ЗАМБИЯ
ЗАМБИЯ (Zambia) – государство на юго-востоке Центральной Африки.
Древнейшие памятники человеческой деятельности на территории Замбии относятся к Ашелю. Обнаружены остатки ископаемого человека (Кабве и другие). Более поздние археологические памятники относят к кругу культур «санго», известных на значительной части Африки южнее Сахары; для неолита показательны памятники начикужской культуры (шлифованные топоры, многочисл. зернотёрки и другие) и, на юге, традиции Уилтон. В раннем железном веке (не позднее IV века нашей эры) здесь распространились культура Каламбо и другие, относящиеся к кругу культур керамики «с желобчатым (прорезным) орнаментом». Этнический состав населения Замбии сложился в результате миграций народов банту, почти полностью ассимилировавших более раннее население (койсанские народы). С расселением банту на территории Замбии стали развиваться земледелие, скотоводство, кузнечное дело, сложился ряд раннегосударственных объединений. В XVII-XIX веках часть современной Замбии входила в состав государства Лунда. В конце .XVIII века на северо-востоке Замбии возникло государственное образование Казембе, в середине XVIII века в юго-западных районах Замбии сложилось государство Лози (Баротсе), известное впоследствии как Баротселенд.
В конце XVIII века началось проникновение в Замбию португальцев (экспедиции М. Г. Перейры (1796 год), Ф. Ж. ди Ласерда-и-Алмейды и Ф. Ж. Пинту (1798-1799)). В середине XIX века интерес к Замбии стала проявлять Великобритания. В 1890 году эмиссары «Бритиш Саут Африка Компани» («БСАК») навязали вождям местных племён ряд договоров о предоставлении концессии на разработку минеральных ресурсов. В том же году Великобритания объявила этот регион сферой своих интересов и оккупировала восточные районы верховьев реки Замбези, получившие название Южная Родезия. В 1891 году колонизаторы продвинулись к северу от реки Замбези, Баротселенд был объявлен протекторатом Великобритании. В 1899 году под управление «БСАК» перешли земли Северо-Западной Родезии, в 1900 году - Северо-Восточной Родезии. В 1911 году эти территории были объединены и получили название Северная Родезия. В начале 1920-х годов здесь были открыты крупные месторождения меди. В 1923-1924 годах правительство Великобритании выкупило административные функции у «БСАК», после чего объявило протекторат над Северной Родезией. Развитие горнодобывающей промышленности способствовало притоку европейских поселенцев. Началось насильственное перемещение африканцев в так называемые резерваты, традиционная система земледелия пришла в упадок. Среди местного населения распространилось отходничество (основная масса была занята на фермах и промышленных предприятиях, принадлежавших европейцам).
В 1940-1950-х годах развернулось движение за независимость страны. В 1946 году была создана первая политическая организация коренного населения Северной Родезии - Федерация ассоциаций благосостояния. В 1948 году на её базе сформировалась партия африканцев - Конгресс Северной Родезии (с 1951 года Африканский национальный конгресс Северной Родезии; АНК), выступавшая с требованиями обязательного представительства африканцев в органах управления, введения всеобщего избирательного права по принципу «один человек – один голос». В 1952 году создан Конгресс африканских профсоюзов Северной Родезии. Эти политические организации выступали против британского плана объединения Северной Родезии, Южной Родезии и Ньясаленда. Несмотря на сопротивление африканцев, в 1953 году Северная Родезия была включена в состав Федерации Родезии и Ньясаленда.
В 1958 году из АНК выделился Национальный конгресс Замбии во главе с К. Д. Каундой (в 1959 году запрещён властями). Вместо Национального конгресса Замбии была создана Объединённая партия национальной независимости (ЮНИП), возглавившая национально-освободительное движение, борьбу за ликвидацию Федерации Родезии и Ньясаленда. 29 марта 1963 года правительство Северной Родезии получило официальное согласие Великобритании на выход из Федерации. Была принята конституция. В январе 1964 года Северная Родезия получила самоуправление. В том же году состоялись всеобщие выборы в Законодательный совет, на которых ЮНИП получила большинство голосов. Из её представителей было сформировано первое африканское правительство Северной Родезии, которое возглавил Каунда.
