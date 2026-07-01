ЗАМЫСЛОВСКИЙ, ЕГОР ЕГОРОВИЧ

Замысловский, Егор Егорович (06[18].06.1841, Гродно — 09[21].05.1896, Санкт-Петербург) — российский историк.

Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1862), специализировался по истории русского средневековья у К.Н. Бестужева-Рюмина . Магистерская («Царствование Федора Алексеевича», 1871) и докторская («Герберштейн и его историко-географические известия о России», 1884) диссертации З., другие его труды снискали ему известность и признание среди коллег. З. был свойствен тщательный библиографический и критический обзор источников. Работал в Императорском Александровском лицее (с 1866), в Императорском Историко-филологическом институте (с 1869). Член Санкт-Петербургской археографической комиссии (1870). В 1880—1890-х преподавал политическую историю великим князьям Николаю Александровичу (будущий император Николай II ) и Георгию Александровичу. Член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук (1888), действительный статский советник.

Сын, Замысловский Георгий Георгиевич (Г. Юрский) (1872–1920), — известный юрист, член Союза русского народа, затем Союза Михаила Архангела, активный участник процесса по делу Бейлиса (1913), веривший в кровавый навет , депутат Государственной думы III и IV созывов.

Соч.: Сказание Массы и Геркмана о смутном времени в России. СПб., 1874; Занятие Русскими Сибири. СПб., 1882; Сношения России с Польшей в царствование Федора Алексеевича. СПб., 1888; Русская история. СПб., 1891; Чертежи сибирских земель XVI—XVII вв. СПб., 1891.

Лит.: Майков Л. Н. Е. Е. Замысловский. СПб., 1896.