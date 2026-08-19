ЗАЛЫГИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
ЗАЛЫГИН СЕРГЕЙ ПА́ВЛОВИЧ - русский прозаик, публицист, критик.
Из семьи ссыльных интеллигентов-революционеров.
Окончил Омский сельскохозяйственный институт (1939), где в 1946-1955 годах заведовал кафедрой.
Во время Великой Отечественной войны работал в гидрометеослужбе Сибирского военного округа. Сотрудник Западно-Сибирского филиала АН СССР (1955-1968). С 1968 года жил в Москве, преподавал в Литературном институте им. М. Горького. В 1986-1998 годах главный редактор журнала «Новый мир».
Дебютировал как журналист в 1935 году. Среди ранних произведений Залыгина - книги «Рассказы» (1941), «Северные рассказы» (1947); книга очерков «Весной нынешнего года» (1954); роман «Тропы Алтая» (1962), отразивший научные интересы автора.
Тема народа и власти - в центре наиболее известных произведений Залыгина, дающих широкую панораму жизни Сибири в переломные исторические моменты: повесть «На Иртыше» (1964) - о коллективизации; романы «Солёная Падь» (ч. 1-2, 1967-1968; Государственная премия СССР, 1968) и «Комиссия» (1975) - о событиях Октябрьской революции 1917 года и Гражданской войны 1917-1922 годов, «После бури» (ч. 1-2, 1982-1986) - об эпохе НЭПа. Показывая гибкую способность народной массы к самоорганизации, Залыгин отмечает губительность попыток управлять этим процессом извне; в «Солёной Пади» он впервые в советской литературе выводит отрицательный образ коммуниста-руководителя.
Обращаясь к современной тематике, Залыгин избирал в качестве героев представителей городской интеллигенции (роман «Южноамериканский вариант», 1973), людей науки (повесть «Однофамильцы», 1995).
Поздняя проза нередко отмечена экспериментами в области повествовательной техники - «роман без сюжета» «Свобода выбора» (1996) и др.
Основные темы публицистики Залыгина - судьба русского крестьянства, бережное отношение к природе (протест против переброски части стока северных рек в южные районы - в статье «Поворот», 1987, и др.), о необходимости которого Залыгин писал и в художественной прозе («Экологический роман», 1993). Убеждённый в пагубности любой насильственной переделки мира, Залыгин в статье «Культура, демократия и тоталитаризм» (1997) возражал против внедрения «сверху» также и демократических идей.
Автор статей о русских классиках (Н.В. Гоголе, А.П. Чехове, Л.Н. Толстом) и современных русских прозаиках.
Награждён орденом Ленина (1988).
Автор: М. А. Раевская.