ЗАМОК

ЗАМОК - ук­ре­п­лён­ное жи­ли­ще фео­да­ла эпо­хи ев­ропейского Сред­не­ве­ко­вья .

Для зам­ко­во­го строи­тель­ст­ва ха­рак­тер­но боль­шое раз­но­об­ра­зие ти­пов со­ору­же­ний, замки раз­ли­ча­ют­ся в за­ви­си­мо­сти от ок­ру­жаю­ще­го ланд­шаф­та (рас­по­ло­же­ние на воз­вы­шен­но­стях, ост­ро­вах, скаль­ных ус­ту­пах и тому подобное), от ха­рак­те­ра ук­ре­п­ле­ний (ров, вал, коль­це­вые сте­ны и прочее), а так­же по фор­ме пла­на (квад­рат­ные, круг­лые, оваль­ные, мно­го­уголь­ные), по ко­ли­че­ст­ву, фор­ме и ме­сто­по­ло­же­нию ба­шен и другое. Тем не ме­нее мож­но вы­де­лить ряд ус­той­чи­вых эле­мен­тов в ар­хи­тек­ту­ре замков. Пер­вые замки име­ли де­ревянные ук­ре­п­ле­ния (час­то­кол) и рвы во­круг. Ка­мен­ные замки X - XIII веков ок­ру­же­ны рвом. Главная баш­ня у подъ­ём­но­го мос­та до­пол­ня­лась (ино­гда за­ме­ня­лась) бар­ба­ка­ном – за­щи­щав­шей под­сту­пы пред­мос­тной баш­ней (пре­имущественно четырехуголь­ной) на внеш­ней сто­ро­не рва. Внеш­няя ог­ра­да замка со­стоя­ла из сплош­ных ка­мен­ных стен (кур­тин) и бас­тио­нов (ба­шен в мес­тах сты­ка кур­тин). По вер­ху сте­ны шёл так называемый до­зор­ный путь для на­блю­де­ния и со­об­ще­ния ме­ж­ду баш­ня­ми, ко­то­рый с внеш­ней сто­ро­ны за­щи­щал­ся зуб­ча­тым па­ра­пе­том с ам­бра­зу­ра­ми; к не­му при­страи­ва­лись ма­ши­ку­ли – га­ле­реи с ам­бра­зу­ра­ми в по­лу для вер­ти­каль­ной стрель­бы. Ство­ры во­рот замка бы­ли из твёр­до­го де­ре­ва, оби­то­го же­ле­зом. Пе­ред во­ро­та­ми опус­ка­лась вы­движ­ная ре­шёт­ка из брё­вен, уси­лен­ных ме­тал­лом, ко­то­рая за­кры­ва­лась под­виж­ной ча­стью подъ­ём­но­го мос­та, ко­гда тот на­хо­дил­ся в верх­нем по­ло­же­нии. За­мок имел 2-3 поя­са сход­ных по кон­ст­рук­ции ог­рад. Про­стран­ст­во ме­ж­ду первой (внеш­ней) и второй сте­на­ми со­став­лял так называемый ниж­ний двор, где раз­ме­ща­лись до­ма кре­сть­ян, мас­тер­ские и жи­ли­ща ре­мес­лен­ни­ков, пе­кар­ня, об­щин­ные мель­ни­ца и ви­но­град­ный пресс, ко­ло­дец (ино­гда фон­тан и пруд с жи­вой ры­бой), умы­валь­ня, при­лав­ки тор­гов­цев. С XIII века по­се­ле­ния ста­ли стро­ить за пре­де­ла­ми зам­ка с внеш­ней сто­ро­ны рва. В верх­нем дво­ре ме­ж­ду второй и третьей ог­ра­да­ми рас­по­ла­га­лись часов­ня, жи­льё для вои­нов, ко­нюш­ни, псар­ня, го­лу­бят­ни и со­ко­ли­ный двор, не­ред­ко кух­ня и кла­до­вая с при­па­са­ми, час­то ещё один во­до­ём. Внут­ри третьей ог­ра­ды на­хо­дил­ся ка­мен­ный дон­жон, вход в ко­то­рый обыч­но рас­по­ла­гал­ся на уров­не второго эта­жа на вы­со­те около пяти метров, ку­да по­па­да­ли с по­мо­щью при­став­ной ле­ст­ни­цы. На втором эта­же, как пра­ви­ло, был боль­шой зал, слу­жив­ший гос­ти­ной, тра­пез­ной, а так­же не­ред­ко ме­стом от­прав­ле­ния сень­о­ри­аль­но­го пра­во­су­дия; на третьем эта­же на­хо­ди­лись жи­лые ком­на­ты вла­де­те­ля зам­ка и его суп­ру­ги, на четвертом – ком­на­ты де­тей и слуг. В со­став по­ме­ще­ний замка не­ред­ко вхо­ди­ла цер­ков­ная ка­пел­ла . Верх дон­жо­на пред­став­лял со­бой кре­по­ст­ную сте­ну с зуб­ча­тым па­ра­пе­том, до­зор­ным пу­тём и га­ле­ре­ей. Первый этаж слу­жил ме­стом хра­не­ния ору­жия, при­па­сов, зам­ко­вой тюрь­мой. В по­лу первого эта­жа ино­гда вы­ка­пы­ва­ли ко­ло­дец и (ред­ко) по­тай­ной ход. Тра­ди­ция ук­ра­шать сте­ны внутр. по­ме­ще­ний замка шпа­ле­ра­ми, фре­ска­ми, ору­жи­ем и охот­ничь­и­ми тро­фея­ми рас­про­стра­ня­ет­ся с конца XII века.

