от­но­сил мо­гильник к зан­дак­ско­му эта­пу кая­кент­ско-хо­ро­чо­ев­ской куль­ту­ры, В. И. Ко­зен­ко­ва – к восточномува­ри­ан­ту ко­бан­ской куль­ту­ры, О. М. Да­ву­дов вы­де­лял зан­дак­скую куль­ту­ру. Ве­ро­ят­но, Зандак – па­мят­ник осо­бой куль­ту­ры, ге­не­ти­че­ски свя­зан­ной с кая­кент­ско-хо­ро­чо­ев­ской, ис­пы­тав­шей воз­дей­ст­вие ко­бан­ской куль­тур­но-ис­то­рической общ­но­сти и степ­ных куль­тур.

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