ЗАЛЫГИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

ЗАЛЫГИН СЕРГЕЙ ПА́ВЛОВИЧ - русский про­за­ик, пуб­ли­цист , кри­тик.

Из се­мьи ссыль­ных ин­тел­ли­ген­тов-ре­во­лю­цио­не­ров.

Окон­чил Ом­ский сельскохозяйственный институт (1939), где в 1946-1955 годах за­ве­до­вал ка­фед­рой.

Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны ра­бо­тал в гид­ро­ме­тео­служ­бе Си­бир­ско­го во­енного ок­ру­га. Со­труд­ник Западно-Си­бир­ско­го фи­лиа­ла АН СССР (1955-1968). С 1968 года жил в Мо­ск­ве, пре­по­да­вал в Литературном институте им. М. Горь­ко­го. В 1986-1998 годах главный ре­дак­тор журнала «Но­вый мир».

Де­бю­ти­ро­вал как жур­на­лист в 1935 году. Сре­ди ран­них про­из­ве­де­ний Залыгина - кни­ги «Рас­ска­зы» (1941), «Се­вер­ные рас­ска­зы» (1947); книга очер­ков «Вес­ной ны­неш­не­го го­да» (1954); ро­ман «Тро­пы Ал­тая» (1962), от­ра­зив­ший на­учные ин­те­ре­сы ав­то­ра.

Те­ма на­ро­да и вла­сти - в цен­тре наи­бо­лее из­вест­ных про­из­ве­де­ний Залыгина, даю­щих ши­ро­кую па­но­ра­му жиз­ни Си­би­ри в пе­ре­лом­ные ис­то­рические мо­мен­ты: по­весть «На Ир­ты­ше» (1964) - о кол­лек­ти­ви­за­ции; ро­ма­ны «Со­лё­ная Падь» (ч. 1-2, 1967-1968; Государственная премия СССР, 1968) и «Ко­мис­сия» (1975) - о со­бы­ти­ях Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года и Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, «По­сле бу­ри» (ч. 1-2, 1982-1986) - об эпо­хе НЭПа . По­ка­зы­вая гиб­кую спо­соб­ность народной мас­сы к са­мо­ор­га­ни­за­ции, Залыгин от­ме­ча­ет гу­би­тель­ность по­пы­ток уп­рав­лять этим про­цес­сом из­вне; в «Со­лёной Па­ди» он впер­вые в советской литературе вы­во­дит от­ри­ца­тель­ный об­раз ком­му­ниста-ру­ко­во­ди­те­ля.

Об­ра­ща­ясь к современной те­ма­ти­ке, Залыгин из­би­рал в ка­че­ст­ве ге­ро­ев пред­ста­ви­те­лей городской ин­тел­ли­ген­ции (ро­ман «Юж­но­аме­ри­кан­ский ва­ри­ант», 1973), лю­дей нау­ки (по­весть «Од­но­фа­миль­цы», 1995).

Позд­няя про­за не­ред­ко от­ме­че­на экс­пе­ри­мен­та­ми в об­лас­ти по­ве­ст­во­вательной тех­ни­ки - «ро­ман без сю­же­та» «Сво­бо­да вы­бо­ра» (1996) и др.

Основные те­мы пуб­ли­ци­сти­ки Залыгина - судь­ба русского кре­сть­ян­ства, бе­реж­ное от­но­ше­ние к при­ро­де (про­тест про­тив пе­ре­бро­ски час­ти сто­ка северных рек в южные рай­оны - в ста­тье «По­во­рот», 1987, и др.), о не­об­хо­ди­мо­сти ко­то­ро­го Залыгин пи­сал и в ху­дожественной про­зе («Эко­ло­ги­че­ский ро­ман», 1993). Убе­ж­дён­ный в па­губ­но­сти лю­бой на­силь­ст­вен­ной пе­ре­дел­ки ми­ра, Залыгин в статье «Куль­ту­ра, де­мо­кра­тия и то­та­ли­та­ризм» (1997) воз­ра­жал про­тив вне­дре­ния «свер­ху» так­же и де­мо­кра­тических идей.

Ав­тор ста­тей о русских клас­си­ках (Н.В. Го­го­ле, А.П. Че­хо­ве, Л.Н. Тол­стом) и современных русских про­заи­ках.

На­граж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1988).

Автор: М. А. Ра­ев­ская.