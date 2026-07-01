ЗАМБОАНГА

ЗАМБОАНГА - го­род на Фи­лип­пи­нах, административный центр провинции Южная Зам­бо­ан­га.

Главный го­род района Западное Мин­да­нао. Население 482,6 тысяч человек(2007 год; пя­тый по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны). Рас­по­ло­жен на юго-за­па­де острова Мин­да­нао, на край­нем юге полуострова Зам­бо­ан­га. Порт на бе­ре­гу залива Мо­ро моря Су­лу (экс­порт ко­ко­со­во­го мас­ла, коп­ры, дре­ве­си­ны, ры­бы, кон­сер­ви­ро­ван­ных фрук­тов, во­до­рос­лей и других). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван ис­пан­ца­ми в 1635 году на мес­те по­се­ле­ния ма­лай­ско­го пле­ме­ни лу­тао как фор­пост в борь­бе с ме­ст­ны­ми пра­ви­те­ля­ми ( сул­та­на­ми Ма­гин­да­нао) и центр мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти. В 1662 году испанский гар­ни­зон ос­та­вил форт, в 1718 году он вос­ста­нов­лен и ре­кон­ст­руи­ро­ван ис­пан­ца­ми. В 1831 году порт Замбоанга был от­крыт для ме­ж­ду­народной тор­гов­ли. В пе­ри­од американского гос­под­ства на Фи­лип­пи­нах Замбоанга – административный центр провинции Мо­ро (1903 - 1913). Ста­тус го­ро­да с 1911 года (окон­ча­тель­но с 1936 года). В 1942 - 1945 ок­ку­пи­ро­ван японской ар­ми­ей, силь­но по­стра­дал в ре­зуль­та­те во­енных дей­ст­вий. До середины XX века Замбоанга – важ­ней­ший эко­но­мический и по­ли­тический центр острова Мин­да­нао. Один из главных ре­лигиозных цен­тров фи­лип­пин­ских му­суль­ман. Во второй половине XX века яв­лял­ся цен­тром тер­ро­ри­стической организации «Абу-Сай­яф», ве­ду­щей борь­бу за соз­да­ние не­за­ви­си­мо­го му­сульманского го­су­дар­ст­ва на юге Фи­лип­пин.

Наи­бо­лее хо­ро­шо со­хра­нив­шие­ся па­мят­ни­ки испанской ко­ло­ни­аль­ной ар­хи­тек­ту­ры в Юго-Вост. Азии: форт Пи­лар (XVII век), Го­род­ская ра­ту­ша (1905 год) и другие. Парк Па­со­нан­ка. Уни­вер­си­те­ты: Западный Мин­да­нао (1918 год; ста­тус университета с 1978 года), Зам­бо­ан­ги (1948 год; ста­тус университета с 2005 года), Ате­нео-де-Зам­бо­ан­га (1912 год; ста­тус университета с 2001 года; ча­ст­ный). Фи­ли­ал Национального му­зея Фи­лип­пин. Еже­год­ный фес­ти­валь Пи­лар­ской Бо­го­ма­те­ри (3 -12 октября), ре­га­ты тра­диционных па­рус­ных ло­док-вин­та.

Промышленность Тор­го­во-рас­пре­де­лительный центр района Западный Мин­да­нао, а так­же ост­ро­вов ар­хи­пе­ла­га Су­лу. Один из круп­ней­ших ми­ро­вых цен­тров по пе­ре­ра­бот­ке морских во­до­рос­лей. Пред­при­ятия пи­ще­вой (пе­ре­ра­бот­ка ры­бы, про­изводство ко­ко­со­во­го мас­ла и кон­сер­ви­ро­ван­ных фрук­тов, главным образом ман­го), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, ме­бель­ной, тек­стиль­ной промышленности, ТЭС «Singali» (100 МВт). Сво­бод­ная эко­но­мическая зо­на в морском пор­ту Замбоанга. В ок­ре­ст­но­стях Замбоанга – хозяй­ст­ва по вы­ра­щи­ва­нию морских во­до­рос­лей.

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