ЗАМЫСЛОВСКИЙ ЕГОР ЕГОРОВИЧ

ЗАМЫСЛОВСКИЙ ЕГОР ЕГОРОВИЧ - член-корреспондент Академии наук, преподаватель истории.

Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского университета (1862 год). Пре­по­да­вал в Пав­лов­ском жен­ском институте (1866 - 1872), Алек­сан­д­ров­ском ли­цее (1867 - 1872), Санкт-Пе­тербургском ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом институте (с 1869 года), а так­же в Санкт-Пе­тербургского университете (с 1871 года; профессор с 1884 года), где ру­ко­во­дил круж­ком ис­то­ри­ков (вхо­ди­ли В. Г. Дру­жи­нин, М. А. Дья­ко­нов, А. С. Лап­по-Да­ни­лев­ский, С. Ф. Пла­то­нов, С. М. Се­ре­до­нин, Н. Д. Че­чу­лин, Е. Ф. Шмур­ло и др.). В 1880 - 1890 пре­по­да­вал ис­то­рию ве­ли­ким князь­ям Ни­ко­лаю Алек­сан­д­ро­ви­чу (бу­ду­ще­му императору Ни­ко­лаю II ) и Ге­ор­гию Алек­сан­д­ро­ви­чу. С 1890 года в от­став­ке. Со­ста­вил и снаб­дил ком­мен­та­рия­ми «Учеб­ный ат­лас по рус­ской ис­то­рии» (1865; 3-е издание, 1887), ко­то­рый дол­гое вре­мя яв­лял­ся луч­шим тру­дом по­доб­но­го ро­да. Член Санкт-Пе­тербургской ар­хео­гра­фической ко­мис­сии (1870 год). В книге «Цар­ст­во­ва­ние Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча» (часть 1, 1871 год) раз­ра­ба­ты­вал во­про­сы ис­точ­ни­ко­ве­де­ния, обос­но­вы­вал не­об­хо­ди­мость пла­но­мер­но­го ха­рак­те­ра пуб­ли­ка­ции ис­точ­ни­ков. С 1875 года уча­ст­во­вал в ра­бо­те Ко­мис­сии по из­да­нию пи­сем и бу­маг императора Пет­ра Ве­ли­ко­го, со­ста­вил сло­варь тех­ничеких тер­ми­нов, ис­поль­зо­вав­ших­ся в начале XVIII века. Пе­ре­вёл с голландского языка и с собственными ком­мен­та­рия­ми из­дал «Ска­за­ние Мас­сы и Герк­ма­на о смут­ном вре­ме­ни в Рос­сии» (1874 год). Главный его труд – «Гер­бер­штейн и его ис­то­ри­ко-гео­гра­фи­че­ские из­вес­тия о Рос­сии» (1884 год) со­дер­жит ма­те­риа­лы для ис­то­ри­ко-гео­гра­фического ат­ла­са Рос­сии XVI века. Ав­тор ста­тей по ис­то­рии внеш­ней по­ли­ти­ки Рос­сии в 1670-е - начало 1680-х годов.

Из­ве­стен сын Замысловского – Ге­ор­гий Ге­ор­гие­вич (Его­ро­вич) За­мыс­лов­ский [13(25) мая 1872 – март 1920 годов], российский юрист, по­ли­тический дея­тель. Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского университета (1894 год), в 1894 - 1907 годах слу­жил по ве­дом­ст­ву Министерства юсти­ции, вы­сту­пил об­ви­ни­те­лем на нес­коль­ких круп­ных су­деб­ных про­цес­сах над участ­ни­ка­ми ре­во­люционного дви­же­ния. С 1905 года член со­ве­та Сою­за рус­ско­го на­ро­да, при рас­ко­ле этой ор­га­ни­за­ции при­мкнул к Рус­ско­му на­род­но­му сою­зу име­ни Ми­хаи­ла Ар­хан­ге­ла. Де­пу­тат Государственной ду­мы третьего (1907 - 1911 годов) и четвертого (1912 - 1917 годов) со­зы­вов, член со­ве­та фрак­ции пра­вых. В 1913 году совместно с А. С. Шма­ко­вым на су­деб­ном про­цес­се по Бей­ли­са де­лу был по­ве­рен­ным ро­ди­те­лей уби­то­го А. Ющин­ско­го.

Произведения:

«Цар­ст­во­ва­ние Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча»,

«Ска­за­ние Мас­сы и Герк­ма­на о смут­ном вре­ме­ни в Рос­сии»(перевод),

«Гер­бер­штейн и его ис­то­ри­ко-гео­гра­фи­че­ские из­вес­тия о Рос­сии».