ЗАМЯТИНО ‒ ЧЕРТОВИЦКОЕ

ЗАМЯТИНО-ЧЕРТОВИЦКОЕ - груп­па ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков четвертой чет­вер­ти IV–V вв. в ле­со­степ­ном По­до­нье.

Вы­де­ле­на А. М. Об­лом­ским в 1998 году, на­зва­на по па­мят­ни­кам у села За­мя­ти­но (За­дон­ский район Ли­пец­кой области) и го­ро­ди­щу Чер­то­виц­кое III (Ра­мон­ский район Во­ро­неж­ской области).

Се­ли­ща; воз­мож­но, на не­ко­то­рых го­ро­ди­щах бо­лее ран­не­го вре­ме­ни в пе­ри­од Замятино-Чертовицкое со­ору­же­ны или ис­поль­зо­ва­лись ук­ре­п­ле­ния. Пря­мо­уголь­ные по­лу­зем­лян­ки с оча­гом, есть на­зем­ные до­ма длиной до 8 метров, уг­луб­лён­ные юр­то­об­раз­ные жи­ли­ща. В ке­ра­ми­ке и других на­ход­ках вы­де­ля­ют тра­ди­ции восточных групп ки­ев­ской куль­ту­ры, чер­ня­хов­ской куль­ту­ры, Верх­не­го и Сред­не­го По­очья, про­сле­же­ны свя­зи с Та­наи­сом, При­чер­но­морь­ем, Центральной Ев­ро­пой. На се­ли­щах, рас­по­ло­жен­ных на Ост­рой Лу­ке До­на (око­ло города За­донск), ис­сле­до­ва­ны гон­чар­ный горн, где из­го­тав­ли­ва­лась по­су­да в тра­ди­ци­ях Северо-Восточного При­чер­но­мо­рья (очень ред­кая на па­мят­ни­ках Замятино-Чертовицкое), мас­тер­ские по из­го­тов­ле­нию ро­го­вых греб­ней, ха­рак­тер­ных для куль­тур восточно- германского кру­га, сле­ды цвет­ной и чёр­ной ме­тал­ло­об­ра­бот­ки (в том числе про­из­вод­ст­ва или ре­мон­та коль­чуг), чёр­ной ме­тал­лур­гии и других. Сре­ди на­хо­док – ору­жие, ору­дия, ук­ра­ше­ния (в том числе встав­ки из крас­но­го стек­ла и гра­на­та), мно­го раз­би­тых ме­тал­лических зер­кал и другие. Тер­ри­то­ри­аль­но и хро­но­ло­ги­че­ски с по­се­ле­ния­ми Замятино-Чертовицкое свя­за­ны грун­то­вые мо­гиль­ни­ки; тру­по­по­ло­же­ния го­ло­вой на се­ве­ро-за­пад или юго-вос­ток, час­то ри­ту­аль­но раз­ру­шен­ные; на отдельных уча­ст­ках – в глу­бо­ких ямах, го­ло­вой на се­вер или юг, с ору­жи­ем и бо­га­тым ин­вен­та­рём; в Му­хи­но – по­гре­бе­ние жен­щи­ны с зо­ло­ты­ми ук­ра­ше­ния­ми и туа­лет­ны­ми при­над­леж­но­стя­ми, ха­рак­тер­ны­ми для по­ли­эт­нич­ной эли­ты V века. Груп­па Замятино-Чертовицкое сло­жи­лась в четвертой четверти IV века в ре­зуль­та­те, ве­ро­ят­но, при­ну­ди­тель­но­го пе­ре­се­ле­ния ря­да групп зем­ле­дельческого и ре­мес­лен­но­го на­се­ле­ния для об­слу­жи­ва­ния вое­ни­зированной вер­хуш­ки од­но­го из объ­е­ди­не­ний, вхо­див­ших в дер­жа­ву гун­нов. Даль­ней­шая судь­ба на­се­ле­ния, ос­та­вив­ше­го па­мят­ни­ки Замятино-Чертовицкое и свя­зан­ные с ни­ми мо­гиль­ни­ки, не­из­вест­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)