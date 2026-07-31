ЗАМЯТНИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЗАМЯТНИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский юрист, государственный дея­тель.

Дво­ря­нин . Круп­ный зем­ле­вла­де­лец (в 1870 году вла­дел 4,6 тысячами гектаров зем­ли). Окон­чил Цар­ско­сель­ский ли­цей (1823 год). С 1823 года слу­жил в Ко­мис­сии со­став­ле­ния за­ко­нов, с 1826 во Втором от­де­ле­нии Собственной Его Императорского Величества кан­це­ля­рии, уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке первого из­да­ния Сво­да за­ко­нов (опубликованного в 1832 году), раз­ра­бо­тал по­ло­же­ние о Департаменте ду­хов­ных дел иностранных ис­по­ве­да­ний МВД. С 30 декабря 1840 (11 января 1841) года ге­рольд­мей­стер, про­вёл ре­ви­зию ар­хи­ва Ге­роль­дии. С 1849 года исполняющий дела обер-про­ку­ро­ра, в 1852 году обер-про­ку­рор в Се­на­те, се­на­тор (1852 год). С 1858 года то­ва­рищ министерства юс­ти­ции, с 1862 года управ­ляю­щий Министерством юс­ти­ции, с 1864 года министр юс­ти­ции. При­над­ле­жал к «ли­бе­раль­ным бю­ро­кра­там». Один из раз­ра­бот­чи­ков По­ло­же­ния о кре­сть­я­нах, во­дво­рён­ных на зем­лях го­су­да­ре­вых, двор­цо­вых и удель­ных. Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке и ру­ко­во­дил реа­ли­за­ци­ей су­деб­ной ре­фор­мы 1864 года. Осо­бое вни­ма­ние уде­лял уст­рой­ст­ву но­во­го для Рос­сии ин­сти­ту­та – ми­ро­во­го су­да , а так­же улуч­ше­нию слу­жеб­но­го и ма­те­ри­аль­но­го по­ло­же­ния су­дей, счи­тая, что ус­пех ре­фор­мы бу­дет тес­но свя­зан с воз­мож­но­стью при­влечь и удер­жать на но­вых долж­но­стях спо­соб­ных и че­ст­ных су­дей; в про­тив­ном слу­чае, по­ла­гал Замятнин, их не­сме­няе­мость бу­дет вред­на. Под руководством Замятнина раз­ра­бо­та­ны пра­ви­ла (ут­вер­жде­ны 11(23) октября 1865 года), вво­див­шие эле­мен­ты но­во­го су­до­про­из­вод­ст­ва в су­ды, ещё не под­верг­шие­ся пре­об­ра­зо­ва­нию. В 1866 - 1867 годах уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке во­ен­но-су­деб­ной ре­фор­мы. Дея­тель­ность Замятнина и но­вых су­дов вы­зва­ла не­до­воль­ст­во кон­сер­ва­тив­ной час­ти бю­ро­кра­тии, в апреле 1867 Замятнин уво­лен в от­став­ку с долж­но­сти министра юс­ти­ции (с остав­ле­ни­ем чле­ном Государственного сове­та). Про­ку­рор (1866 год), член (1879 год) Вер­хов­но­го уго­лов­но­го су­да по де­лам о по­ку­ше­ни­ях на Алек­сан­д­ра II, со­вер­шён­ных Д. В. Ка­ра­ко­зо­вым и А. К. Со­ловь­ё­вым. В 1881 председательн Департамента гражданских и ду­хов­ных дел Государственного со­ве­та.

Член РГО (1847 год), Императорского че­ло­ве­ко­лю­би­во­го общества (1873 год). С 1866 года член Главного со­ве­та жен­ских учеб­ных за­ве­де­ний Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний императрицы Ма­рии.