ЗАМВРИЙ

ЗАМВРИЙ (греческий Ζαμβρί) - пятый израильский царь, который пришел к власти вследствие переворота и занимал престол всего 7 дней.

Замврий был рабом и командиром колесниц у израильского царя Илы, сына Ваасы. Воспользовавшись нестабильностью в государстве, ослабленном противостоянием с внешними врагами и Иудейским царством ,Замврий вероломно сверг своего бывшего господина с престола. В отличие от Ваасы, который предательски убил царя Навата в сражении, Замврий нанес Иле смертельный удар, когда тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы исключить возможность мести, Замврий также убил всех родственников и близких Илы и провозгласил себя царем. Однако Замврий совершил преступление без поддержки со стороны армии, и это ускорило его падение. Израильская армия, возглавляемая Амврием, который пользовался уважением народа, осаждала филистимский город Гиввефон. Узнав о смерти Илы, Амврий направил войска на Фирцу - резиденцию израильских царей, где находился Замврий. Народ провозгласил царем Амврия, а Замврий, осознав свое поражение, в отчаянии поджег царский дворец и сам погиб в огне. Через некоторое время Амврий смог взять ситуацию в стране под свой контроль и основал самую мощную династию в истории Израиля, которая была у власти долгие годы.

Несмотря на короткий период правления, Замврий стал в библейском предании символом раба, который восстал против своего господина, а его имя для следующего поколения было нарицательным. Когда израильский царь Ииуй во время переворота предательски убил последнего царя из династии Амврия - Иорама, то царица Иезавель приветствовала его как Замврия . История Замврия - пример свершения божественного правосудия: истребив дом Ваасы и убив себя самого, Замврий тем самым исполнил предсказание израильских пророков о гибели всего рода Иеровоама. Объясняя значение истории о Замврии, блаженный Феодорит Кирский говорит, что «живущих порочно Владыко Бог карает одних через других и одного порочного передает другому, более порочному, употребляя последнего как бы вместо исполнителя казни»

Литература:

Theodoret. Quaest. in Regn. 3. 48 // PG. 80. Col. 721.