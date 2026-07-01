ЗАМИНДАРИ

1) ЗАМИНДАРИ в Мо­голь­ской им­пе­рии (XVI - XVII веков) - на­след­ст­вен­но от­чу­ж­дае­мое пра­во на зем­лю на­ло­го­пла­тель­щи­ка, пол­но­прав­но­го чле­на сель­ской об­щи­ны.

Также являлось пра­вом гла­вы ши­ро­кой об­щи­ны (ча­уд­хри – в Северной Ин­дии, деш­мукх – в рай­онах Де­ка­на) на по­лу­че­ние долж­но­сти и свя­зан­ных с ней до­хо­дов; пра­во вас­саль­ных ин­дус­ских рад­жей на власть в сво­их кня­же­ст­вах.

2) ЗАМИНДАРИ в Бри­тан­ской Ин­дии – зе­мель­но-на­ло­го­вая сис­те­ма, вве­дён­ная ко­ло­ни­аль­ны­ми вла­стя­ми в Северной, Восточной и Центральной Ин­дии.

За­кре­п­ля­ла пра­во соб­ст­вен­но­сти на зем­лю индийской феодальной вер­хуш­ки на ус­ло­ви­ях уп­ла­ты фик­си­ро­ван­но­го (при сис­те­ме по­сто­ян­но­го об­ло­же­ния) или из­ме­няю­ще­го­ся один раз в 30 лет (при сис­те­ме вре­мен­но­го об­ло­же­ния – смотри в ст.атье Ма­хал­ва­ри) зе­мель­но­го на­ло­га. Зем­ле­вла­де­ние ти­па заминдари бы­ло ли­к­ви­ди­ро­ва­но за вы­куп вла­дельческих прав за­мин­да­ров в Ин­дии и Восточном Па­ки­ста­не (ны­не Банг­ла­деш) в 1950-х годах.

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