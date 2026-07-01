ЗАМЫСЛОВСКИЙ ЕГОР ЕГОРОВИЧ
ЗАМЫСЛОВСКИЙ ЕГОР ЕГОРОВИЧ - член-корреспондент Академии наук, преподаватель истории.
Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1862 год). Преподавал в Павловском женском институте (1866 - 1872), Александровском лицее (1867 - 1872), Санкт-Петербургском историко-филологическом институте (с 1869 года), а также в Санкт-Петербургского университете (с 1871 года; профессор с 1884 года), где руководил кружком историков (входили В. Г. Дружинин, М. А. Дьяконов, А. С. Лаппо-Данилевский, С. Ф. Платонов, С. М. Середонин, Н. Д. Чечулин, Е. Ф. Шмурло и др.). В 1880 - 1890 преподавал историю великим князьям Николаю Александровичу (будущему императору Николаю II) и Георгию Александровичу. С 1890 года в отставке. Составил и снабдил комментариями «Учебный атлас по русской истории» (1865; 3-е издание, 1887), который долгое время являлся лучшим трудом подобного рода. Член Санкт-Петербургской археографической комиссии (1870 год). В книге «Царствование Фёдора Алексеевича» (часть 1, 1871 год) разрабатывал вопросы источниковедения, обосновывал необходимость планомерного характера публикации источников. С 1875 года участвовал в работе Комиссии по изданию писем и бумаг императора Петра Великого, составил словарь техничеких терминов, использовавшихся в начале XVIII века. Перевёл с голландского языка и с собственными комментариями издал «Сказание Массы и Геркмана о смутном времени в России» (1874 год). Главный его труд – «Герберштейн и его историко-географические известия о России» (1884 год) содержит материалы для историко-географического атласа России XVI века. Автор статей по истории внешней политики России в 1670-е - начало 1680-х годов.
Известен сын Замысловского – Георгий Георгиевич (Егорович) Замысловский [13(25) мая 1872 – март 1920 годов], российский юрист, политический деятель. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1894 год), в 1894 - 1907 годах служил по ведомству Министерства юстиции, выступил обвинителем на нескольких крупных судебных процессах над участниками революционного движения. С 1905 года член совета Союза русского народа, при расколе этой организации примкнул к Русскому народному союзу имени Михаила Архангела. Депутат Государственной думы третьего (1907 - 1911 годов) и четвертого (1912 - 1917 годов) созывов, член совета фракции правых. В 1913 году совместно с А. С. Шмаковым на судебном процессе по Бейлиса делу был поверенным родителей убитого А. Ющинского.
Произведения:
«Царствование Фёдора Алексеевича»,
«Сказание Массы и Геркмана о смутном времени в России»(перевод),
«Герберштейн и его историко-географические известия о России».