ЗАМИНДАРИ
1) ЗАМИНДАРИ в Могольской империи (XVI - XVII веков) - наследственно отчуждаемое право на землю налогоплательщика, полноправного члена сельской общины.
Также являлось правом главы широкой общины (чаудхри – в Северной Индии, дешмукх – в районах Декана) на получение должности и связанных с ней доходов; право вассальных индусских раджей на власть в своих княжествах.
2) ЗАМИНДАРИ в Британской Индии – земельно-налоговая система, введённая колониальными властями в Северной, Восточной и Центральной Индии.
Закрепляла право собственности на землю индийской феодальной верхушки на условиях уплаты фиксированного (при системе постоянного обложения) или изменяющегося один раз в 30 лет (при системе временного обложения – смотри в ст.атье Махалвари) земельного налога. Землевладение типа заминдари было ликвидировано за выкуп владельческих прав заминдаров в Индии и Восточном Пакистане (ныне Бангладеш) в 1950-х годах.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)