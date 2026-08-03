ЗАМЯТИНО ‒ ЧЕРТОВИЦКОЕ
ЗАМЯТИНО-ЧЕРТОВИЦКОЕ - группа археологических памятников четвертой четверти IV–V вв. в лесостепном Подонье.
Выделена А. М. Обломским в 1998 году, названа по памятникам у села Замятино (Задонский район Липецкой области) и городищу Чертовицкое III (Рамонский район Воронежской области).
Селища; возможно, на некоторых городищах более раннего времени в период Замятино-Чертовицкое сооружены или использовались укрепления. Прямоугольные полуземлянки с очагом, есть наземные дома длиной до 8 метров, углублённые юртообразные жилища. В керамике и других находках выделяют традиции восточных групп киевской культуры, черняховской культуры, Верхнего и Среднего Поочья, прослежены связи с Танаисом, Причерноморьем, Центральной Европой. На селищах, расположенных на Острой Луке Дона (около города Задонск), исследованы гончарный горн, где изготавливалась посуда в традициях Северо-Восточного Причерноморья (очень редкая на памятниках Замятино-Чертовицкое), мастерские по изготовлению роговых гребней, характерных для культур восточно- германского круга, следы цветной и чёрной металлообработки (в том числе производства или ремонта кольчуг), чёрной металлургии и других. Среди находок – оружие, орудия, украшения (в том числе вставки из красного стекла и граната), много разбитых металлических зеркал и другие. Территориально и хронологически с поселениями Замятино-Чертовицкое связаны грунтовые могильники; трупоположения головой на северо-запад или юго-восток, часто ритуально разрушенные; на отдельных участках – в глубоких ямах, головой на север или юг, с оружием и богатым инвентарём; в Мухино – погребение женщины с золотыми украшениями и туалетными принадлежностями, характерными для полиэтничной элиты V века. Группа Замятино-Чертовицкое сложилась в четвертой четверти IV века в результате, вероятно, принудительного переселения ряда групп земледельческого и ремесленного населения для обслуживания военизированной верхушки одного из объединений, входивших в державу гуннов. Дальнейшая судьба населения, оставившего памятники Замятино-Чертовицкое и связанные с ними могильники, неизвестна.