ЗАНАВЕС
ЗАНАВЕС - один из элементов оформления зрительного зала, а также часть сценографии спектакля.
Закрывая сцену от зрителей, передний (основной) занавес подвешивается в виде драпировки с внутренней стороны портальной арки. Занавесы бывают поднимающимися, раздвигающимися и подбирающимися по диагонали к углам зеркала сцены. За порталом сцены обычно располагается противопожарный занавес (железный или асбестовый).
В древнеримском театре существовал занавес (aulaeum), который убирался в специальное углубление, устроенное на краю сцены; об этом упоминают Вергилий (в «Георгиках») и Овидий (в «Метаморфозах»). В Италии в начале XVI века в придворном театре был впервые применён передний занавес. С появлением в XVII веке общественных театральных зданий, оборудованных колосниками, занавесы стали делать подъёмными. Их расписывали крупные мастера (в том числе М. А. Врубель, Л. С. Бакст, А. Я. Головин), используя мифологические или аллегорические сюжеты, иногда – пейзажные мотивы. Некоторые занавесы украшались символикой театра («Чайка» в МХТ, советская эмблематика в занавесе Большого театра в Москве, 1931, художник Ф. Ф. Федоровский).
Как составная часть театрально-декорационного искусства занавес нередко создавался для определённого спектакля, мог располагаться за основным (портальным) занавесом театра либо заменять его. Являясь частью общего художественного решения спектакля, занавес был призван дополнять сценографию (например, в балетах «Петрушка» И. Ф. Стравинского, художник А. Н. Бенуа, 1911; «Парад» Э. Сати, художник П. Пикассо, 1917; 10 занавесов для каждой картины «Маскарада» М. Ю. Лермонтова, художник А. Я. Головин, 1917, и другие). В современном театре в некоторых спектаклях, в связи с выносом действия на просцениум и даже в зрительный зал, занавес может не использоваться.