ЗАМКА

ЗАМКА (румынский Zamca) - монастырский ансамбль в городе Сучава, Румыния.

Ктиторы монастыря были представителями некогда многочисленной армянской колонии в Молдавском княжестве. Молдавский господарь Александр Добрый еще в июле 1401 года учредил Армянскую епископию с кафедрой в Сучаве. Второй армянский епископ Аведик имел в 1415 году резиденцию в монастыре, находившемся на месте нынешнего.

Существующий ныне монастырский комплекс выстроен в стиле архитектуры Молдовы в начале XVII века. Здания пострадали в 1690 - 1691 годах. во время пребывания в монастыре войск польского короля Яна III Собеского, ведшего войну с турками, когда с севера, востока и юга монастыря были построены земляные валы с бастионами. В начале XVIII века монастырские строения были восстановлены. В 1994 - 2005 годах Министерством культуры и культов была проведена реставрация комплекса.

Cтены монастыря образуют в плане неправильный прямоугольник (59×66 метра на 70×74 метра). Они невысоки, с контрфорсами, без башен. В центре монастыря (с небольшим смещением к северо-востоку) расположен соборный храм, к западу от него, над главными воротами,- жилое здание (предположительно резиденция епископа ) с церковью, к северо-востоку - надвратная башня с храмом и колокольней.

Первый каменный храм Замки был построен в начале XV века, который был полностью разрушен. Существующий ныне храм святого Авксентия возведен в 1606 - 1608 годы на средства Агопша Вартаняна, сына Амиры. Его верхняя часть в начале XVIII века была перестроена. Это типичный для Молдовы прямоугольный в плане храм с притвором и апсидой; наос увенчан восьмигранным световым барабаном. Наос помимо традиционного для Молдовы западного входа из притвора имеет отдельный вход с севера, как у армянских храмов. Другой особенностью храма является наличие специальных ниш для 2 дополнительных престолов по сторонам апсиды; не исключено, что их обустройство могло быть связано с особенностями позднесредневекового армянского богослужения. На южной стене наоса сохранились фрагменты живописи, современной постройке храма. Наружный его декор крайне скуп; подобно другим местным храмам, он включает отдельные готические и восточные элементы (розетки). 14 августа 2004 года храм был освящен, и в нем проводятся богослужения.

Над западными воротами с южной стороны были возведены помещения, в которых предположительно жил епископ, с севера была устроена церковь Богоматери. Последняя представляет собой традиционное для Молдовы сооружение, состоящее из наоса и алтаря. восьмигранный барабан на звездчатом в плане цоколе имеет характерный декор из слепых арочек. Другие части здания также отделаны кирпичом и камнем; примечателен промежуточный карниз храма из перевитых жгутов, похожим орнаментом украшен храм Сошествия Святого Духа монастыря Драгомирна (1608 - 1609 годы).

Восточная надвратная башня высотой 26 метров построена в 1606 году. На втором ее этаже расположена церковь святого Григория Просветителя, на третьем - колокольня. Башня декорирована фризами из слепых арочек, сходными с украшениями зданий над западными воротами.

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