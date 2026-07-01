ЗАМБИЯ

ЗАМБИЯ (Zambia) – го­су­дар­ст­во на юго-вос­то­ке Центральной Аф­ри­ки.

Древ­ней­шие па­мят­ни­ки че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти на тер­ри­то­рии Замбии от­но­сят­ся к Аше­лю. Об­на­ру­же­ны ос­тат­ки ис­ко­пае­мо­го че­ло­ве­ка (Каб­ве и другие). Бо­лее позд­ние ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки от­но­сят к кру­гу куль­тур «сан­го», из­ве­ст­ных на зна­чительной ча­сти Аф­ри­ки юж­нее Са­ха­ры; для нео­ли­та по­ка­за­тель­ны па­мят­ни­ки на­чи­куж­ской куль­ту­ры (шли­фо­ван­ные то­по­ры, мно­го­числ. зер­но­тёр­ки и другие) и, на юге, тра­ди­ции Уилтон. В ран­нем же­лез­ном ве­ке (не позд­нее IV века нашей эры) здесь рас­про­ст­ра­ни­лись куль­ту­ра Ка­лам­бо и другие, от­но­ся­щие­ся к кру­гу куль­тур ке­ра­ми­ки «с же­лоб­ча­тым (про­рез­ным) ор­на­мен­том». Эт­нический со­став на­се­ле­ния Замбии сло­жил­ся в ре­зуль­та­те ми­гра­ций на­ро­дов бан­ту, поч­ти пол­но­стью ас­си­ми­ли­ро­вав­ших бо­лее ран­нее на­се­ле­ние (кой­сан­ские на­ро­ды). С рас­се­ле­ни­ем бан­ту на тер­ри­то­рии Замбии ста­ли раз­ви­вать­ся зем­ле­де­лие, ско­то­вод­ст­во, куз­неч­ное де­ло, сло­жил­ся ряд ран­не­го­су­дарственных объ­е­ди­не­ний. В XVII-XIX веках часть современной Замбии вхо­ди­ла в со­став государства Лун­да. В конце .XVIII века на се­ве­ро-вос­то­ке Замбии воз­ник­ло государственное об­ра­зо­ва­ние Ка­зем­бе, в середине XVIII века в юго-западных рай­онах Замбии сло­жи­лось государство Ло­зи (Ба­рот­се), из­вест­ное впо­след­ст­вии как Ба­рот­се­ленд.

В конце XVIII века на­ча­лось про­ник­но­ве­ние в Замбию пор­ту­галь­цев (экс­пе­ди­ции М. Г. Пе­рей­ры (1796 год), Ф. Ж. ди Ла­сер­да-и-Ал­мей­ды и Ф. Ж. Пин­ту (1798-1799)). В середине XIX века ин­те­рес к Замбии ста­ла про­яв­лять Ве­ли­ко­бри­та­ния . В 1890 году эмис­са­ры «Бри­тиш Саут Аф­ри­ка Ком­па­ни» («БСАК») на­вя­за­ли во­ж­дям ме­ст­ных пле­мён ряд до­го­во­ров о пре­дос­тав­ле­нии кон­цес­сии на раз­ра­бот­ку ми­неральных ре­сур­сов. В том же го­ду Ве­ли­ко­бри­та­ния объ­я­ви­ла этот ре­ги­он сфе­рой сво­их ин­те­ре­сов и ок­ку­пи­ро­ва­ла восточные рай­оны вер­ховь­ев реки Зам­бези, по­лу­чив­шие название Южная Ро­де­зия. В 1891 году ко­ло­ни­за­то­ры про­дви­ну­лись к се­ве­ру от реки Зам­бези, Ба­рот­се­ленд был объ­яв­лен про­тек­то­ра­том Ве­ли­ко­бри­та­нии. В 1899 году под управ­ле­ние «БСАК» пе­ре­шли зем­ли Северо-Западной Ро­де­зии, в 1900 году - Северо-Восточной Ро­де­зии. В 1911 году эти тер­ри­то­рии бы­ли объ­е­ди­не­ны и по­лу­чи­ли название Северная Ро­де­зия. В начале 1920-х годов здесь бы­ли от­кры­ты круп­ные ме­сто­ро­ж­де­ния ме­ди. В 1923-1924 годах пра­ви­тель­ст­во Ве­ли­кобри­та­нии вы­ку­пи­ло административные функ­ции у «БСАК», по­сле че­го объ­я­ви­ло про­тек­то­рат над Северной Ро­де­зи­ей. Раз­ви­тие гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности спо­соб­ст­во­ва­ло при­то­ку ев­ропейских по­се­лен­цев. На­ча­лось на­сильственное пе­ре­ме­ще­ние аф­ри­кан­цев в так называемые ре­зер­ва­ты, тра­диционная сис­те­ма зем­ле­де­лия при­шла в упа­док. Сре­ди мест­но­го на­се­ле­ния рас­про­стра­ни­лось от­ход­ни­че­ст­во (основная мас­са бы­ла за­ня­та на фер­мах и промышленных пред­при­яти­ях, при­над­ле­жав­ших ев­ро­пей­цам).

