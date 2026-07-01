ЗАНАВЕС

ЗАНАВЕС - один из эле­мен­тов оформ­ле­ния зри­тель­но­го за­ла , а так­же часть сце­но­гра­фии спек­так­ля.

За­кры­вая сце­ну от зри­те­лей, пе­ред­ний (ос­нов­ной) занавес под­ве­ши­ва­ет­ся в ви­де дра­пи­ров­ки с внутренней сто­ро­ны пор­таль­ной ар­ки. Занавесы бы­ва­ют под­ни­маю­щи­ми­ся, раз­дви­гаю­щи­ми­ся и под­би­раю­щи­ми­ся по диа­го­на­ли к уг­лам зер­ка­ла сце­ны. За пор­та­лом сце­ны обыч­но рас­по­ла­га­ет­ся про­ти­во­по­жар­ный занавес (же­лез­ный или ас­бе­сто­вый).

В древнеримском те­ат­ре су­ще­ст­во­вал занавес (aula­eum), ко­то­рый уби­рал­ся в специальное уг­луб­ле­ние, уст­ро­ен­ное на краю сце­ны; об этом упо­ми­на­ют Вер­ги­лий (в «Ге­ор­ги­ках») и Ови­дий (в «Ме­та­мор­фо­зах»). В Ита­лии в начале XVI века в при­двор­ном те­ат­ре был впер­вые при­ме­нён пе­ред­ний занавес. С по­яв­ле­ни­ем в XVII веке об­щественных те­ат­раль­ных зда­ний, обо­ру­до­ван­ных ко­лос­ни­ка­ми, занавесы ста­ли де­лать подъ­ём­ны­ми. Их рас­пи­сы­ва­ли круп­ные мас­те­ра (в том числе М. А. Вру­бель, Л. С. Бакст, А. Я. Го­ло­вин), ис­поль­зуя ми­фо­ло­гические или ал­ле­го­рические сю­же­ты, ино­гда – пей­заж­ные мо­ти­вы. Не­ко­то­рые занавесы ук­ра­ша­лись сим­во­ли­кой те­ат­ра («Чай­ка» в МХТ, советская эмб­ле­ма­ти­ка в занавесе Боль­шо­го те­ат­ра в Мо­ск­ве, 1931, художник Ф. Ф. Фе­до­ров­ский).

Как со­став­ная часть те­ат­раль­но-де­ко­ра­ци­он­но­го ис­кус­ст­ва занавес не­ред­ко соз­да­вал­ся для оп­ре­де­лён­но­го спек­так­ля, мог рас­по­ла­гать­ся за ос­нов­ным (пор­таль­ным) занавесом те­ат­ра ли­бо за­ме­нять его. Яв­ля­ясь ча­стью об­ще­го ху­дожественного ре­ше­ния спек­так­ля, занавес был при­зван до­пол­нять сце­но­гра­фию (например, в ба­ле­тах «Пет­руш­ка» И. Ф. Стра­вин­ско­го, художник А. Н. Бе­нуа, 1911; «Па­рад» Э. Са­ти, художник П. Пи­кас­со, 1917; 10 за­на­ве­сов для ка­ж­дой кар­ти­ны «Мас­ка­ра­да» М. Ю. Лер­мон­то­ва, художник А. Я. Го­ло­вин, 1917, и другие). В современном те­ат­ре в не­ко­то­рых спек­так­лях, в свя­зи с вы­но­сом дей­ст­вия на про­сце­ни­ум и да­же в зри­тель­ный зал, занавес мо­жет не ис­поль­зо­вать­ся.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)