ЗАМКИ ЛУАРЫ
ЗАМКИ ЛУАРЫ - архитектурные и исторические памятники во Франции.
Первые деревянные замки-крепости появились в этом регионе в эпоху Меровингов (с V века). Вокруг некоторых замков Луары сформировались небольшие города (Амбуаз, Анже, Бельгард, Блуа, Божанси, Вандом, Жьен, Лош, Монсоро, Монтиньи- ле-Ганнелон, Сель-сюр-Шер, Сомюр, Тур, Шинон). В некоторых наиболее древних замках Луары сохранились укреплённые каменные башни, в том числе донжоны (четырехугольные и цилиндрические) XI - XIV веков (замки Ланже, Лош, Монтришар, Сомюр, Шатодён, Шинон, Шисе, Шомон-сюр- Луар и другие).
В XV - XVI веках долина Луары становится излюбленным местом пребывания французских монархов (Карла VIII, Людовика XII, Франциска I, Екатерины Медичи) и аристократии, одним из главных очагов французской ренессансной культуры. Замки Луары этой эпохи отвечают новой концепции королевского двора (Амбуаз, Блуа, Сомюр). Замки перестраиваются (в XVI веке – с привлечением итальянских архитекторов) в комфортные жилища, лишаются оборонительных функций; здания покрываются кровлей с крутым скатом и высокими каминными трубами, в стенах прорезаются широкие окна, к фасаду нередко пристраивают открытую лестницу со стороны парадного двора – в замках Азе-лё-Ридо, Блуа, Шамбор и других. Декор интерьеров становится всё более рафинированным, помещения украшают резные кессонированные потолки и настенные панели, камины, мебель, шпалеры и так далее. Рвы, донжоны, башни, машикули сохраняются как элементы декоративного оформления архитектуры, что придаёт некоторым замкам Луары сказочный облик (замки Азе-лё-Ридо, Бомуа, Ле-Плеси-Бурре, Ле-Плеси-ле-Тур, Монтрёй-Белле, Шамбор, Шенонсо, Юссе – последний послужил для Ш. Перро прообразом места действия сказки «Спящая красавица»). Высокого развития достигает садово-парковое искусство (парки замков Борегар, Брисак, Валанс, Вилландри, Ла-Ферте-Сент-Обен, Ле-Люд, Саше, Шомон-сюр-Луар и др.); в архитектуре замков, возведённых на берегу или на воде, используется эффект «водного зеркала». Замки, построенные или перестроенные в XVII - XVIII веках, характеризует классицистическое равновесие форм [Кран (Краон), Менар, Монжофруа, Серран, Шеверни].
Многие замки Луары хранят ценнейшие коллекции произведений искусства (в том числе декоративно-прикладного) и превращены в музеи; свыше 40 этих замков, а также некоторые аббатства (Понлевуа, Фонтевро) региона между Сюлли-сюр-Луар и Шалон-сюр-Луар включены в список Всемирного наследия.