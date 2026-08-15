ЗАМЯТИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
Русский писатель, публицист, литературный критик, киносценарист.
Сын священника.
С 1902 года учился в Санкт-Петербургском политехническом институте; осенью 1905 года арестован за революционную деятельность и выслан из Санкт-Петербурга, вернулся в 1906 году. В 1908 году окончил институт со званием морского инженера.
Печатался с 1908 года (рассказ «Один», написанный в манере Л.Н. Андреева). В 1911 году за нелегальное проживание выслан из Санкт-Петербурга; жил в Сестрорецке, Лахте, где написал имевшую большой успех повесть «Уездное» (1913), в которой запечатлел косный провинциальный быт.
В 1915 году за гротескную повесть «На куличках» (1914), в которой цензура усмотрела клевету на русскую армию, Замятин был привлечён к суду и выслан на Север, в Кемь. Ссылка дала материал для рассказов и повестей, объединённых в лирико-драматическую трилогию: «Африка» (1916), «Север» (1918), «Ёла» (1928).
В марте 1916 года командирован в Великобританию для наблюдения за строительством судов по русским заказам; английские впечатления отразились в повестях: «Островитяне» (1918), «Ловец человеков» (1921).
В сентябре 1917 года вернулся в Россию. Читал курсы новейшей литературы в Педагогическом институте им. А.И. Герцена в Петрограде (1920-1921), работал в редколлегии издательства «Всемирная литература», в правлении Всероссийского союза писателей, выпустил с группой писателей альманах «Дом искусств» (1921); редактировал журналы «Русский современник» и «Современный Запад»; вёл литературную студию при Доме искусств.
Орнаментальный стиль Замятина оказал влияние на множество прозаиков, в том числе на членов литературного объединения «Серапионовы братья». В публицистических работах - «Я боюсь» (1921), статьях «Рай» (1921), «Новая русская проза» (1923), «О сегодняшнем и современном» (1924) - Замятин неоднократно выступал против «литературного раболепства», заслужив репутацию бунтаря, «внутреннего эмигранта».
Наиболее значительное сочинение Замятина - роман-антиутопия «Мы» (создана в 1920 году, впервые опубликвана на английском языке в 1924 году, на чешском языке в 1927 году, на французском языке в 1929 году; на русском языке (полный вариант) в 1952 году, в СССР - в 1988 году) - гротескное описание тоталитарной системы, подавляющей все проявления человеческой индивидуальности. Роман вобрал в себя различные литературные традиции (Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, А. Белый, Дж. Свифт, Г. Уэллс и др.) и оказал сильное воздействие на Дж. Оруэлла и О. Хаксли. Резкая критика в адрес романа привела к тому, что после 1929 года Замятин в СССР не печатался.
В 1931 году при поддержке М. Горького покинул Россию; с февраля 1932 года жил в Париже, сохранив советский паспорт.
Среди других сочинений - рассказы («Мамай», 1921; «Пещера», 1922, и другие), пьесы («Огни святого Доминика» (1922), «Блоха» (1925) по мотивам сказа Н.С. Лескова (с успехом ставилась в МХАТе до 1929 года), историческая трагедия «Атилла» (1928, опубликована в 1950) и другие); сказки; киносценарии, в том числе фильма «На дне» по пьесе Горького (совместно с Ш. Спааком и Ж. Компанейцем; режиссер Ж. Ренуар, 1936).