В 1940-1950-х годах раз­вер­ну­лось дви­же­ние за не­за­ви­си­мость стра­ны. В 1946 году бы­ла соз­да­на пер­вая по­ли­тическая ор­га­ни­за­ция ко­рен­но­го на­се­ле­ния Северной Ро­де­зии - Фе­де­ра­ция ас­со­циа­ций бла­го­сос­тоя­ния. В 1948 году на её ба­зе сфор­ми­ро­ва­лась пар­тия аф­ри­кан­цев - Кон­гресс Северной Ро­де­зии (с 1951 года Африканский национальный кон­гресс Северной Ро­де­зии; АНК), вы­сту­пав­шая с тре­бо­ва­ния­ми обя­за­тель­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва аф­ри­кан­цев в ор­га­нах управ­ле­ния, вве­де­ния все­об­ще­го из­би­рательного пра­ва по прин­ци­пу «один че­ло­век – один го­лос». В 1952 году соз­дан Кон­гресс африканских проф­сою­зов Северной Ро­де­зии. Эти по­ли­тические ор­га­ни­за­ции вы­сту­па­ли про­тив британского пла­на объ­е­ди­не­ния Северной Ро­де­зии, Южной Ро­де­зии и Нья­са­лен­да. Не­смот­ря на со­про­тив­ле­ние аф­ри­кан­цев, в 1953 году Северная Ро­де­зия бы­ла вклю­че­на в со­став Фе­де­ра­ции Ро­де­зии и Нья­са­лен­да.

В 1958 году из АНК вы­де­лил­ся Национальный кон­гресс Замбии во гла­ве с К. Д. Ка­ун­дой (в 1959 году за­пре­щён вла­стя­ми). Вме­сто Национального конг­рес­са Замбии бы­ла соз­да­на Объ­е­ди­нён­ная пар­тия национальной не­за­ви­си­мо­сти (ЮНИП), воз­гла­вив­шая национально-ос­во­бо­дительное дви­же­ние, борь­бу за ли­к­ви­да­цию Фе­де­ра­ции Ро­де­зии и Нья­са­лен­да. 29 марта 1963 года пра­ви­тель­ст­во Северной Ро­де­зии по­лу­чи­ло официальное со­гла­сие Ве­ли­ко­бри­та­нии на вы­ход из Фе­де­ра­ции. Бы­ла при­ня­та кон­сти­ту­ция. В январе 1964 года Северная Ро­де­зия по­лу­чи­ла са­мо­управ­ле­ние. В том же го­ду со­стоя­лись все­общие вы­бо­ры в За­ко­но­дательный со­вет, на ко­то­рых ЮНИП по­лу­чи­ла боль­шин­ст­во го­ло­сов. Из её пред­ста­ви­те­лей бы­ло сфор­ми­ро­ва­но пер­вое африканское пра­ви­тель­ст­во Северной Ро­де­зии, ко­то­рое воз­гла­вил Ка­ун­да.

