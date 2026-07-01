ЗАМКИ ЛУАРЫ

ЗАМКИ ЛУАРЫ - ар­хитектурные и ис­то­рические па­мят­ни­ки во Фран­ции .

Пер­вые де­ревянные зам­ки-кре­по­сти поя­ви­лись в этом ре­гио­не в эпо­ху Ме­ро­вин­гов (с V века). Во­круг не­ко­то­рых замков Луары сфор­ми­ро­ва­лись не­боль­шие го­ро­да (Ам­бу­аз, Ан­же, Бель­гард, Блуа, Бо­жан­си, Ван­дом, Жьен, Лош, Мон­со­ро, Мон­ти­ньи- ле-Ган­не­лон, Сель-сюр-Шер, Со­мюр, Тур, Ши­нон). В не­ко­то­рых наи­бо­лее древ­них замках Луары со­хра­ни­лись ук­ре­п­лён­ные ка­мен­ные баш­ни, в том числе дон­жо­ны (четырехуголь­ные и ци­лин­д­ри­че­ские) XI - XIV веков (зам­ки Лан­же, Лош, Мон­три­шар, Со­мюр, Ша­то­дён, Ши­нон, Ши­се, Шо­мон-сюр- Лу­ар и другие).

В XV - XVI веках до­ли­на Луа­ры ста­но­вит­ся из­люб­лен­ным ме­стом пре­бы­ва­ния французских мо­нар­хов (Кар­ла VIII, Лю­до­ви­ка XII, Фран­ци­ска I, Ека­те­ри­ны Ме­ди­чи) и ари­сто­кра­тии, од­ним из главных оча­гов французской ре­нес­санс­ной куль­ту­ры. Замки Луары этой эпо­хи от­ве­ча­ют но­вой кон­цеп­ции ко­ро­лев­ско­го дво­ра (Ам­бу­аз, Блуа, Со­мюр). Зам­ки пе­ре­страи­ва­ют­ся (в XVI веке – с при­вле­че­ни­ем итальянских ар­хи­тек­то­ров) в ком­форт­ные жи­ли­ща, ли­ша­ют­ся обо­ро­нительных функ­ций; зда­ния по­кры­ва­ют­ся кров­лей с кру­тым ска­том и вы­со­ки­ми ка­мин­ны­ми тру­ба­ми, в сте­нах про­ре­за­ют­ся ши­ро­кие ок­на, к фа­са­ду не­ред­ко при­страи­ва­ют от­кры­тую ле­ст­ни­цу со сто­ро­ны па­рад­но­го дво­ра – в зам­ках Азе-лё-Ри­до, Блуа, Шам­бор и других. Де­кор ин­терь­е­ров ста­но­вит­ся всё бо­лее ра­фи­ни­ро­ван­ным, по­ме­ще­ния ук­ра­ша­ют рез­ные кес­со­ни­ро­ван­ные по­тол­ки и на­стен­ные па­не­ли, ка­ми­ны, ме­бель, шпа­ле­ры и так далее. Рвы, дон­жо­ны, баш­ни, ма­ши­ку­ли со­хра­ня­ют­ся как эле­мен­ты де­ко­ра­тив­но­го оформ­ле­ния ар­хи­тек­ту­ры, что при­да­ёт не­ко­то­рым замкам Луары ска­зоч­ный об­лик (зам­ки Азе-лё-Ри­до, Бо­муа, Ле-Пле­си-Бур­ре, Ле-Пле­си-ле-Тур, Мон­трёй-Бел­ле, Шам­бор, Ше­нон­со, Юс­се – по­след­ний по­слу­жил для Ш. Пер­ро про­об­ра­зом мес­та дей­ст­вия сказ­ки «Спя­щая кра­са­ви­ца»). Вы­со­ко­го раз­ви­тия дос­ти­га­ет са­до­во-пар­ко­вое искусство (пар­ки зам­ков Бо­ре­гар, Бри­сак, Ва­ланс, Вил­лан­д­ри, Ла-Фер­те-Сент-Обен, Ле-Люд, Са­ше, Шо­мон-сюр-Лу­ар и др.); в ар­хи­тек­ту­ре зам­ков, воз­ве­дён­ных на бе­ре­гу или на во­де, ис­поль­зу­ет­ся эф­фект «вод­но­го зер­ка­ла». Зам­ки, по­стро­ен­ные или пе­ре­стро­ен­ные в XVII - XVIII веках, ха­рак­те­ри­зу­ет клас­сици­сти­ческое рав­но­ве­сие форм [Кран (Кра­он), Ме­нар, Мон­жоф­руа, Сер­ран, Ше­вер­ни].

Мно­гие замки Луары хра­нят цен­ней­шие кол­лек­ции про­из­ве­де­ний искусства (в том числе де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го) и пре­вра­ще­ны в му­зеи; свыше 40 этих зам­ков, а так­же не­ко­то­рые аб­бат­ст­ва (Пон­ле­вуа, Фон­тев­ро) ре­гио­на ме­ж­ду Сюл­ли-сюр-Лу­ар и Ша­лон-сюр-Лу­ар вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)