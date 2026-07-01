ЗАМЯТИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЗАМЯТИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский археолог.

Окон­чил гим­на­зию в Во­ро­не­же. С 1915 года уча­ст­ник ар­хео­ло­гических ис­сле­до­ва­ний, ра­бо­тал в Во­ро­неж­ском му­зее.

В го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годы был упол­но­мо­чен­ным по ох­ра­не па­мят­ни­ков куль­ту­ры в Во­ро­неж­ской губернии, за­тем заведующий Ар­хео­ло­гическим от­де­лом Во­ро­неж­ско­го му­зея, гу­берн­ским ин­струк­то­ром по де­лам му­зе­ев и ох­ра­не па­мят­ни­ков, ра­бо­тал в Ар­хив­ном управ­ле­нии; пре­по­да­вал ар­хео­ло­гию в Во­ро­неж­ском от­де­ле­нии Мо­с­ков­ско­го ар­хео­ло­ги­че­ско­го ин­сти­ту­та.

В 1921 году опуб­ли­ко­вал ра­бо­ту «По по­во­ду ар­хео­ло­ги­че­ской кар­ты Во­ро­неж­ской гу­бер­нии», с при­ло­же­ни­ем «Про­грам­мы для со­би­ра­ния све­де­ний по пер­во­быт­ным древ­но­стям», в 1922 году - «Очер­ки по дои­сто­рии Во­ро­неж­ско­го края».

С 1924 года в Ле­нин­гра­де, ра­бо­тал в Государственной ака­де­мии ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры (Институте ар­хео­ло­гии). Пре­по­да­вал в ЛГУ и Ле­нинградском институте ис­то­рии, фи­ло­софии, ли­те­ра­ту­ры. По­ле­вые ис­сле­до­ва­ния С.Н. Замятин в 1925-1933 годы во мно­гом соз­да­ли ис­точ­ни­ко­вую ба­зу для изу­че­ния па­лео­ли­та Восточной Ев­ро­пы, он одним из пер­вых ис­сле­до­вал па­лео­ли­ти­че­ское жи­ли­ще (Га­га­рин­ская сто­ян­ка, 1927 год).

В 1934 году стал кан­ди­да­том ис­то­рических на­ук без за­щи­ты дис­сер­та­ции, по со­вмес­ти­тель­ст­ву на­чал ра­бо­тать в Му­зее ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии. В 1934-1957 годы вёл по­ле­вые ис­сле­до­ва­ния на Кав­ка­зе (во вре­мя Великой Отечественной вой­ны - в Тад­жи­ки­ста­не).

В Мгви­ме­ви (Гру­зия) впер­вые в СССР вы­явил на­скаль­ные гра­ви­ров­ки верх­не­го па­лео­ли­та; по ма­те­риа­лам пе­щер близ Ад­ле­ра ус­та­но­вил стра­ти­гра­фию сло­ёв па­лео­ли­тических па­мят­ни­ков Кав­ка­за от Му­стье до верх­не­го па­лео­ли­та . От­крыл пер­вые па­мят­ни­ки Аше­ля на Северном Кав­ка­зе, сто­ян­ку Са­та­ни-Дар и др.

Про­вёл рас­коп­ки Вол­го­град­ской сто­ян­ки, при­вле­кая па­лео­нто­ло­гов, гео­ло­гов, па­ли­но­ло­гов. Со­з­дал ряд фун­даментальных обоб­щаю­щих ра­бот по па­лео­ли­ту Рус­ской рав­ни­ны, За­кав­ка­зья, Ев­ро­пы в це­лом (мно­гие не опуб­ли­ко­ва­ны, ито­го­вая ру­ко­пись не за­вер­ше­на).

С.Н. Замятин - один из соз­да­те­лей журнала «Со­вет­ская ар­хео­ло­гия».

Сочинения:

Но­вые дан­ные по па­лео­ли­ту За­кав­ка­зья // Со­вет­ская эт­но­гра­фия. 1935. № 2;

Па­лео­лит Аб­ха­зии. Су­ху­ми, 1937;

О воз­ник­но­ве­нии ло­каль­ных раз­ли­чий в куль­ту­ре па­лео­ли­ти­че­ско­го пе­рио­да // Про­ис­хо­ж­де­ние че­ло­ве­ка и древ­нее рас­се­ле­ние че­ло­ве­че­ст­ва. М., 1951;

Па­лео­лит За­пад­но­го За­кав­ка­зья // Сб. Му­зея ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии. 1957. Т. 17;

Очер­ки по па­лео­ли­ту. М.; Л., 1961.