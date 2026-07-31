ЗАМЯТНИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЗАМЯТНИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский юрист, государственный деятель.
Дворянин. Крупный землевладелец (в 1870 году владел 4,6 тысячами гектаров земли). Окончил Царскосельский лицей (1823 год). С 1823 года служил в Комиссии составления законов, с 1826 во Втором отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии, участвовал в подготовке первого издания Свода законов (опубликованного в 1832 году), разработал положение о Департаменте духовных дел иностранных исповеданий МВД. С 30 декабря 1840 (11 января1841) года герольдмейстер, провёл ревизию архива Герольдии. С 1849 года исполняющий дела обер-прокурора, в 1852 году обер-прокурор в Сенате, сенатор (1852 год). С 1858 года товарищ министерства юстиции, с 1862 года управляющий Министерством юстиции, с 1864 года министр юстиции. Принадлежал к «либеральным бюрократам». Один из разработчиков Положения о крестьянах, водворённых на землях государевых, дворцовых и удельных. Участвовал в подготовке и руководил реализацией судебной реформы 1864 года. Особое внимание уделял устройству нового для России института – мирового суда, а также улучшению служебного и материального положения судей, считая, что успех реформы будет тесно связан с возможностью привлечь и удержать на новых должностях способных и честных судей; в противном случае, полагал Замятнин, их несменяемость будет вредна. Под руководством Замятнина разработаны правила (утверждены 11(23) октября 1865 года), вводившие элементы нового судопроизводства в суды, ещё не подвергшиеся преобразованию. В 1866 - 1867 годах участвовал в разработке военно-судебной реформы. Деятельность Замятнина и новых судов вызвала недовольство консервативной части бюрократии, в апреле 1867 Замятнин уволен в отставку с должности министра юстиции (с оставлением членом Государственного совета). Прокурор (1866 год), член (1879 год) Верховного уголовного суда по делам о покушениях на Александра II, совершённых Д. В. Каракозовым и А. К. Соловьёвым. В 1881 председательн Департамента гражданских и духовных дел Государственного совета.
Член РГО (1847 год), Императорского человеколюбивого общества (1873 год). С 1866 года член Главного совета женских учебных заведений Ведомства учреждений императрицы Марии.