Зам­ко­вое строи­тель­ст­во за­ро­ди­лось во Фран­ции. Первые из со­хра­нив­ших­ся замков да­ти­ру­ют­ся IX - XI веками (Дуэ-ла-Фон­тен, Лан­же), хо­тя из литературных ис­точ­ни­ков из­вест­но, что они су­ще­ст­во­ва­ли и в более раннее время. К наи­бо­лее из­вест­ным французским замкам от­но­сят­ся за­мок в Ло­ше (XI - XIIвека), Ша­то-Кон­таль в Кар­ка­со­не (1120 - 1150, пе­ре­страи­вал­ся в XIII, XV и XVIII веках), Ку­си (1225 - 1242) и другие. Из Фран­ции замки рас­про­стра­ни­лись в Анг­лию, где их строи­лось осо­бен­но мно­го в пе­ри­од по­сле нор­манн­ско­го за­вое­ва­ния (Винд­зор­ский за­мок, ос­но­ван около 1070 года). В Ита­лии , где ра­но на­ча­лось раз­ви­тие го­ро­дов, замки со­ору­жа­лись главным образом в южных об­лас­тях, за­воё­ван­ных нор­ман­на­ми (Маль­фи в Апу­лии, Сквил­ла­че в Ка­лаб­рии). Боль­шое ко­ли­че­ст­во замков поя­ви­лось при императоре Фрид­ри­хе II Штау­фе­не (Кас­тель-дель- Мон­те в Апу­лии). Ры­ца­ри Тев­тон­ско­го ор­де­на раз­вер­ну­ли ши­ро­кое строи­тель­ст­во замков на восточно-немецких зем­лях, пик ко­то­ро­го при­шёл­ся на XIV век (Маль­борк в Поль­ше). На Ближ­нем Вос­то­ке замки, на­ря­ду с кре­сто­нос­ца­ми, воз­во­ди­ли и ду­хов­но-ры­цар­ские ор­де­на (за­мок гос­пи­таль­е­ров Бель­ву­ар, около 1168 года, ны­не на тер­ри­то­рии Из­раи­ля); ут­ра­тив функ­цию жи­ли­ща фео­да­ла, та­кие по­строй­ки со­хра­ня­ли тра­диционные фор­мы зам­ко­вой ар­хи­тек­ту­ры.

В конце XV века в ре­зуль­та­те раз­ви­тия осад­ной ар­тил­ле­рии внут­ри замков поя­ви­лись кру­го­вые ук­ре­п­ле­ния у ос­но­ва­ния кур­тин, сна­ру­жи – зем­ля­ные тер­ра­сы, в сте­нах – пря­мо­уголь­ные ам­бра­зу­ры для пу­шек. Со вре­ме­нем во­енные за­да­чи пе­ре­ста­ли оп­ре­де­лять ха­рак­тер зам­ко­вых по­стро­ек, замки по­сте­пен­но ут­ра­ти­ли обо­ро­нительные функ­ции, ко­то­рые пе­ре­шли к слож­ным фор­ти­фи­кационным со­ору­же­ни­ям – кре­по­стям, и при­об­ре­ли чер­ты двор­цов (смотри статью Зам­ки Луа­ры), окон­ча­тель­но сме­нив­ших замки к концу XVI века. В ев­ропейской ар­хи­тек­ту­ре Но­во­го и Но­вей­ше­го вре­ме­ни отдельные эле­мен­ты зам­ко­во­го строи­тель­ст­ва ис­поль­зо­ва­лись в фор­ти­фи­кационных со­ору­же­ни­ях (кре­по­стях), в на­руж­ном об­ли­ке жи­лых зда­ний, в по­строй­ках, под­ра­жаю­щих сред­не­ве­ко­вым.

В ис­то­рической нау­ке тер­мин «замок» час­то ис­поль­зу­ет­ся так­же в уз­ком смыс­ле, как обо­зна­че­ние ре­зи­ден­ции фео­да­ла в Западной Ев­ро­пе в пе­ри­од позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)