24 октября1964 года об­ра­зо­ва­лась не­за­ви­си­мая Рес­пуб­ли­ка Зам­бия (на­зва­на по реке Зам­бези) в со­ста­ве Британского со­дру­же­ст­ва на­ций . Её пре­зи­ден­том стал Ка­ун­да. Всту­пи­ла в си­лу кон­сти­ту­ция, со­глас­но ко­то­рой в соб­ст­вен­ность го­су­дар­ст­ва пе­ре­шли зем­ли, изъ­я­тые ко­ло­ни­за­то­ра­ми у аф­ри­кан­цев, бы­ли уп­разд­не­ны ре­зер­ва­ты, за­кре­п­ле­на мно­го­пар­тий­ность. В этом же го­ду Замбия ста­ла чле­ном ООН , ОАЕ, Дви­же­ния не­при­сое­ди­не­ния, ус­та­но­ви­ла ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с СССР.

В 1967 году Национальный со­вет ЮНИП одоб­рил раз­ра­бо­тан­ный К. Д. Ка­ун­дой про­грамм­ный до­ку­мент пар­тии «Гу­ма­низм в Зам­бии», в ко­то­ром ста­ви­лась за­да­ча по­стро­ить в Замбии де­мо­кра­тический со­циа­лизм, опи­раю­щий­ся на тра­диционные африканские ин­сти­ту­ты взаи­мо­по­мо­щи. В 1968 году про­воз­гла­ше­на но­вая эко­но­мическая по­ли­ти­ка, при­ори­тет­ны­ми на­прав­ле­ния­ми ко­то­рой ста­ли со­кра­ще­ние до­ли иностранных ка­пи­та­ло­вло­же­ний, по­ощ­ре­ние национального пред­при­ни­ма­тель­ст­ва, на­цио­на­ли­за­ция мед­ной промышленности и других от­рас­лей эко­но­ми­ки. В декабре 1972 года в Замбии бы­ла вве­де­на од­но­пар­тий­ная сис­те­ма управ­ле­ния (кон­сти­ту­ция 1973 года ут­вер­ди­ла этот прин­цип).

В 1970-х годах в ре­зуль­та­те сни­же­ния ми­ро­вых цен на медь рез­ко упа­ла стои­мость зам­бий­ско­го экс­пор­та, эко­но­ми­ка стра­ны всту­пи­ла в за­тяж­ной кри­зис. Ме­ры пра­ви­тель­ст­ва по улуч­ше­нию си­туа­ции не при­нес­ли ви­ди­мых ре­зуль­та­тов. Рост цен, без­ра­бо­ти­ца, пе­ре­бои в снаб­же­нии основными про­дук­та­ми пи­та­ния дес­та­би­ли­зи­ро­ва­ли об­ста­нов­ку в стра­не. В концее 1980-х годов в Замбии на­ча­лись мас­со­вые вы­сту­п­ле­ния про­тив­ни­ков Ка­ун­ды. 30 ноября1990 года под дав­ле­ни­ем оп­по­зи­ции был при­нят за­кон о мно­го­пар­тий­но­сти. В де­каб­ре то­го же го­да в Замбии за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­лась пар­тия Дви­же­ние за мно­го­пар­тий­ную де­мо­кра­тию (ДМД), ло­зун­га­ми ко­то­рой яв­ля­лись де­мо­кра­ти­за­ция стра­ны, борь­ба с кор­руп­ци­ей, по­вы­ше­ние уров­ня жиз­ни на­се­ле­ния. В по­сле­дую­щие ме­ся­цы бы­ли офи­ци­аль­но при­зна­ны ещё 11 пар­тий. На вы­бо­рах 31 октября 1991 года ДМД за­вое­ва­ло боль­шин­ст­во мест в пар­ла­мен­те, пре­зи­ден­том Замбии стал ли­дер ДМД Ф. Дж. Т. Чи­лу­ба (родился в 1943 году), дли­тель­ное вре­мя воз­глав­ляв­ший Кон­гресс проф­сою­зов стра­ны.

