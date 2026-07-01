ЗAМКОВЫЕ ЛЮДИ

Замковые люди (иобагионы, лат. iobagiones castri, венг. Várjobbágy) — особая категория населения королевских замковых округов (комитатов) в средневековой Венгрии .

Особая категория населения королевских замковых округов ( комитатов ) в средневековой Венгрии , обязанная королю военной или (реже) гражданской службой. Название появилось в документах XII в., но прослойка начала складываться еще в XI в., частью из свободных воинов (miles), которые в счет службы получали в наследственное владение земли, относившиеся к королевским замковым округам. Изначально З. л. не располагали полной свободой. Через администрацию королевских замков они находились в подчинении у короля, не могли добровольно покинуть места приписки, а отдельными правами пользовались только в пределах замкового округа, в том числе в отношении предоставленных им земельных владений, которыми не могли свободно распоряжаться. Помимо обязанности воевать по призыву короля (даже в заграничных походах) их нередко привлекали в помощь замковой администрации ( ишпану ) в делах управления и судопроизводства.

Из числа З. л. вышли командиры воинских подразделений и администрация королевских комитатов. В социальном и имущественном отношении З. л. в XIII в. делились на две группы. Верхняя — «истинные, древние, настоящие иобагионы, свободные святого короля» (iobbagiones, liberi sancti regis, filii sancti regis) — возводила свое происхождение ко временам Иштвана I Святого . Они могли располагать значительными земельными владениями (даже свободно распоряжаться ими), приобретать новые земли путем покупки и королевских пожалований, пользовались особыми привилегиями. Эта прослойка З. л. вместе с королевскими сервиентами и другими близкими к ним по положению группами в XIII—XIV вв. вошла в состав формировавшегося венгерского дворянства . Его права были впервые зафиксированы в «Золотой булле» 1222. Низшую категорию З. л. составляли так называемые «сыновья поднятых в иобагионы замков» (filii iobagionum de castrensibus exempi) — выходцы из обслуги замковых округов (cives, castrenses). Они обычно были заняты в сельском хозяйстве и ремесле, но временами привлекались к военной службе под началом «истинных» замковых иобагионов. В ходе распада королевских замковых комитатов в XIII в. они попадали в зависимость от частных магнатов и пополняли ряды формировавшегося зависимого крестьянства, за которым закрепилось название «иобагионы» (венг. jobbágy).

Лит.: Чизмадиа А., Ковач К., Асталош Л. История венгерского государства и права / Под ред. А. И. Пушкаша. М., 1986; Eckhart F. Magyar alkotmány- és jogtörténet / Szerk. Mezey B. Budapest, 2000; Korai Magyar történeti lexikon (9 — 14. század). Budapest, 1994.