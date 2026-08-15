ЗАМЯТИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

Русский пи­са­тель, пуб­ли­цист , литературный кри­тик, ки­но­сце­на­рист.

Сын свя­щен­ни­ка.

С 1902 года учил­ся в Санкт-Пе­тербургском по­ли­тех­ническом институте; осе­нью 1905 года аре­сто­ван за ре­во­люционную дея­тель­ность и вы­слан из Санкт-Пе­тер­бур­га, вер­нул­ся в 1906 году. В 1908 году окон­чил ин­сти­тут со зва­ни­ем мор­ско­го ин­же­не­ра.

Пе­ча­тал­ся с 1908 года (рас­сказ «Один», на­пи­сан­ный в ма­не­ре Л.Н. Ан­д­рее­ва). В 1911 году за не­ле­галь­ное проживание вы­слан из Санкт-Пе­тер­бур­га; жил в Се­ст­ро­рец­ке, Лах­те, где на­пи­сал имев­шую боль­шой ус­пех по­весть «Уезд­ное» (1913), в ко­то­рой за­пе­чат­лел кос­ный про­вин­ци­аль­ный быт.

В 1915 году за гро­те­ск­ную по­весть «На ку­лич­ках» (1914), в ко­то­рой цен­зу­ра ус­мот­ре­ла кле­ве­ту на русскую ар­мию, Замятин был при­вле­чён к су­ду и вы­слан на Се­вер, в Кемь. Ссыл­ка да­ла ма­те­ри­ал для рас­ска­зов и по­вес­тей, объ­е­ди­нён­ных в ли­ри­ко-дра­ма­тическую три­ло­гию: «Аф­ри­ка» (1916), «Се­вер» (1918), «Ёла» (1928).

В мар­те 1916 года ко­ман­ди­ро­ван в Ве­ли­ко­бри­та­нию для на­блю­де­ния за строи­тель­ст­вом су­дов по русским за­ка­зам; английские впе­чат­ле­ния от­ра­зи­лись в по­вес­тях: «Ост­ро­ви­тя­не» (1918), «Ло­вец че­ло­ве­ков» (1921).

В сентябре 1917 года вер­нул­ся в Рос­сию. Чи­тал кур­сы но­вей­шей литературы в Пе­да­го­ги­че­ском институте им. А.И. Гер­це­на в Пет­ро­гра­де (1920-1921), ра­бо­тал в ред­кол­ле­гии издательства «Все­мир­ная ли­те­ра­ту­ра», в прав­ле­нии Все­российского сою­за пи­са­те­лей, вы­пус­тил с груп­пой пи­са­те­лей аль­ма­нах «Дом ис­кусств» (1921); ре­дак­ти­ро­вал жур­на­лы «Рус­ский со­вре­мен­ник» и «Со­вре­мен­ный За­пад»; вёл литературную сту­дию при До­ме ис­кусств.

Ор­на­мен­таль­ный стиль Замятина ока­зал влия­ние на множество про­заи­ков, в том числе на чле­нов литературного объ­е­ди­не­ния «Се­ра­пио­но­вы бра­тья». В пуб­ли­ци­стических ра­бо­тах - «Я бо­юсь» (1921), стать­ях «Рай» (1921), «Но­вая рус­ская про­за» (1923), «О се­го­дняш­нем и со­вре­мен­ном» (1924) - Замятин не­од­но­крат­но вы­сту­пал про­тив «ли­те­ра­тур­но­го ра­бо­леп­ст­ва», за­слу­жив ре­пу­та­цию бун­та­ря, «внут­рен­не­го эмиг­ран­та».

Наи­бо­лее зна­чительное со­чи­не­ние Замятина - ро­ман-ан­ти­уто­пия «Мы» (создана в 1920 году, впер­вые опубликвана на английском языке в 1924 году, на чешском языке в 1927 году, на французском языке в 1929 году; на русском языке (пол­ный ва­ри­ант) в 1952 году, в СССР - в 1988 году) - гро­те­ск­ное опи­са­ние то­та­ли­тар­ной сис­те­мы, по­дав­ляю­щей все про­яв­ле­ния че­ло­ве­че­ской ин­ди­ви­ду­аль­но­сти. Ро­ман во­брал в се­бя различные литературные тра­ди­ции ( Н.В. Го­голь , Ф.М. Дос­то­ев­ский, А. Бе­лый, Дж. Свифт, Г. Уэллс и др.) и ока­зал силь­ное воз­дей­ст­вие на Дж. Ору­эл­ла и О. Хакс­ли. Рез­кая кри­ти­ка в ад­рес ро­ма­на при­ве­ла к то­му, что по­сле 1929 года Замятин в СССР не пе­ча­тал­ся.

В 1931 году при под­держ­ке М. Горь­ко­го по­ки­нул Рос­сию; с февраля 1932 года жил в Па­ри­же, со­хра­нив советский пас­порт.

Сре­ди других со­чи­не­ний - рас­ска­зы («Ма­май», 1921; «Пе­ще­ра», 1922, и другие), пье­сы («Ог­ни свя­то­го До­ми­ни­ка» (1922), «Бло­ха» (1925) по мо­ти­вам ска­за Н.С. Лес­ко­ва (с ус­пе­хом ста­ви­лась в МХАТе до 1929 года), ис­то­рическая тра­ге­дия «Атил­ла» (1928, опубликована в 1950) и другие); сказ­ки; ки­но­сце­на­рии, в том числе фильма «На дне» по пье­се Горь­ко­го (совместно с Ш. Спаа­ком и Ж. Ком­па­ней­цем; режиссер Ж. Ре­ну­ар, 1936).