По­бе­да оп­по­зи­ции не при­ве­ла к улуч­ше­нию внут­ри­по­ли­тической си­туа­ции. В мар­те 1993 года пра­ви­тель­ст­во при­зна­ло не­за­кон­ной дея­тель­ность ЮНИП и вве­ло чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние сро­ком на 3 месяца. В мае 1996 года пар­ла­мент внёс из­ме­не­ния в кон­сти­ту­цию стра­ны (при­ня­та в 1991), по ко­то­рым вы­дви­гать свою кан­ди­да­ту­ру на пре­зи­дент­ский пост мог­ли толь­ко ли­ца, имев­шие ро­ди­те­лей-зам­бий­цев и про­жив­шие в Замбии не ме­нее 20 лет. К. Д. Ка­ун­да, главный по­ли­тический со­пер­ник Ф. Дж. Т. Чи­лу­бы на пред­сто­яв­ших вы­бо­рах, ли­шил­ся воз­мож­но­сти бал­ло­ти­ро­вать­ся на пост пре­зи­ден­та (его отец был вы­ход­цем из Ма­ла­ви). ЮНИП и ещё 6 оп­по­зиционных пар­тий бой­ко­ти­ро­ва­ли вы­бо­ры. 18 ноября 1996 года Чи­лу­ба был пе­ре­из­бран на вто­рой срок, а ДМД по­лу­чи­ло 131 из 150 мест в пар­ла­мен­те.

Оп­по­зи­ция , не­до­воль­ная ре­зуль­та­та­ми вы­бо­ров, по­да­ла иск в вер­хов­ный суд и по­пы­та­лась ин­спи­ри­ро­вать мас­со­вые вы­сту­п­ле­ния про­тес­та. Куль­ми­на­ци­ей по­ли­тической борь­бы ста­ла не­удач­ная по­пыт­ка государственного пе­ре­во­ро­та, пред­при­ня­тая 28 октября 1997 года во­ен­ны­ми. Пра­ви­тель­ст­во вве­ло чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние (со­хра­ня­лось до февраля 1998 года), К. Д. Ка­ун­да был аре­сто­ван. Дей­ст­вия Ф. Дж. Т. Чи­лу­бы бы­ли не­га­тив­но встре­че­ны ме­ж­ду­на­родной об­ще­ст­вен­но­стью, МВФ и Все­мир­ный банк при­ос­тано­ви­ли фи­нан­си­ро­ва­ние боль­шин­ст­ва про­грамм по­мо­щи Замбии (кро­ме це­ле­вых).

27 декабря 2001 года пре­зи­ден­том стра­ны был из­бран кан­ди­дат от ДМД - Л. П. Мва­на­ва­са (родился в 1948). Он об­ви­нил Чи­лу­бу и его ок­ру­же­ние в не­за­кон­ном ис­поль­зо­ва­нии государственных средств. Оп­по­зи­ция ос­па­ри­ва­ла ре­зуль­та­ты вы­бо­ров 2001 года, тре­бо­ва­ла объ­я­вить им­пич­мент пре­зи­ден­ту. Про­дол­жа­лась борь­ба за де­пу­тат­ские ман­да­ты в пар­ла­мен­те. По­сте­пен­но Мва­на­ва­се уда­лось ста­би­ли­зи­ро­вать си­туа­цию, пред­ста­ви­те­ли оп­по­зиционных пар­тий бы­ли вклю­че­ны в со­став пра­ви­тель­ст­ва. В 2003 году в рам­ках кон­сти­туционной ре­фор­мы бы­ли рас­ши­ре­ны пра­ва со­ве­щательного ор­га­на - Па­ла­ты во­ж­дей. 28 сентября 2006 года пре­зи­ден­том Замбии вновь был из­бран Мва­на­ва­са. На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах убе­ди­тель­ную по­бе­ду одер­жа­ло ДМД. Пра­ви­тель­ст­во Мва­на­ва­сы ста­вит сво­ей це­лью реа­ли­за­цию про­грамм со­ци­аль­но-эко­но­мических пре­об­ра­зо­ва­ний, борь­бы с бед­но­стью и кор­руп­ци­ей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)