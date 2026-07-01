ЗАМАХШАРИ

ЗАМАХШАРИ - мусульманский учё­ный-эн­цик­ло­пе­дист.

Про­ис­хо­дил из бед­ной се­мьи. Учил­ся в сто­ли­це Хо­рез­ма Гур­ганд­же, с ко­то­рым свя­за­на вся по­сле­дую­щая жизнь Замахшари. Вла­дея кал­ли­гра­фическим по­чер­ком, Замахшари за­ра­ба­ты­вал пе­ре­пис­кой ру­ко­пи­сей. Од­но­вре­мен­но изу­чал араб­ский язык и литературу у Абу Али Сле­по­го и Абу Му­да­ра Мах­му­да ибн Джа­ри­ра ад-Даб­би Грам­ма­ти­ка (умер в 1113 или 1114 году), пра­во ха­на­фит­ско­го тол­ка у шей­ха аль-Хая­ти, бо­го­сло­вие у има­мов Мах­му­да аль-Усу­ли и Абу Ман­су­ра. Замахшари дол­го слу­жил при дво­ре Хо­резм­ша­хов, но, пе­ре­не­ся в 1118 году тя­жё­лую бо­лезнь, из­ме­нил об­раз жиз­ни, об­ра­тил­ся к уе­ди­не­нию, литературным тру­дам и пре­по­да­ва­нию. Два­ж­ды со­вер­шил хадж в Мек­ку, по­бы­вав по пу­ти в Баг­да­де, Да­ма­ске и других му­сульманских куль­тур­ных цен­трах, где встре­чал­ся с вид­ны­ми учё­ны­ми. Его уче­ни­ка­ми бы­ли многие фи­ло­ло­ги и бо­го­сло­вы Хо­рез­ма, Мер­ва и Хо­ра­са­на, в том числе бывшие учи­те­ля аль-Усу­ли и Абу Ман­сур. За на­учные за­слу­ги и вы­со­кую нрав­ст­вен­ность был про­зван со­вре­мен­ни­ка­ми «по­кро­ви­тель­ст­вуе­мым Ал­ла­хом» (Джа­рул­лах) и «гор­до­стью Хо­рез­ма».

Замахшари ос­та­вил около 50 тру­дов, из ко­то­рых со­хра­ни­лось около 20, в основном по арабской грам­ма­ти­ке и литературе. Главным тру­дом его жиз­ни стал рас­кры­ваю­щий ком­мен­та­рий к Ко­ра­ну (аль-Каш­шаф), за­вер­шён­ный в 1134 году в Мек­ке. Это един­ст­вен­ный пол­ный труд по эк­зе­ге­ти­ке му­та­зи­ли­тов, идеи ко­то­рых раз­де­лял Замахшари, ут­верж­дая со­тво­рён­ность Ко­ра­на, ра­цио­на­ли­сти­че­ски трак­туя бо­же­ст­вен­ные ат­ри­бу­ты и тща­тель­но фи­ло­ло­ги­че­ски раз­би­рая дог­ма­ты Пи­са­ния. Во­круг это­го со­чи­не­ния об­ра­зо­ва­лась об­шир­ная кри­тическая ли­те­ра­ту­ра.