ЗАМОК
ЗАМОК - укреплённое жилище феодала эпохи европейского Средневековья.
Для замкового строительства характерно большое разнообразие типов сооружений, замки различаются в зависимости от окружающего ландшафта (расположение на возвышенностях, островах, скальных уступах и тому подобное), от характера укреплений (ров, вал, кольцевые стены и прочее), а также по форме плана (квадратные, круглые, овальные, многоугольные), по количеству, форме и местоположению башен и другое. Тем не менее можно выделить ряд устойчивых элементов в архитектуре замков. Первые замки имели деревянные укрепления (частокол) и рвы вокруг. Каменные замки X - XIII веков окружены рвом. Главная башня у подъёмного моста дополнялась (иногда заменялась) барбаканом – защищавшей подступы предмостной башней (преимущественно четырехугольной) на внешней стороне рва. Внешняя ограда замка состояла из сплошных каменных стен (куртин) и бастионов (башен в местах стыка куртин). По верху стены шёл так называемый дозорный путь для наблюдения и сообщения между башнями, который с внешней стороны защищался зубчатым парапетом с амбразурами; к нему пристраивались машикули – галереи с амбразурами в полу для вертикальной стрельбы. Створы ворот замка были из твёрдого дерева, обитого железом. Перед воротами опускалась выдвижная решётка из брёвен, усиленных металлом, которая закрывалась подвижной частью подъёмного моста, когда тот находился в верхнем положении. Замок имел 2-3 пояса сходных по конструкции оград. Пространство между первой (внешней) и второй стенами составлял так называемый нижний двор, где размещались дома крестьян, мастерские и жилища ремесленников, пекарня, общинные мельница и виноградный пресс, колодец (иногда фонтан и пруд с живой рыбой), умывальня, прилавки торговцев. С XIII века поселения стали строить за пределами замка с внешней стороны рва. В верхнем дворе между второй и третьей оградами располагались часовня, жильё для воинов, конюшни, псарня, голубятни и соколиный двор, нередко кухня и кладовая с припасами, часто ещё один водоём. Внутри третьей ограды находился каменный донжон, вход в который обычно располагался на уровне второго этажа на высоте около пяти метров, куда попадали с помощью приставной лестницы. На втором этаже, как правило, был большой зал, служивший гостиной, трапезной, а также нередко местом отправления сеньориального правосудия; на третьем этаже находились жилые комнаты владетеля замка и его супруги, на четвертом – комнаты детей и слуг. В состав помещений замка нередко входила церковная капелла. Верх донжона представлял собой крепостную стену с зубчатым парапетом, дозорным путём и галереей. Первый этаж служил местом хранения оружия, припасов, замковой тюрьмой. В полу первого этажа иногда выкапывали колодец и (редко) потайной ход. Традиция украшать стены внутр. помещений замка шпалерами, фресками, оружием и охотничьими трофеями распространяется с конца XII века.
Замковое строительство зародилось во Франции. Первые из сохранившихся замков датируются IX - XI веками (Дуэ-ла-Фонтен, Ланже), хотя из литературных источников известно, что они существовали и в более раннее время. К наиболее известным французским замкам относятся замок в Лоше (XI - XIIвека), Шато-Конталь в Каркасоне (1120 - 1150, перестраивался в XIII, XV и XVIII веках), Куси (1225 - 1242) и другие. Из Франции замки распространились в Англию, где их строилось особенно много в период после норманнского завоевания (Виндзорский замок, основан около 1070 года). В Италии, где рано началось развитие городов, замки сооружались главным образом в южных областях, завоёванных норманнами (Мальфи в Апулии, Сквиллаче в Калабрии). Большое количество замков появилось при императоре Фридрихе II Штауфене (Кастель-дель- Монте в Апулии). Рыцари Тевтонского ордена развернули широкое строительство замков на восточно-немецких землях, пик которого пришёлся на XIV век (Мальборк в Польше). На Ближнем Востоке замки, наряду с крестоносцами, возводили и духовно-рыцарские ордена (замок госпитальеров Бельвуар, около 1168 года, ныне на территории Израиля); утратив функцию жилища феодала, такие постройки сохраняли традиционные формы замковой архитектуры.
В конце XV века в результате развития осадной артиллерии внутри замков появились круговые укрепления у основания куртин, снаружи – земляные террасы, в стенах – прямоугольные амбразуры для пушек. Со временем военные задачи перестали определять характер замковых построек, замки постепенно утратили оборонительные функции, которые перешли к сложным фортификационным сооружениям – крепостям, и приобрели черты дворцов (смотри статью Замки Луары), окончательно сменивших замки к концу XVI века. В европейской архитектуре Нового и Новейшего времени отдельные элементы замкового строительства использовались в фортификационных сооружениях (крепостях), в наружном облике жилых зданий, в постройках, подражающих средневековым.
В исторической науке термин «замок» часто используется также в узком смысле, как обозначение резиденции феодала в Западной Европе в период позднего Средневековья.