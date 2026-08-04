ЗАМОСЦЬ

ЗАМОСЦЬ - го­род на юго-вос­то­ке Поль­ши , в Люб­лин­ском вое­вод­ст­ве, на реке Ла­бунь­ка, при­то­ке реки Вепш (бас­сейн Вис­лы).

Население 65,4 тысяч человек (2007 год). Узел железных и ав­то­мобильных дорог. Ос­но­ван Я. За­мой­ским на сво­их зем­лях 10 апреля 1580 года, на­зван в его честь. С мо­мен­та ос­но­ва­ния имел городское пра­во. От­стро­ен как «иде­аль­ный» го­род-кре­пость итальянским архитектором Б. Мо­ран­до по еди­но­му пла­ну в сти­ле Позд­не­го Воз­ро­ж­де­ния . В XVI-XVII века са­мая ос­на­щён­ная кре­пость в Поль­ше (в 1656 году в хо­де Се­вер­ной вой­ны 1655-1660 годов шведским вой­скам взять её не уда­лось). Рас­по­ло­жен­ный на тор­го­вом пу­ти из Во­лы­ни в Люб­лин и Вар­ша­ву, об­ла­дал ря­дом при­ви­ле­гий - на про­ве­де­ние яр­ма­рок, бес­по­шлин­ную тор­гов­лю по всей стра­не и другие. Центр раз­ви­тия ре­мё­сел (скор­няж­ное и ко­же­вен­ное де­ло, тка­че­ст­во и другие); с 1585 года дей­ст­во­ва­ла пер­вая в Поль­ше сафь­я­но­вая и ков­ро­вая ма­ну­фак­ту­ра. В 1595 году от­кры­ты За­мой­ская ака­де­мия и ти­по­гра­фия. В XVII - первой половине XVIII веков раз­ви­ва­ет­ся тор­гов­ля при сни­же­нии зна­че­ния ре­мёсел. В 1720 году в Замосце за­се­дал си­нод Украинской гре­ко-ка­то­лической церк­ви. В хо­де Се­вер­ной вой­ны 1700 -1721 годов Замосць был ок­ку­пи­ро­ван шведскими (1704) и сак­сон­ски­ми (1715-1716) вой­ска­ми. В 1772 году по первому раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той ото­шёл к Ав­ст­рии. По ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов в Цар­ст­ве Поль­ском. В начале XIX века Замосць ут­ра­тил зна­че­ние хо­зяй­ст­вен­но­го и куль­тур­но­го цен­тра. Один из цен­тров Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов. В 1866 году кре­пость бы­ла час­тич­но сры­та как ус­та­рев­шая. В 1918-1939 годах в со­ста­ве Поль­ши, ме­сто упор­ных бо­ёв в хо­де со­вет­ско-поль­ской вой­ны 1920 года. В 1939 году ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми, в ус­ло­ви­ях ок­ку­па­ции еврейское на­се­ле­ние го­ро­да бы­ло унич­то­же­но. 25 августа 1944 года ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей . С 1945 года в со­ста­ве Поль­ши, в 1975-1998 годах центр За­мой­ско­го вое­вод­ст­ва, с 1 января 1999 года рай­он­ный центр Люб­лин­ско­го вое­вод­ст­ва.

Внут­ри ук­ре­п­ле­ний (1585-1619 годов, мо­дер­ни­зи­ро­ва­ны в 1817-1830 годах, раз­ру­ше­ны в 1866 году, со­хра­ни­лись бас­ти­он, часть стен с во­ро­та­ми) - дво­рец (1578-1586 годы, пе­ре­стро­ен в 1820-х годов) и ис­то­рическая часть го­ро­да с ре­гу­ляр­ной ре­нес­санс­ной пла­ни­ров­кой. На центральной пря­мо­уголь­ной Ры­ноч­ной площади - позд­не­ре­нес­санс­ные до­ма (конец XVI - начало XVII веков) с ар­ка­да­ми, ат­ти­ка­ми и скульп­тур­ным де­ко­ром; Ра­ту­ша с баш­ней (1591 год, архитектор Б. Мо­ран­до; пе­ре­строе­на в 1639-1651 годах, ар­хи­тек­то­ры Я. Яро­ше­вич, Я. Вольф). Сре­ди других по­стро­ек конца XVI-XVII веков: Кол­ле­ги­аль­ный со­бор Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва и апо­сто­ла Фо­мы (1587-1598 годы, архитектор Мо­ран­до; ко­ло­коль­ня XVIII века; в до­ме де­ка­нов с 1987 года - Му­зей цер­ков­но­го искусства), зда­ния бывшей За­мой­ской ака­де­мии (1594), ду­хов­ной се­ми­на­рии (XVII век), Ста­рая си­на­го­га (около 1620 года), ар­се­нал (1630-е годы; с 1984 года - Во­енный му­зей), фран­ци­скан­ская ба­зи­ли­ка Бла­го­ве­ще­ния Бо­го­ма­те­ри (1637-1655), кос­тёлы Святой Ека­те­ри­ны, Святого Ни­ко­лая, бывший мо­на­стырь кла­ри­сок (все XVII века ). Ан­самбль ста­рой час­ти го­ро­да вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

От­де­ле­ние Люб­лин­ской сельскохозяйственной ака­де­мии (1955), Выс­шая гу­ма­ни­тар­ная эко­но­мическая шко­ла имени Я. За­мой­ско­го, Выс­шая шко­ла управ­ле­ния и ад­ми­ни­ст­ра­ции (1997). Ор­кестр народной му­зы­ки имени К. На­мы­слов­ско­го, ан­самбль пес­ни и тан­ца «За­мой­щи­на». Еже­год­ные фес­ти­ва­ли «За­мой­ское те­ат­раль­ное ле­то», джа­зо­вых пев­цов; Дни му­зы­ки; би­ен­на­ле крае­ведческой фо­то­гра­фии. Городской му­зей. Важ­ный ту­ри­стический центр.

Предприятия пищевой промышлен­но­сти (в том числе молочные продукты, за­мо­ро­жен­ные ово­щи и фрук­ты, кор­ма для живот­но­вод­ства), сельскохозяйственного ма­ши­но­строе­ния («SIPMOT»); мебельная фабрика. Про­из­водство элек­тро­энер­ге­тического оборудования, строительство и эксплуатация элект­росетей («Zamojska Korporacja Energe­tyczna», 1919).

Близ го­ро­да – бас­ти­он «Ро­тон­да» (1825-1831 годы; с 1947 года Му­зей му­че­ни­че­ст­ва За­мой­щи­ны); Роз­то­чань­ский национальный парк.

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