ЗАЛЬЗАЛЬ МАНСУР ИБН ДЖАФАР

ЗАЛЬЗАЛЬ МАНСУР ИБН ДЖАФАР - арабский му­зы­кант, лют­нист (ис­пол­ни­тель на уде). Уче­ник Иб­ра­хи­ма аль-Мау­си­ли, при­двор­ный му­зы­кант Аб­ба­си­дов в Ба­гда­де. Как му­зы­кант, не знаю­щий се­бе рав­ных сре­ди ис­пол­ни­те­лей на струн­ных ин­ст­ру­мен­тах, упо­ми­на­ет­ся его уче­ни­ком Ис­ха­ком аль-Мау­си­ли в ан­то­ло­гии «Един­ст­вен­ное оже­ре­лье» («Икд аль-фа­рид») Ибн абд Раб­би­хи (X век). Ре­фор­ми­ро­вал зву­ко­ряд лют­ни: в кон­ст­рук­цию ин­ст­ру­мен­та ввёл ла­док, по­лу­чив­ший название «вус­та заль­заль» («заль­за­лев звук сред­не­го паль­ца»), со­от­вет­ст­вую­щий так называемой ней­траль­ной тер­ции (из­вест­на как «заль­за­ле­ва тер­ция»; по­лу­чи­ла тео­ре­тическое обос­но­ва­ние у аль-Фа­ра­би, конец IX - первая половина X веков). «Заль­за­ле­ва тер­ция» со­хра­ни­ла важ­ную роль в тео­рии и прак­ти­ке современной арабской му­зы­ки.