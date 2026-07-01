ЗАМАХШАРИ
ЗАМАХШАРИ - мусульманский учёный-энциклопедист.
Происходил из бедной семьи. Учился в столице Хорезма Гургандже, с которым связана вся последующая жизнь Замахшари. Владея каллиграфическим почерком, Замахшари зарабатывал перепиской рукописей. Одновременно изучал арабский язык и литературу у Абу Али Слепого и Абу Мудара Махмуда ибн Джарира ад-Дабби Грамматика (умер в 1113 или 1114 году), право ханафитского толка у шейха аль-Хаяти, богословие у имамов Махмуда аль-Усули и Абу Мансура. Замахшари долго служил при дворе Хорезмшахов, но, перенеся в 1118 году тяжёлую болезнь, изменил образ жизни, обратился к уединению, литературным трудам и преподаванию. Дважды совершил хадж в Мекку, побывав по пути в Багдаде, Дамаске и других мусульманских культурных центрах, где встречался с видными учёными. Его учениками были многие филологи и богословы Хорезма, Мерва и Хорасана, в том числе бывшие учителя аль-Усули и Абу Мансур. За научные заслуги и высокую нравственность был прозван современниками «покровительствуемым Аллахом» (Джаруллах) и «гордостью Хорезма».
Замахшари оставил около 50 трудов, из которых сохранилось около 20, в основном по арабской грамматике и литературе. Главным трудом его жизни стал раскрывающий комментарий к Корану (аль-Кашшаф), завершённый в 1134 году в Мекке. Это единственный полный труд по экзегетике мутазилитов, идеи которых разделял Замахшари, утверждая сотворённость Корана, рационалистически трактуя божественные атрибуты и тщательно филологически разбирая догматы Писания. Вокруг этого сочинения образовалась обширная критическая литература.