24 октября1964 года образовалась независимая Республика Замбия (названа по реке Замбези) в составе Британского содружества наций. Её президентом стал Каунда. Вступила в силу конституция, согласно которой в собственность государства перешли земли, изъятые колонизаторами у африканцев, были упразднены резерваты, закреплена многопартийность. В этом же году Замбия стала членом ООН, ОАЕ, Движения неприсоединения, установила дипломатические отношения с СССР.
В 1967 году Национальный совет ЮНИП одобрил разработанный К. Д. Каундой программный документ партии «Гуманизм в Замбии», в котором ставилась задача построить в Замбии демократический социализм, опирающийся на традиционные африканские институты взаимопомощи. В 1968 году провозглашена новая экономическая политика, приоритетными направлениями которой стали сокращение доли иностранных капиталовложений, поощрение национального предпринимательства, национализация медной промышленности и других отраслей экономики. В декабре 1972 года в Замбии была введена однопартийная система управления (конституция 1973 года утвердила этот принцип).
В 1970-х годах в результате снижения мировых цен на медь резко упала стоимость замбийского экспорта, экономика страны вступила в затяжной кризис. Меры правительства по улучшению ситуации не принесли видимых результатов. Рост цен, безработица, перебои в снабжении основными продуктами питания дестабилизировали обстановку в стране. В концее 1980-х годов в Замбии начались массовые выступления противников Каунды. 30 ноября1990 года под давлением оппозиции был принят закон о многопартийности. В декабре того же года в Замбии зарегистрировалась партия Движение за многопартийную демократию (ДМД), лозунгами которой являлись демократизация страны, борьба с коррупцией, повышение уровня жизни населения. В последующие месяцы были официально признаны ещё 11 партий. На выборах 31 октября 1991 года ДМД завоевало большинство мест в парламенте, президентом Замбии стал лидер ДМД Ф. Дж. Т. Чилуба (родился в 1943 году), длительное время возглавлявший Конгресс профсоюзов страны.
Победа оппозиции не привела к улучшению внутриполитической ситуации. В марте 1993 года правительство признало незаконной деятельность ЮНИП и ввело чрезвычайное положение сроком на 3 месяца. В мае 1996 года парламент внёс изменения в конституцию страны (принята в 1991), по которым выдвигать свою кандидатуру на президентский пост могли только лица, имевшие родителей-замбийцев и прожившие в Замбии не менее 20 лет. К. Д. Каунда, главный политический соперник Ф. Дж. Т. Чилубы на предстоявших выборах, лишился возможности баллотироваться на пост президента (его отец был выходцем из Малави). ЮНИП и ещё 6 оппозиционных партий бойкотировали выборы. 18 ноября 1996 года Чилуба был переизбран на второй срок, а ДМД получило 131 из 150 мест в парламенте.
Оппозиция, недовольная результатами выборов, подала иск в верховный суд и попыталась инспирировать массовые выступления протеста. Кульминацией политической борьбы стала неудачная попытка государственного переворота, предпринятая 28 октября 1997 года военными. Правительство ввело чрезвычайное положение (сохранялось до февраля 1998 года), К. Д. Каунда был арестован. Действия Ф. Дж. Т. Чилубы были негативно встречены международной общественностью, МВФ и Всемирный банк приостановили финансирование большинства программ помощи Замбии (кроме целевых).
27 декабря 2001 года президентом страны был избран кандидат от ДМД - Л. П. Мванаваса (родился в 1948). Он обвинил Чилубу и его окружение в незаконном использовании государственных средств. Оппозиция оспаривала результаты выборов 2001 года, требовала объявить импичмент президенту. Продолжалась борьба за депутатские мандаты в парламенте. Постепенно Мванавасе удалось стабилизировать ситуацию, представители оппозиционных партий были включены в состав правительства. В 2003 году в рамках конституционной реформы были расширены права совещательного органа - Палаты вождей. 28 сентября 2006 года президентом Замбии вновь был избран Мванаваса. На парламентских выборах убедительную победу одержало ДМД. Правительство Мванавасы ставит своей целью реализацию программ социально-экономических преобразований, борьбы с бедностью и коррупцией.