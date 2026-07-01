ЗАМЯТИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЗАМЯТИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский археолог.
Окончил гимназию в Воронеже. С 1915 года участник археологических исследований, работал в Воронежском музее.
В годы Гражданской войны 1917-1922 годы был уполномоченным по охране памятников культуры в Воронежской губернии, затем заведующий Археологическим отделом Воронежского музея, губернским инструктором по делам музеев и охране памятников, работал в Архивном управлении; преподавал археологию в Воронежском отделении Московского археологического института.
В 1921 году опубликовал работу «По поводу археологической карты Воронежской губернии», с приложением «Программы для собирания сведений по первобытным древностям», в 1922 году - «Очерки по доистории Воронежского края».
С 1924 года в Ленинграде, работал в Государственной академии истории материальной культуры (Институте археологии). Преподавал в ЛГУ и Ленинградском институте истории, философии, литературы. Полевые исследования С.Н. Замятин в 1925-1933 годы во многом создали источниковую базу для изучения палеолита Восточной Европы, он одним из первых исследовал палеолитическое жилище (Гагаринская стоянка, 1927 год).
В 1934 году стал кандидатом исторических наук без защиты диссертации, по совместительству начал работать в Музее антропологии и этнографии. В 1934-1957 годы вёл полевые исследования на Кавказе (во время Великой Отечественной войны - в Таджикистане).
В Мгвимеви (Грузия) впервые в СССР выявил наскальные гравировки верхнего палеолита; по материалам пещер близ Адлера установил стратиграфию слоёв палеолитических памятников Кавказа от Мустье до верхнего палеолита. Открыл первые памятники Ашеля на Северном Кавказе, стоянку Сатани-Дар и др.
Провёл раскопки Волгоградской стоянки, привлекая палеонтологов, геологов, палинологов. Создал ряд фундаментальных обобщающих работ по палеолиту Русской равнины, Закавказья, Европы в целом (многие не опубликованы, итоговая рукопись не завершена).
С.Н. Замятин - один из создателей журнала «Советская археология».
Сочинения:
Новые данные по палеолиту Закавказья // Советская этнография. 1935. № 2;
Палеолит Абхазии. Сухуми, 1937;
О возникновении локальных различий в культуре палеолитического периода // Происхождение человека и древнее расселение человечества. М., 1951;
Палеолит Западного Закавказья // Сб. Музея антропологии и этнографии. 1957. Т. 17;
Очерки по палеолиту. М.; Л., 1961.