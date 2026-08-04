ЗАМОСЦЬ
ЗАМОСЦЬ - город на юго-востоке Польши, в Люблинском воеводстве, на реке Лабунька, притоке реки Вепш (бассейн Вислы).
Население 65,4 тысяч человек (2007 год). Узел железных и автомобильных дорог. Основан Я. Замойским на своих землях 10 апреля 1580 года, назван в его честь. С момента основания имел городское право. Отстроен как «идеальный» город-крепость итальянским архитектором Б. Морандо по единому плану в стиле Позднего Возрождения. В XVI-XVII века самая оснащённая крепость в Польше (в 1656 году в ходе Северной войны 1655-1660 годов шведским войскам взять её не удалось). Расположенный на торговом пути из Волыни в Люблин и Варшаву, обладал рядом привилегий - на проведение ярмарок, беспошлинную торговлю по всей стране и другие. Центр развития ремёсел (скорняжное и кожевенное дело, ткачество и другие); с 1585 года действовала первая в Польше сафьяновая и ковровая мануфактура. В 1595 году открыты Замойская академия и типография. В XVII - первой половине XVIII веков развивается торговля при снижении значения ремёсел. В 1720 году в Замосце заседал синод Украинской греко-католической церкви. В ходе Северной войны 1700 -1721 годов Замосць был оккупирован шведскими (1704) и саксонскими (1715-1716) войсками. В 1772 году по первому разделу Речи Посполитой отошёл к Австрии. По решению Венского конгресса 1814-1815 годов в Царстве Польском. В начале XIX века Замосць утратил значение хозяйственного и культурного центра. Один из центров Польского восстания 1830-1831 годов. В 1866 году крепость была частично срыта как устаревшая. В 1918-1939 годах в составе Польши, место упорных боёв в ходе советско-польской войны 1920 года. В 1939 году оккупирован германскими войсками, в условиях оккупации еврейское население города было уничтожено. 25 августа 1944 года освобождён Красной Армией. С 1945 года в составе Польши, в 1975-1998 годах центр Замойского воеводства, с 1 января 1999 года районный центр Люблинского воеводства.
Внутри укреплений (1585-1619 годов, модернизированы в 1817-1830 годах, разрушены в 1866 году, сохранились бастион, часть стен с воротами) - дворец (1578-1586 годы, перестроен в 1820-х годов) и историческая часть города с регулярной ренессансной планировкой. На центральной прямоугольной Рыночной площади - позднеренессансные дома (конец XVI - начало XVII веков) с аркадами, аттиками и скульптурным декором; Ратуша с башней (1591 год, архитектор Б. Морандо; перестроена в 1639-1651 годах, архитекторы Я. Ярошевич, Я. Вольф). Среди других построек конца XVI-XVII веков: Коллегиальный собор Воскресения Христова и апостола Фомы (1587-1598 годы, архитектор Морандо; колокольня XVIII века; в доме деканов с 1987 года - Музей церковного искусства), здания бывшей Замойской академии (1594), духовной семинарии (XVII век), Старая синагога (около 1620 года), арсенал (1630-е годы; с 1984 года - Военный музей), францисканская базилика Благовещения Богоматери (1637-1655), костёлы Святой Екатерины, Святого Николая, бывший монастырь кларисок (все XVII века). Ансамбль старой части города включён в список Всемирного наследия.
Отделение Люблинской сельскохозяйственной академии (1955), Высшая гуманитарная экономическая школа имени Я. Замойского, Высшая школа управления и администрации (1997). Оркестр народной музыки имени К. Намысловского, ансамбль песни и танца «Замойщина». Ежегодные фестивали «Замойское театральное лето», джазовых певцов; Дни музыки; биеннале краеведческой фотографии. Городской музей. Важный туристический центр.
Предприятия пищевой промышленности (в том числе молочные продукты, замороженные овощи и фрукты, корма для животноводства), сельскохозяйственного машиностроения («SIPMOT»); мебельная фабрика. Производство электроэнергетического оборудования, строительство и эксплуатация электросетей («Zamojska Korporacja Energetyczna», 1919).
Близ города – бастион «Ротонда» (1825-1831 годы; с 1947 года Музей мученичества Замойщины); Розточаньский национальный парк.