ЗАМБОАНГА
ЗАМБОАНГА - город на Филиппинах, административный центр провинции Южная Замбоанга.
Главный город района Западное Минданао. Население 482,6 тысяч человек(2007 год; пятый по числу жителей город страны). Расположен на юго-западе острова Минданао, на крайнем юге полуострова Замбоанга. Порт на берегу залива Моро моря Сулу (экспорт кокосового масла, копры, древесины, рыбы, консервированных фруктов, водорослей и других). Международный аэропорт.
Основан испанцами в 1635 году на месте поселения малайского племени лутао как форпост в борьбе с местными правителями (султанами Магинданао) и центр миссионерской деятельности. В 1662 году испанский гарнизон оставил форт, в 1718 году он восстановлен и реконструирован испанцами. В 1831 году порт Замбоанга был открыт для международной торговли. В период американского господства на Филиппинах Замбоанга – административный центр провинции Моро (1903 - 1913). Статус города с 1911 года (окончательно с 1936 года). В 1942 - 1945 оккупирован японской армией, сильно пострадал в результате военных действий. До середины XX века Замбоанга – важнейший экономический и политический центр острова Минданао. Один из главных религиозных центров филиппинских мусульман. Во второй половине XX века являлся центром террористической организации «Абу-Сайяф», ведущей борьбу за создание независимого мусульманского государства на юге Филиппин.
Наиболее хорошо сохранившиеся памятники испанской колониальной архитектуры в Юго-Вост. Азии: форт Пилар (XVII век), Городская ратуша (1905 год) и другие. Парк Пасонанка. Университеты: Западный Минданао (1918 год; статус университета с 1978 года), Замбоанги (1948 год; статус университета с 2005 года), Атенео-де-Замбоанга (1912 год; статус университета с 2001 года; частный). Филиал Национального музея Филиппин. Ежегодный фестиваль Пиларской Богоматери (3 -12 октября), регаты традиционных парусных лодок-винта.
Промышленность Торгово-распределительный центр района Западный Минданао, а также островов архипелага Сулу. Один из крупнейших мировых центров по переработке морских водорослей. Предприятия пищевой (переработка рыбы, производство кокосового масла и консервированных фруктов, главным образом манго), деревообрабатывающей, мебельной, текстильной промышленности, ТЭС «Singali» (100 МВт). Свободная экономическая зона в морском порту Замбоанга. В окрестностях Замбоанга – хозяйства по выращиванию морских водорослей.