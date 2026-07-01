ЗАЛЬЗАЛЬ МАНСУР ИБН ДЖАФАР
ЗАЛЬЗАЛЬ МАНСУР ИБН ДЖАФАР - арабский музыкант, лютнист (исполнитель на уде). Ученик Ибрахима аль-Маусили, придворный музыкант Аббасидов в Багдаде. Как музыкант, не знающий себе равных среди исполнителей на струнных инструментах, упоминается его учеником Исхаком аль-Маусили в антологии «Единственное ожерелье» («Икд аль-фарид») Ибн абд Раббихи (X век). Реформировал звукоряд лютни: в конструкцию инструмента ввёл ладок, получивший название «вуста зальзаль» («зальзалев звук среднего пальца»), соответствующий так называемой нейтральной терции (известна как «зальзалева терция»; получила теоретическое обоснование у аль-Фараби, конец IX - первая половина X веков). «Зальзалева терция» сохранила важную роль в теории и практике современной арабской музыки.